D1S1: mit einem Westderby in die neue Saison

Der 1.Bezirk der 1.Division startet mit einem wahren Derby-Wochenende in die neue Saison. Bereits am Samstag trifft die Alliance Äischdall auf Nachbar Koerich, das als leicht besser einzuschätzen sein wird. Am Sonntag steht Absteiger Beggen Medernach in einem interessanten ersten Duell zwei Teams gegenüber, die man im oberen Tabellendrittel erwarten kann. In diese Region will auch Hosingen, das ein Schieren zu einem offenen Wettstreit empfängt, das in den vergangenen Jahren als durchaus spielstark einzuschätzen war. Nur einen Katzensprung vom Stadion seiner Gäste aus Diekirch entfernt liegt der Fußballplatz von Jeunesse Gilsdorf. Auch dieses Derby wird am ersten Spieltag gleich für Spannung sorgen. Was erwartet sich der Gilsdorfer Trainer Helio Brazinha ?

„Dieses Derby ist immer ein besonderes Spiel, außerdem ist es unser erstes Meisterschaftsspiel, bei dem jeder gewinnen möchte, um gut in die Saison zu starten. Deshalb ist die Partie für mich umso wichtiger. Leider sind wir dann noch nicht komplett, da noch ein paar Spieler im Urlaub sind. Das heißt aber nicht, dass es, auch wenn der Gegner auf dem Papier stärker ist, nicht trotzdem ein Derby ist und wir natürlich auf Sieg spielen werden.“

Mertzig gilt als einer der Aufstiegsaspiranten und sollte gegen Bastendorf in der Lage sein, einen ersten Sieg zu holen, da die junge Gäste-Elf zwei wichtige Spieler verloren hat und womöglich noch nicht ganz weiß, wo sie steht. Und noch ein Derby erleben die Zuschauer in Wintger, wo Norden 02 beim Aufsteiger zu Gast sein wird. Der Fusionsverein dürfte hier leicht favorisiert sein. Dies gilt auch für die Gäste aus Useldingen, die am Sonntag in Fels bei einem weiteren Aufsteiger zu Gast sein werden. Einen weiteren Kracher kann man sich in Lintgen erwarten. Der als sehr stark einzuschätzende Aufsteiger empfängt ein Kehlen, das im Idealfall ebenfalls eine interessante Rolle spielen könnte.