Feulen gewann in Consdorf – Foto: Julien Marinho

D1S1: Lorentzweiler setzt sich ab, erster Erfolg für Redingen FCPR verweist USBC auf den letzten Platz +++ FCL jetzt fünf Punkte vor Beggen +++ enges Verfolgerfeld

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Am Freitagabend war der Jubel beim FC Pratzerthal-Redingen nach dem ersten Sieg in der laufenden Meisterschaft groß. Beim direkten Konkurrenten aus Colmar geriet man zwar zunächst durch Da Costa in Rückstand (1-0, 30.‘), dann folgte der Galaauftritt von Milano – Davide, nicht der Stadt! Mit seinen Saisontoren Nummer 6 und 7 drehte er die Partie noch vor der Pause innerhalb weniger Minuten (1-1, 40.‘, 1-2, 42.‘) und kurz nach Wiederbeginn schlug er ein weiteres Mal zu (1-3, 47.‘). Bereits nach einer knappen Stunde war die Geschichte nach Vaz Mendes’ 1-4 (58.‘) bereits durch und der verdiente Erfolg unter Dach und Fach. „Wir hatten den Kampf angenommen“ „Wir hatten zwei Wochen Zeit uns auf das wichtigste Spiel der Hinrunde vorzubereiten. Das, was wir uns vorgenommen hatten, hat auch geklappt und wir hatten den Kampf angenommen sowie Colmar-Berg nicht unterschätzt. Im Spiel bekamen wir einen Lauf, was uns dann auch das nötige Vertrauen gab“ erklärte uns Co-Trainer Frank Hoffmann seine Sicht auf das Spiel, bei dem er für den unabkömmlichen Nico Funck an der Seitenlinie in der Verantwortung stand.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Ein starkes Lorentzweiler lieferte am Samstag auch in Hosingen ab und ließ sich trotz zwischenzeitlichem Ausgleich nicht von seinem Weg abbringen. Arganaras 0-1 (38.‘) konnte der FCASH nämlich kurz nach Wiederanpfiff durch Biwer egalisieren (1-1, 49.‘), Hamouni gelang Mitte des zweiten Abschnitts nach Vorarbeit von Teixeira das zweite und damit entscheidende Tor (1-2, 71.‘) eine Woche vor dem Spitzenspiel gegen den aktuellen Tabellenzweiten aus Beggen.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Nach einem zunächst ausgeglichen Spiel konnte Äischdall am Ende auch gegen Norden nicht punkten. Die Gäste hatten zu Beginn die Mehrzahl an Chancen, doch als Hobscheid-Eischen begann, sich dem Tor des FF Norden 02 zu nähern, sollte auch bald das Führungstor fallen. Nicht gut sah die Gästeverteidigung beim 1-0 durch Fremyann aus (35.‘). Pech hatte Norden dann auch noch, als Da Silva Soares in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einem Elfmeter an Haagen scheiterte (45.‘+3). Besser machte es dann Hanf unmittelbar nach Wiederbeginn, als er von Heindrichs in die Tiefe geschickt wurde und zum 1-1 ins Tor lupfen konnte. Die Gäste waren nun überlegen und drückten auf die Führung. Nach einer Stunde war es dann soweit, als Jans einen abgefälschten Freistoß aus rund zwanzig Metern im Tor unterbringen konnte (1-2, 60.‘). Beim diesem Spielstand sollte es bis zum Ende bleiben.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Durch einen Drehschuss aus rund zehn Metern ging Beggen früh durch Yassine Maziz in Führung (1-0, 3.‘), was aber nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass Diekirch ebenfalls gut ins Spiel kam. Bei den folgenden Aktionen fehlte auf beiden Seiten nicht viel, Tore sollten aber erst nach einer guten halben Stunde wieder fallen. Einen ersten Elfmeter versenkte Yassine Maziz trocken und fest zum 2-0 (34.‘), mit einem zweiten scheiterte er aber am jungen Haagen (41.‘). Da die Young Boys quasi im Gegenzug per Dropkick von Martins verkürzen konnten (2-1, 43.‘) war das Spiel plötzlich wieder offen. Beggen hatte das Momentum verloren und fand es nach der Pause erst spät wieder. Ein flatternder Freistoß überraschte den Beggener Keeper beim 2-2 durch Costa Cunha, Soares sah dabei nicht gut aus (58.‘). Bei diesem gerechten Remis sollte es schließlich bleiben. Während Beggen Platz 1 aus den Augen verliert, nähert sich Mertzig im Rücken an. >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschützen

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Der erwähnte FC Sporting gewann nämlich ein umkämpftes Spiel mit 1-0 gegen Erpeldingen. Vergab Decker die frühe Riesenchance zur Führung, so machte es sein Teamkollege Oliveira Soares nach 26 Minuten besser, als er eine Flanke in den Rücken der Abwehr zum 1-0 ins Tor befördern konnte (26.‘). Die zweite Hälfte brauchte eine Weile, um auf Touren zu kommen, wieder war es Decker, der nach 65 Minuten kein Glück hatte. Ein letzter Konter sah Dos Santos Macedo vom Erpeldinger Schlussmann pariert, so dass es beim knappen Heimerfolg bleiben sollte.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Feulen erledigte seine Pflichtaufgabe in Consdorf zwar erfolgreich, spielte am Ende aber mit dem Feuer. Ein Freistoß von Osmanovic führte nach zwanzig Minuten zum 0-1 und zehn Minuten nach der Pause köpfte der ehemalige Wiltzer das 0-2 (55.‘), nachdem er eine Minute zuvor bereits eine Großchance vergeben hatte. Pinto Oliveiras 0-3 (65.‘) schien für klare Verhältnisse zu sorgen, doch Muaka (1-3, 83.‘) und Vaz Fernandes (2-3, 90.‘) konnten die USBC noch einmal heranbringen, zum Ausgleich sollte es aber nicht mehr reichen.