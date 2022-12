– Foto: Rocco Bartsch

D1S1: Lorentzweiler marschiert, Beggen verliert Platz 2 FCL knapper Sieger im Spitzenspiel +++ Feulen verliert gegen Bastendorf +++ Diekirch neuer Zweiter

Colmar hatte in Weiswampach den etwas besseren Start, bevor die Hausherren nach einigen guten Gelegenheiten einen Foulelfmeter gepfiffen bekamen, den Jans nach 25 Minuten zum 1-0 verwandeln konnte. Pech hatten die Gäste etwas später als der vermeintliche Ausgleich wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde, weiter scheiterten die Gäste vor der Pause mehrmals an Rickal. In der Schlussphase der Partie sahen noch zwei Spieler der Gastgeber eine rote Karte, doch auch die zweifache Überzahl reichte Colmar-Berg nicht zum Ausgleich, den man den eigenen Angaben zufolge wohl verdient gehabt hätte.

Mit dem zweiten Sieg aus den letzten drei Spielen befindet sich Pratzerthal-Redingen kurz vor der Winterpause auf dem aufsteigenden Ast. Vaz Mendes köpfte das 1-0 Mitte der ersten Hälfte (18.'), kurz vor dem Pausenpfiff profitierte Faber davon, dass der Gästetorwart den Ball vertändelte, um auf 2-0 zu erhöhen (44.'). Diesen Patzer korrigierte Hosingen aber kurz nach Wiederanpfiff (2-1, 49.'), kam dem Ausgleich nahe, nur um den Ball am Ende doch noch einmal aus dem eigene Netz holen zu müssen (3-1, 90.'+6 Milano).

Das Gipfeltreffen nahm früh einen anderen Verlauf, als man hätte erwarten können. Als Beggen nach nicht einmal einer Viertelstunde den Ball im eigenen Spielaufbau verlor und Lorentzweiler blitzschnell zum Konter ansetze, hatte Teixeira keine andere Wahl als die Notbremse zu sehen und flog entsprechend früh vom Platz (13.'). Es war klar, dass die Hausherren damit mehr vom Spiel hatten und so spielte man sich die eine oder andere gute Gelegenheit heraus, scheiterte aber an der eigenen Genauigkeit oder an Straus. Auch nach der Pause warf Beggen alles rein, kämpfte und ackerte und hielt das 0-0 erstaunlich lange, bis man für eine Sekunde Arganaras am linken Pfosten übersehen hatte, der einen hohen Ball unbedrängt aus kürzester Distanz per Kopf über die Linie drücken konnte (1-0, 72.'). „Plan wurde durch den frühen Platzverweis über den Haufen geworfen" Der Beggener Trainer Sven Loscheider, der mehrere Ausfälle u.a. auch wegen Covid zu beklagen hatte, sagte FuPa gegenüber Folgendes zum Spitzenspiel: „Wir wussten, dass es sogar mit elf gegen elf schwer werden würde. Der Platzverweis für einen unserer Innenverteidiger, der erst in die erste Elf nachgerückt war, spielte uns natürlich gar nicht in die Karten. Wenn man achtzig Minuten dem Ball hinterherlaufen muss, wird es noch schwerer. Wir haben aber nicht viel zugelassen, was gut für unsere Moral war, auch wenn wir 1-0 verloren haben. Unser Plan wurde wie gesagt durch den frühen Platzverweis über den Haufen geworfen, damit müssen wir jetzt leben."

Diekirch ging nicht nur aus Sieger aus seinem Verfolgerduell gegen Mertzig, sondern auch aus dem 14.Spieltag hervor, da man aufgrund der besseren Tordifferenz an Beggen vorbeiziehen konnte. Zunächst geriet man aber nach einem Torwartfehler und einen von Decker getretenen Freistoß in Rückstand, der dem Keeper durch die Handschuhe flutschte (0-1, 31.'). Kurz vor der Pause konnten die Young Boys aber ausgleichen, als Baldé eine Flanke von rechts per Kopf ins lange Eck drücken konnte (1-1, 44.'). Zu einem weiteren sog. psychologisch wichtigen Zeitpunkt konnte Diekirch das Spiel drehen, nach 47 Minuten schoss Croix aus rund achtzehn Metern zum 2-1 ins Tor (47.'). Der gleiche Spieler bereitete Goncalves' 3-1 vor, der mit einem Strammen Schuss in den Winkel traf (3-1, 68.'). Mertzig gab sich aber mit zwei guten Chancen nicht geschlagen, kam aber nicht mehr heran, Chancenwucher betrieben die Hausherren in der Schlussphase, bis Pinho dann doch erhöhen konnte (4-1, 83.') und das Schlussergebnis feststand.

Erpeldingen bestätigte seinen Überraschungssieg von unter der Woche am Sonntag mit einem 4-2 gegen das neue Schlusslicht Berdorf-Consdorf. Und die Torschützen waren z.Z.ebenfalls dieselben wir am Mittwoch. Ottelé sah seinen Führungstreffer (1-0, 13.') zwar quasi mit dem Halbzeitpfiff egalisiert (1-1, 45.'+2), doch Mitte der zweiten Halbzeit brachte Mendes die Hausherren ein weiteres Mal in Führung (2-1, 66.'). Die USBC schlug in Person von Pereira Lopes aber ebenfalls nochmal zurück (2-2, 78.'), wieder Mendes (3-2, 84.') und Agovic (4-2, 90.'+4) besiegelten das Schicksal von Berdorf-Consdorf am Ende dann trotzdem.

Neben Erpeldingen konnte auch Lintgen einen wichtigen Sieg holen und kann seinen Vorsprung auf die unteren Relegationsplätze ausbauen. Da Silva legte früh die Basis für den Erfolg in Useldingen (0-1, 2.'). Bei diesem Spielstand sollte es sehr lange bleiben. In der zweiten Hälfte folgte dann eine regelrechte Flut von Ampelkarten, zwei auf jeder Seite wobei manche gelb-rote vor Ort angezweifelt wurde. Ein Foulelfmeter sollte schließlich für die Vorentscheidung sorgen (0-2, 74.' Sequeira), ein weiterer Strafstoß brachte Useldingen zwar wieder heran (1-2, 87.' Civic), zum Punktgewinn reichte es aber nicht.