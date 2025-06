D1S1: Lorentzweilers kleiner Kader überragte alle

Mit 19 Punkten Vorsprung auf Platz 3 und deren neun auf Rang 2 gibt es für Außenstehende wohl kaum Zweifel an der Dominanz von Lorentzweiler im 1.Bezirk der 1.Division. Doch in der Rückrunde hatte man zu kämpfen, vor allem mit einem reduzierten Kader. Man ging auf dem Zahnfleisch und gewann doch das Double aus Meisterschaft und „Coupe FLF“ – was umso mehr für den Teamgeist beim FCL spricht. Verhältnismäßig früh konnte sich auch Mertzig den 2.Platz sichern und erreichte damit sein Saisonziel, das lautete, dass man oben mitspielen wollte. Da die Rückrunde noch einen Tick besser lief als die erste Halbserie machte es in der regulären Saison auch nichts mehr, dass gegen Schluss der Motor etwas stotterte. Im Barrage-Spiel sollte einem das dann aber zum Verhängnis werden und man verlor gegen Wormeldingen.

Schieren lag relativ lange in Reichweite des 2.Tabellenplatzes und spielte nach einem Umbruch eine gute Saison und dürfte mit dem Erreichten zufrieden sein. Absteiger Medernach musste sich mit einem verhältnismäßig jungen und neuen Team zunächst finden. Der Neuaufbau trug vor allem in der Rückrunde seine Früchte und so arbeitete man sich stetig nach oben und schließt die Saison auf einem am Ende dann doch guten 4.Platz ab. Diekirch bildet das letzte Glied der Kette von Teams, die um den Aufstieg mitspielten. Für den ganz großen Wurf, nämlich in die Top 2 zu kommen, reichte es zwar nicht, dafür war man defensiv zu anfällig. Zudem machten einem zu viele Unentschieden (10) eine bessere Platzierung zunichte.

Mehr als eine halbe Liga in Abstiegsgefahr

Hinter Diekirch klafft ein Loch von 7 Punkten. Useldingen beendete die Spielzeit 24-25 zwar auf einem beachtlichen 6.Platz, was aber darüber hinwegtäuscht, dass man bis in den Mai hinein noch im Abstiegskampf steckte, die Saison dann aber mit vier Siegen am Stück abschloss. Kehlens Fußballjahr kannte Höhen und Tiefen. Mit einem eigentlich guten Kader gab es stets Aussetzer gegen Sorgenkinder, so dass man zwar nie in akute Not geriet, aber auch nie wirklich etwas mit den Top 5 zu tun hatte. Vor allem die Rückrunde verlief nicht ganz nach Wunsch. Nachbar und Aufsteiger Koerich schaffte den Klassenerhalt relativ souverän, welcher auch das ausgegebene und logische Ziel war. Trotz der ordentlichen Saison wechselte man früh in der Rückrunde den Trainer, womit man sich eventuell aufkommenden Sorgen wieder entledigen konnte.

Nach einer starken Hinrunde, die man auf Platz 4 beendete, baute Bastendorf nach der Winterpause ab und holte nur noch 13 Punkte im Jahr 2025. Am Ende bestand sogar Abstiegsgefahr und mit Rang 9 hat man den angestrebten einstelligen Tabellenplatz geradeso erreicht. Bei Gilsdorf war es genau umgekehrt: in der ersten Saisonhälfte kam man lediglich auf 14 Zähler und befand sich zum Jahreswechsel auf einem Relegationsplatz gegen den Abstieg. Nach einem Trainerwechsel spielte man eine starke Rückrunde mit 26 Punkten und sicherte sich den angestrebten Klassenerhalt. Hosingen ging es ähnlich: nach einer völlig verkorksten ersten Halbserie, in der man sich immer wieder unnötig selber Probleme bereitete, räumte man den Kader im Winter etwas auf, drückte den „Reset“-Knopf wie uns Trainer Pattison damals erklärte und schaffte als viertbestes Team 2025, die Klasse am Ende zu halten. Nachbar Norden 02 spielte nach einer guten ersten Runde eine sehr schwache zweite Hälfte und damit mit dem Feuer. Nur mit Glück vermied man es, in die Abstiegsrelegation zu rutschen.

In der Gefahrenzone

Nach einem komplizierten Fußballjahr 23/24 sammelte Erpeldingen in dieser Saison zwar zwei Punkte mehr, schloss sie aber zwei Plätze tiefer und damit in der Abstiegsrelegation ab. Der Neuaufbau mit vielen jungen Spielern und Eigengewächsen ließ durchaus Potenzial erkennen, doch die fehlende Erfahrung machte einem einen Strich durch die Rechnung, so dass man im Barrage-Spiel gegen Mertert-Wasserbillig den bitteren Abstieg verkraften musste. Aufsteiger Alliance Äischdall versuchte es mit einer gesunden Mischung aus lokalen und erfahreneren Spielern. Die eigentlich gute Idee ging nicht ganz auf. Das Paradoxe ist, dass man in Hinrunde und Rückrunde getrennt betrachtet jeweils knapp über dem Strich lag, in der Endabrechnung aber darunter. Immerhin konnte man sich – durchaus mit Glück – über die Relegation retten.

Steinfort hatte sich als weiterer Aufsteiger viel vorgenommen, man ging nämlich davon aus, man könne sogar oben mitspielen. Dies ging gründlich schief, was aber eher auf fehlende Effizienz denn auf eine schlechte Spielanlage zurückzuführen war. Nützen sollte dies aber nichts, mit nur 21 Punkten stieg man sofort wieder ab. Völlig überfordert war Orania Vianden. Mir nur 6 Punkten bei nicht einem Sieg kehrte man schneller in die 2.Division zurück, als einem lieb sein konnte. Der erhoffte Klassenerhalt wurde um Längen verfehlt, daran änderte auch ein Trainerwechsel im März nichts mehr. Vor allem die aus dem Vorjahr so starke Offensive kam nie zur Geltung und bei fast hundert Gegentoren war die logische Konsequenz der Abstieg.

