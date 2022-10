Viermal musste der Hosinger Torwart hinter sich greifen – Foto: paul@lsn.sarl

D1S1: nächster Kantersieg für Lorentzweiler in Erpeldingen Nach 9-1 im Pokal nun 7-1 in der Liga +++ Verfolger Beggen mit Mühe zum Sieg +++ Kehlen setzt sich von Hosingen ab

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Vor allem im zweiten Durchgang geriert Norden gegen Diekirch uneinholbar in Rückstand, vor der Pause bekamen die Gastgeber dagegen u.a.einen Tor wegen einer Abseitsstellung aberkannt. So sollte das Schicksal der Gastgeber kurz nach der Pause seinen Lauf nehmen, als Pinho im Anschluss an eine Ecke zum 0-1 für die Young Boys traf (48.‘). Simoes Dinis (53.‘, 58.‘) erhöhte im Fünf-Minuten-Takt auf 0-3 ehe Norden überhaupt in der zweiten Halbzeit angekommen war. Der Doppeltorschütze wurde nach Da Silva Soares’ Anschlusstor (1-3, 77.‘) zum Hattrick-Schützen (1-4, 83.‘), Alilis Abstaubertor nach vorangegangenem Pfostentreffer von Pauly bedeutete lediglich Ergebniskosmetik (2-4, 89.‘).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Sechzehn Tore gegen denselben Gegner innerhalb von fünf Tagen zu kassieren ist sehr bitter. Dieses Missgeschick unterlief Erpeldingen in den Heimspielen im Pokal als auch in der Liga gegen Spitzenreiter Lorentzweiler. Nach einer halben Stunde deutete sich das nächste Debakel bereits an, als Madeira Trinidade bereits das 0-4 erzielen konnte (34.‘), zuvor waren Lopes (0-1,11.‘) und Neves (0-2, 15.‘ FE) bei einem Erpeldinger Eigentor (0-3, 30.‘) erfolgreich. Agovics schnelles 1-4 nach der Pause (46.‘) war lediglich ein Strohfeuer. Madeira Trinidate stellte postwendend auf 1-5 (47.‘), Rordrigues Afonso durfte sich auch in die Torschützenliste eintragen (1-6, 55.‘), am Ende gelang Neves ebenfalls ein Doppelpack (1-7, 90.‘). Laut FuPa-Informationen könnte der Trainerposten beim FC 72 durch einen Rückkehrer bekleidet werden. Patrick Kettmann soll in Erpeldingen im Gespräch sein.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Mit einer Art „Wembley-Tor“ brachte Bozic Feulen gegen Schlusslicht Pratzerthal-Redingen in Führung (1-0,19.‘), verpasste es aber vor der Pause zu erhöhen. Vor einer stimmungsvollen Kulisse kamen die Gäste so Mitte des zweiten Durchgangs zu ersten Chancen, welche am Ende einer Passstafette im 1-1 mündeten (69.‘ Milano). Der Fusionsverein war am Drücker, mit einem „Flipper-Tor“ brachte Bozic seine Farbe zum zweiten Mal in Führung (2-1, 79.‘). In der Nachspielzeit sackte Pinto Oliveira schließlich die drei Punkte für dem Favoriten ein (3-1, 90.‘+3).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Colmar überraschte Useldingen früh, als Duarte Peneda nach nur sechs Minuten zum 0-1 traf (6.'). Erst rund zwanzig Minuten später konnten die Gastgeber diesen Schock überwinden und durch Civic ausgleichen, der eine Flanke von links elegant zum 1-1 verarbeitete (25.'). In der Schlussphase der ersten Hälfte zimmerte Adam ein Geschoss zum 2-1 ins Eck und die Partie war gedreht (39.'). Zu Beginn der zweiten Halbzeit ging es Colmar zu schnell, Thill bediente Freitas Morgado und des stand 3-1 (47.'). Der Sieg war nicht mehr in Gefahr, Kelmendi machte ganz am Ende sogar noch das 4-1 (90.').

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Am Kehlener Kirmeswochenende war es keineswegs ein Kirmesspiel, das abgeliefert wurde. Die Gastgeber gerieten zunächst durch Biwer in Rückstand (0-1, 16.'), welche Mangen aber schnell egalisierte (1-1, 21.'). In der zweiten Halbzeit waren die Gastgeber überlegen während Hosingen auf Konter lauerte. Als das effizientere Team zeichnete sich Kehlen aus, das durch Pletschette erstmals in Führung gehen konnte (2-1, 55.'). Im letzten Kapitels des Spiels machten Gaspar (3-1, 73.') und Bucci (4-1, 80.') den erst zweiten Kehlener Heimsieg perfekt.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie „Am besten wir beantragen, jedes Spiel mit einem 0:1-Rückstand beginnen zu dürfen“ scherzte Beggens Trainer am vergangenen Mittwoch, nachdem man im Pokal bei Außenseiter Wilwerwiltz mal wieder hinten lag. Und auch am gestrigen Sonntag kam es so: bereits in der 2.Minute segelte ein Eckstoß von rechts an den langen Pfosten, wo ausgerechnet der ehemaliger Beggener Fernandes aus kurzer Distanz und komplett unbedrängt nur den Fuß hinhalten musste (0-1, 2.‘). Nach diesem gutem Beginn ließen die Gastgeber aber nach und nach einer halben Stunde waren die Gäste besser drin, konnten den Ausgleich aber trotz etlicher Abschlüsse nicht finden. Erst nach einer knappen Stunde nutzte Yassine Maziz einen Foulelfmeter zum Ausgleich (1-1, 57.‘). Ein strammes Zuspiel von rechts nutzte der aufgerückte Rock zum 1-2 (73.‘). Unglücklich dabei war, dass der Linienrichter seine Fahne hob, wieder senkte und der Unparteiische das Tor gab. Ein weiterer berechtigter Elfmeter für Beggen sorgte dann für die Entscheidung. Wieder trat Yassine Maziz an (1-3, 83.‘), nachdem ein erster Versuch zurückgepfiffen worden war. Zudem wandte der Schiedsrichter gegen den Übeltäter nach seiner Notbremse im Strafraum die Doppelbestrafung an – etwas was es nicht mehr geben sollte – und schickte Antunes Sousa vom Feld. Die Gäste erlaubten sich in der Nachspielzeit sogar den Luxus, einen weiteren Elfer zu verschießen.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Lintgen zeigte vor allem vor der Pause eine engagierte Leistung, konnte sich nicht belohnen und wurde so nach Wiederbeginn trotz Führung bestraft. Zwar hatte man zunächst Glück, als Steffen einen Handelfmeter verschoss (51.‘),doch nur drei Minuten später erzielte Sequeira das 1-0 (54.‘). Als Mendonça Ribeiro dann Dos Santos Macedo zu dessen Ausgleichstor bediente (1-1, 67.‘), war der FC Sporting wieder auf der Höhe und der vorherige Vorlagengeber konnte in der Schlussphase im Anschluss an eine Ecke den Siegtreffer machen (1-2, 81.‘).