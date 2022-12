Nicht einen einzigen Punkt musste Lorentzweiler in der Hinrunde abgeben – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

D1S1: Lorentzweiler mit perfekter Hinrunde! Machtdemonstration des FCL in Mertzig! +++ USBC überrascht Diekirch +++ Norden zieht an Kehlen vorbei

Norden deutete beim Tabellennachbarn und Gastgeber Kehlen nach einer torlosen ersten Halbzeit früh im zweiten Durchgang an, dass man gewillt war, etwas mitzunehmen. In der 51.' traf Muller nach einer Ecke mit links unter die Latte zum 0-1. Da man nach dem Führungstor aber den Faden verlor, köpfte Aires eine Viertelstunde vor Schluss den Ausgleich (1-1, 75.'). Eine Notbremse von Bucci wurde schließlich doppelt bestraft: neben seiner roten Karten verwandelte Heindrichs den anschließenden Freistoß zum 1-2 in die Torwartecke (80.'). Torwart Rickal (!) konnte sich dann noch den Assist von Dirkes' 1-3 sichern, der alleine auf und davon zog und unten rechts versenkte (90.'+3).

Eine bemerkenswerte erste Halbzeit lieferten zwei der zuletzt schwächsten Teams der Liga am Samstag. Kelmendi konnte nach einem langen Ball früh das 0-1 erzielen (4.'), unmittelbar nachdem Matias auf der Gegenseite eine Hundertprozentige über das Tor geschossen hatte. Antunes Sousa konnte alsbald auf Konter hin für das 1-1 sorgen (15.'), Medvescek drehte die Partie dann sogar zugunsten des Fusionsvereins (2-1, 27.'). Dieses Mal schlug Useldingen zurück und zwar ausgerechnet durch den ehemaligen Äischdall-Spieler Alex Thill, der per Foulelfmeter sein erstes Saisontor schießen konnte (2-2, 39.'). Der zweite Durchgang lief noch nicht lange, als Salucci mit einem klasse Lupfer aus dem Gewühl heraus für die erneute Führung der Gastgeber sorgen konnte (3-2, 51.'). Da die Abwehr der Hausherren bis zum Schluss dicht hielt, konnte man nach drei Niederlagen am Stück einen wichtigen Sieg holen, der das rettende Ufer in unmittelbare Reichweite bringt.

Nur während einer halben Stunde hielt Lintgen gegen Feulen stand und geriet nach der Pause unter die Räder. Dos Reis' 0-1 (15.') konnte Da Silva (1-1, 23.') ausgleichen, doch Osmanovic brachte die Gäste wenig später erneut in Führung (1-2, 30.'). Quasi im Zehn-Minuten-Takt klingelte es dann nach Wiederbeginn im Tor des FC Minerva. Dos Reis schnürte nach 55 Minuten seinen Doppelpack (1-3), Correia dos Santos erhöhte auf 1-4 (68.'). Dann trat Osmanovic zu einem Elfmeter an und verwandelte diesen (1-5, 74.') ehe Pinto Oliveira den Schlusspunkt setzen konnte (1-6, 85.'). Mit diesem Erfolg ist Feulen jetzt erster Verfolger des Spitzenduos, Lintgen überwintert knapp über dem Strich.

Die zwei einzigen mitgeteilten Torchancen im Derby Bastendorf – Erpeldingen hatten vor der Pause laut unserem Liveticker die Hausherren. Nach dem Dreh hatte das 0-0 nur noch wenige Sekunden lang Bestand: Walch bedient Oliveira Sekunden nach Wiederanpfiff, dieser nahm den Ball mit der Brust mit und versenkte trocken zum 1-0 (46.'). Kurz vor Schluss parierte Soares einen Versuch von Erpeldingens Yougbare und verhinderte so den Ausgleich, auf der anderen Seite gab es kurz danach Elfmeter für Bastendorf. Mendes stellte sich der Verantwortung und schoss ins linke Eck (2-0, 87.'). Der junge Verteidiger Ibrahimovic, erst vier Minuten zuvor eingewechselt, stellte sich dann in die Reihe seiner großen Namensvettern Zlatan und Sanel und erhöhte sogar noch auf 3-0 (90.'+4). >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschützen

Als alles in Consdorf bereits auf eine Nullnummer hindeutete, schlug Mabom zu, als er ein Zuspiel in den Lauf erhielt und sich gegen zwei Verteidiger behauptete, und setzte dem für Berdorf-Consdorf bereits überraschenden aber keineswegs unverdienten 0-0 gegen den Tabellenzweiten Diekirch die Krone auf und traf zu einem 1-0 (90.'+5) mit dem wohl vor dem 15.Spieltag niemand gerechnet hatte. Die USBC verweist Pratzerthal-Redingen damit wieder auf den letzten Platz und sorgt zudem dafür, dass Diekirch seinen zweiten Rang ebenfalls wieder los ist. „Lediglich vom Zeitpunkt her ein Lucky Punch" „Es war ein ausgeglichenes Spiel, in dem wir trotz allem auch etwas Pech hatten, da die eine oder andere Elfmeter-würdige Szene nicht für uns gepfiffen wurde. Diekirch hatte durchaus auch Torgelegenheiten, bei denen unser Torwart aber stets zur Stelle war. Ein Unentschieden wäre vom Spielverlauf her vielleicht gerecht gewesen, aber unser ‚lucky punch' war keineswegs einer, bei dem der Gegner z.B. achtzig Prozent Ballbesitz gehabt hatte, sondern lediglich vom Zeitpunkt her als solcher zu sehen. Nach der Winterpause kommen zwei oder drei Spieler zurück, die in der Hinrunde aufgrund von Auslandsstudien fehlten, so dass wir uns besser ein- und aufstellen können" erklärte USBC-Coach Alberto Freitas nicht nur den Erfolg seiner Mannschaft.

Ehre, wem Ehre gebührt: lediglich zwei Pokalspiele hat Lorentzweiler in der Hinrunde verloren, in der Liga kommt man seit gestern auf sagenhafte fünfzehn Siege am Stück! Und dass man Mertzig, das bis dahin in der Verfolgergruppe mitmischte, auf dessen Anlage mit 7-1 vom Platz fegte, war ein weiteres Zeichen für die Sonderstellung, die der FCL aktuell innehat. Ein Hattrick von Agranaras (0-2, 17.', 0-3, 26.', 1-6, 61.'), ein Doppelpack von Madeira Trinidade (0-5, 45.', 1-7, 84.') sowie Treffer von Neves (0-1, 11.' FE) und Kapitän Lopes (0-4, 30.') bei zwischenzeitlichem Gegentreffer von Decker (1-5,50.' FE) sorgten für eine zur Winterpause beachtliche Tordifferenz von +59 und elf Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Avenir Beggen!

Dieses Beggen durchschritt zuletzt eine kleine Talsohle und kam gegen Sorgenkind Pratzerthal-Redingen, bei dem Trainer Funck krankheitsbedingt nicht beim Spiel sein konnte, nur schwer ins Spiel, ehe man nach einem herrlichen Spielzug über links durch Eigengewächs Akers in Führung ging, der aus zentraler Position ins rechte Eck schlenzte (1-0, 18.'). Die „Wiichtelcher" konnten das Ergebnis erst in der zweiten Hälfte weiter in die Höhe schrauben, dies nachdem sich die Gäste ebenfalls wieder gefährlich in der Offensive gemeldet hatten. Der kurz zuvor eingewechselte Ben Chabane köpfte eine Ecke zum 2-0 in die Maschen (65.'). Fünf Minuten später drang Flügelflitzer Etoundi bis an die Grundlinie vor, passte scharf in die Mitte auf Yassine Maziz, der auf 3-0 erhöhte (70.'). Nach schöner Vorarbeit von Kreins sorgte Caetano Olieira zwar für das Anschlsstor (3-1, 76.'), welches Younes Maziz kurz vor dem Ende humorlos mit dem 4-1 beantwortete (89.'). Durch Diekirchs Patzer ist Beggen nun wieder Zweiter, wegen des gleichen Spiels Pratzerthal-Redingen aber wieder Letzter.