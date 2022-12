D1S1: Mertzig nächster Härtetest für Lorentzweiler Verfolger vor lösbaren Aufgaben +++ Derby Bastendorf – Erpeldingen +++ Duell der Tabellennachbarn Kehlen und Norden

Mit der Alliance Äischdall und Jeunesse Useldingen eröffnen am Samstag zwei der aktuell drei größten Sorgenkinder der Liga den letzten vorwinterlichen Spieltag im 1.Bezirk der 1.Division, an dem Useldingen sein noch vorhandenes Punktepolster sicherlich nicht noch weiter schrumpfen lassen möchte.

Ein solches Polster hat auch Beggen zuletzt verspielt, bekommt aber nun gegen den Vorletzten Pratzerthal-Redingen die Chance, sich mit einem versöhnlichen Ergebnis in die Winterpause zu verabschieden. Aber Vorsicht: im Power Ranking und somit in der aktuellen Trendanalyse liegt der Fusionsverein aus dem Westen z.Z. vor dem FC Avenir! Ganz ähnliche Ausgangslagen finden Lintgen und Feulen vor. Nach einem guten Lauf wurde die USF am vergangenen Wochenende von Bastendorf gebremst, der FC Minerva konnte sich mit zwei Siegen in Serie etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen und darf entsprechend nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

Das eben erwähnte Bastendorf trifft auf Nachbar- und Partnerverein aus dem Jugendbereich, Erpeldingen. Die Gastgeber mischen mittlerweile tatkräftig um den Aufstieg mit, Erpeldingen befreite sich mit beachtlichen Ergebnissen aus der direkten Gefahrenzone. Dürfte Bastendorf als Favorit gelten, werden die Gäste die Punkte sicherlich nicht freiwillig abgeben.

Diekirch hat mittlerweile den oberen Barrageplatz inne und wird diesen in Consdorf sicherlich nicht leichtfertig hergeben wollen. Alles andere als ein Auswärtssieg beim Schlusslicht käme einer Überraschung gleich. Mertzig ist ein nächster schwerer und unbequemer Gegner für Spitzenreiter Lorentzweiler, der aber seine letzten zwei Spiele verlor. Der FC Sporting ist der letzte Verein, der die Chance bekommen wird, dem unangefochtenen Leader in dieser Hinrunde Punkte abzunehmen. Einzig in beiden Pokalwettbewerben musste der FCL bislang zwei Clubs den Vortritt lassen.

Für Colmar-Berg wird die Fahrt nach Hosingen zu einem Sechs-Punkte-Spiel, die Partie wird aber auch zu einer Art Krisengipfel, da die Hausherren ihre letzten drei Spiele verloren und die ASC ihre letzten vier. Kehlen und Norden trennt im Tabellenmittelfeld nur ein Punkt, entsprechend hat diese Partie wegweisenden Charakter, ein möglicher Sieger könnten einen Blick Richtung Verfolgergruppe werfen.

