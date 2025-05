D1S1: Lorentzweiler ist im Prinzip aufgestiegen

Das Derby Hosingen – Norden ging an die Gastgeber, die damit auf 3 Punkte an den Nachbarverein heranrücken und diesen zwei Spieltage vor Schluss in akute Not bringen. Eine gute halbe Stunde war absolviert, als Olivier Dirkes sich auf links behauptete, einen Gegenspieler aussteigen ließ um zum 1:0 in den rechten Winkel zu treffen (35.‘). Kurz vor dem Pausenpfiff scheiterte Bella Abega mit einer Hundertprozentigen am Gästetorwart.

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels

Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Jeangout per Elfmeter auf 2:0 (52.‘). Norden 02 zeigte aber eine schnelle Rekation und Steve Dirkes bediente Rocha in der Mitte, der verkürzte (2:1, 59.‘). In der Folge wurde es hitziger und die Gäste waren besser drin, die letzte Großchance verbuchte aber Hosingen für sich, ehe der Heimsieg feststand.

Restprogramme