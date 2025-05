D1S1: Lorentzweiler ist Meister und steigt auf

Bastendorf ergatterte sich in Diekirch einen, der aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber der Konkurrenz im gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt sein sollte. Altmeister Bobby Mendes machte in der 1.Halbzeit auf sich aufmerksam: in der 4.‘ verzog er seinen Abschluss nur knapp, in der 17.‘ scheiterte er mit einem Elfmeter an Keeper Matos ehe nach exakt einer halben Stunde aus rund 18 Meter volley ins Eck traf (0:1, 30.‘). Doch nur 5 Zeigerumdrehungen später köpfte De Sousa Tavares eine Freistoßflanke am langen Pfosten zum 1:1 ins Tor (35.‘).

Es war viel los vor der Pause: in der 43.‘ fiel ein Abschluss von Pinho auf die Latte und in der Nachspielzeit drehte De Sousa Tavares die Begegnung zugunsten der Gastgeber (2:1, 45.‘+2). Kurz nach Wiederanpfiff scheiterte Bastendorfs Schmitz am Diekircher Torwart, wenig später glich Mendes mit seinem zweiten Treffer aus (2:2, 54.‘). Es ging weiter hin und her und nachdem er zuvor eine gute Chancen ungenutzt ließ, machte De Sousa Tavares in der 73.‘ seinen Hattrick perfekt (3:2). Zum Sieg der Young Boys sollte dieser Treffer aber nicht reichen: spät in der Nachspielzeit bediente Lesueur Do Rio zu dessen 3:3 (90.‘+5).

