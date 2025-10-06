D1S1: Medernach gewinnt Derby in Fels

Was am Wochenende los war

Während Bastendorf – Lintgen wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt wurde, setzte sich Norden 02 mit 2:1 gegen Koerich im Rahmen des 7.Spieltages im 1.Bezirk der 1.Division durch. Nach zwanzig Minuten stand es bereits 1:1, ehe Jans einen Elfmeter zum späteren Endergebnis zum 2:1 verwandelte. Unmittelbar vor der Pause flog Gästespieler Ludovicy scheinbar wegen einer Tätlichkeit vom Platz. Nach dem Dreh entwickelte sich ein Krimi, das bessere Ende sollte der Tabellenzweite für sich verbuchen. Useldingen setzte sich knapp mit 1:0 durch ein Kopfballtor von Djiboune im Anschluss an einen Eckball gegen Diekirch durch. Mit demselben Ergebnis gewann Schieren in Kehlen durch ein frühes Tor von Es Sakaf (0:1, 11.‘).

Während Leader Beggen trotz einiger Ausfälle und nach einem lupenreinen Moreira-Hattrick und einer guten ersten aber weniger guten zweiten Halbzeit mit 3:0 bei Schlusslicht Wintger seiner Favoritenrolle gerecht wurde, gewann Medernach das Derby bei Aufsteiger Fels knapp mir 2:1 und bleibt auf Tuchfühlung zu Platz 2. Gleich zwei Fehlpässe der Hausherren führten zu ihren zwei Gegentreffer, zwischenzeitlich hatte Mendes per Elfmeter ausgleichen können (1:1, 26.‘).

Borges: „wäre nicht unverdient gewesen, wenn wir ein Unentschieden erreicht hätten“

Roby Borges, Präsident der AS Rupensia Lusitanos Fels: „Fels hielt gut dagegen, Medernach bekam zwei Geschenke. Unser Torwart Bruno Pacheco hatte den Ball am Fuß, als er ihn anstatt normal abzuschlagen dem Gegner in den Fuß spielt. Nachdem wir per Elfmeter auf 1:1 zurückgekommen waren. Caboret, unser bester Mann, wollte als letzter Verteidiger den Medernacher Stürmer tunneln, verlor den Ball und Letzterer schloss eiskalt ab. Medernach hatte danach an sich bis kurz vor Schluss keine Torchancen. Erst als wir versuchten Druck zu machen, kamen sie wieder zu Gelegenheiten. (…) Es wäre nicht unverdient gewesen, wenn wir ein Unentschieden erreicht hätten. Wir haben gut gekämpft.“

Zwei Tore – ein Elfmeter und ein Kopfballtreffer – in der ersten halben Stunde genügten Mertzig um Hosingen mit 2:0 zu schlagen, das weiter im unteren Tabellenmittelfeld zu finden ist. Gilsdorf gelang trotz Rückstand am Ende ein wichtiger 3:1-Erfolg in Hobscheid. Lages per direkt verwandeltem Freistoß und Simoes Dinis nach einem langen Zuspiel drehten die Partie Mitte der 2.Hälfte binnen weniger Minuten, ehe Oliveira den Deckel per Elfmeter auf den Auswärtserfolg machte.

