Ligavorschau
Koerich gastiert auf dem Koericherberg in Hobscheid
Koerich gastiert auf dem Koericherberg in Hobscheid – Foto: Andy Gallo

D1S1: mit einem Westderby in die neue Saison

Äischdall – Koerich am Samstag, Wintger empfängt Nordrivale Norden 02 und in Gilsdorf steigt ein weiteres Derby gegen Diekirch

1.Div - 1.Bez
Beggen
Medernach
Bastendorf
Diekirch

Der 1.Bezirk der 1.Division startet mit einem wahren Derby-Wochenende in die neue Saison. Bereits am Samstag trifft die Alliance Äischdall auf Nachbar Koerich, das als leicht besser einzuschätzen sein wird. Am Sonntag steht Absteiger Beggen Medernach in einem interessanten ersten Duell zwei Teams gegenüber, die man im oberen Tabellendrittel erwarten kann. In diese Region will auch Hosingen, das ein Schieren zu einem offenen Wettstreit empfängt, das in den vergangenen Jahren als durchaus spielstark einzuschätzen war. Nur einen Katzensprung vom Stadion seiner Gäste aus Diekirch entfernt liegt der Fußballplatz von Jeunesse Gilsdorf. Auch dieses Derby wird am ersten Spieltag gleich für Spannung sorgen. Was erwartet sich der Gilsdorfer Trainer Helio Brazinha?

Brazinha: „auf Sieg spielen“

„Dieses Derby ist immer ein besonderes Spiel, außerdem ist es unser erstes Meisterschaftsspiel, bei dem jeder gewinnen möchte, um gut in die Saison zu starten. Deshalb ist die Partie für mich umso wichtiger. Leider sind wir dann noch nicht komplett, da noch ein paar Spieler im Urlaub sind. Das heißt aber nicht, dass es, auch wenn der Gegner auf dem Papier stärker ist, nicht trotzdem ein Derby ist und wir natürlich auf Sieg spielen werden.“

Mertzig gilt als einer der Aufstiegsaspiranten und sollte gegen Bastendorf in der Lage sein, einen ersten Sieg zu holen, da die junge Gäste-Elf zwei wichtige Spieler verloren hat und womöglich noch nicht ganz weiß, wo sie steht. Und noch ein Derby erleben die Zuschauer in Wintger, wo Norden 02 beim Aufsteiger zu Gast sein wird. Der Fusionsverein dürfte hier leicht favorisiert sein. Dies gilt auch für die Gäste aus Useldingen, die am Sonntag in Fels bei einem weiteren Aufsteiger zu Gast sein werden. Einen weiteren Kracher kann man sich in Lintgen erwarten. Der als sehr stark einzuschätzende Aufsteiger empfängt ein Kehlen, das im Idealfall ebenfalls eine interessante Rolle spielen könnte.

Am Samstag

Morgen, 19:30 Uhr
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
FC Käerch
FC KäerchKäerch
19:30live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Am Sonntag

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr
FC Minerva Lintgen
FC Minerva LintgenLintgen
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr
AS Wintger
AS WintgerWintger
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

