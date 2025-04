D1S1: Lorentzweiler steht kurz vor dem Wiederaufstieg

Zwei Treffer Mitte der 1.Halbzeit bescherten Gilsdorf beim wegweisenden Gastspiel in Steinfort einen Pausenvorsprung von zwei Toren. Nach Doppelpass mit Oliveira gelang Oliveira Gomes in der 17.‘ aus fünf Metern das 0:1. In der 33.‘ köpfte der vorherige Vorlagengeber eine Flanke zum 0:2 in die Maschen. Der zweite Abschnitt verlief lange weniger ereignisreich. Wurde ein erster Treffer zum 0:3 noch wegen Abseits aufgehoben, so netzte Morgado in der Nachspielzeit zum 0:3-Endstand (90.‘+4).

Noch vor dem Dreh legte Gomes Ferraz per Elfmeter das 3:0 nach (45.‘). So gut man in die Kabinen kam, so gut kam Koerich auch wieder heraus, als Grosber per Doppelpack erhöhte (4:0, 47.‘, 5:0, 49.‘). Nach einer Ampelkarte für Viandens Cordeiro (53.‘) köpfte Ludovicy eine Flanke von Silveira Gonçalves zu 6:0 in die Maschen (54.‘). In der 70.‘ gelang Skrijelj das 7:0 per Fernschuss und nach 82 Minuten setzte er selber auch den Schlusspunkt (8:0, 82.‘).

Koerich zerlegte das bereits als Absteiger feststehende Vianden in seine Einzelteile und holte so nicht nur wichtige Punkte gegen den Abstieg, sondern tat ebenfalls etwas für die Tordifferenz. Useldinger traf früh per Kopfball zum 1:0 (7.‘), erst kurz vor der Pause erhöhte Hyland auf 2:0, als er einen hohen Ball, bei dem sich der Gästekeeper verschätzte, ins offene Tor befördern konnte (40.‘).

Norden konnte in Kehlen seinen Negativtrend beenden. Nach einer torlosen 1.Halbzeit köpfte Rocha nach hohem Zuspiel von Dirkes das 0:1 (62.‘), welches Kehlen eine kappe Viertelstunde später aber durch Alverdi egalisieren konnte (1:1, 76.‘). Rocha war in der Schlussphase aber ein zweites Mal zur Stelle und bescherte den Gästen einen wichtigen Dreier (1:2, 84.‘).

6 Minuten später spielte Martins in die Tiefe auf Camara, der das 2:0 folgen ließ (35.‘). Mertzig hatte durchaus seine Chancen, blieb aber ohne Glück im Abschluss. Mitte des 2.Durchgangs war es dann wieder Camara, der zum abschließenden 3:0 ins Tor schlenzte (64.‘). Die Gäste drückten in der Schlussphase, blieben aber trotz zahlreicher Gelegenheiten ohne eigenen Treffer.

Mertzig erlitt am „bloen Eck“ einen herben Rückschlag in der Verfolgung von Platz 1, hat andererseits aber auch Glück, dass die Konkurrenz ebenfalls sieglos blieb und man so quasi schon für die Aufstiegsrelegation planen kann. Ein Medernacher Doppelschlag um die halbe Stunde herum sollte vorentscheidend werden. Nach einer tollen Vorarbeit von Maene, der den Ball an der Mittellinie eroberte und Richtung Tor zog, um dann auf Coqui abzulegen, fiel das 1:0 (29.‘).

Erpeldingen ergatterte mit Blick nach unten einen wichtigen Punkt gegen Nachbar Diekirch. Zwar traf Rodrigues früh aus dem Gewühl heraus zum 0:1 (7.'), doch kurz vor der Pause gelang Dammicco der Ausgleich nach Pass von Do Rosario (1:1, 42.'). Ein Eigentor der Young Boys brachte Erpeldingen nach einer guten Stunde auf die Siegerstraße (2:1, 63.'), doch kurz vor Toresschluss konnte De Sousa Tavares dieses Missgeschick mit einem Schuss unter die Latte vergessen machen (2:2, 86.').

Ein ereignisreiches Heimspiel entschied Hosingen gegen Useldingen für sich und muss trotzdem weiter in der direkten Gefahrenzone verharren. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es bis kurz vor die Pause beim 0:0. In der 41.' eröffnete Tahirsylaj das Geschehen, als er einen Verteidiger ins Leere laufen ließ um von der Strafraumgrenze das 0:1 zu erzielen (41.'). Die Hausherren antworteten quasi postwendend, als Dirkes im Anschluss an eine Flanke ausglich (1:1, 43.'). Die Gäste vergaben unmittelbar nach Wiederanpfiff eine dicke Gelegenheit zur erneuten Führung, als Dialo per Elfmeter an Torwart Asly scheiterte (48.'). Kaum 4 Minuten später klingelte es auf der anderen Seite. Mendes Marques schoss einen Freistoss unter gütiger Mithilfe des Gästekeepers zum 2:1 ins Tor (2:1, 52.'). Es ging in der Folge hin und her und Djalo behielt in der 72.' die Nerven vor Asly, um auszugleichen (2:2). Hosingen reagierte mit zwei guten Gelegenheiten und kam schließlich kurz vor Schluss zum 3:2, als Jeangout per Flugkopfball nach einem langen Freistoß und damit Assist von Keeper Asly traf (89.')! Während Useldingen den erneuten Ausgleich vergab, machte Joker Mahoundo mit seinem allerersten Saisontor den Deckel auf den Heimsieg (4:2, 90.'+5).

Es mag paradox klingen, aber trotz Zitterpartie errang Spitzenreiter Lorentzweiler im Topspiel gegen den Dritten Schieren einen verdienten Heimsieg, dies nach einem relativ frühen Rückstand. In der 20.' war es nämlich Mortal Leal, der nach einigen vergebenen FCL-Chancen per Heber zum 0:1 für Schieren traf. Es gab in der Folge Chancen auf beiden Seiten, bis zur Pause sollte sich am Spielstand aber nichts ändern. Eine erste dicke Chance auf das 1:1 vergaben die Hausherren, als Routinier Lopes per Handelfmeter an Keeper Garcia Ferreira scheiterte (53.'). Erst in der 82.' gelang Mourchid aus der Drehung der verdiente Ausgleich (1:1, 82.'). Nun war der Bann gebrochen, in der 84.' verlängerte ein Gästespieler einen Lorentzweiler Freistoss zum 2:1-Sieg ins Netz, wodurch der FCL fast durch ist, da Mertzig verlor (s.o.).