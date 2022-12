In Feulen gewannen die Gastgeber das Derby klar und deutlich – Foto: Jerome Graf

D1S1: Lorentzweiler enteilt der Konkurrenz FCL deklassiert Colmar +++ Erpeldingen überrascht Beggen +++ Feulen dominiert Derby

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Norden 02 holt seinen Gast Pratzerthal-Redingen nach dessen erstem Saisonsieg am letzten Wochenende wieder schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Alili wurde früh zu seinem 1-0 ins lange Eck in die Tiefe geschickt (7.‘). Nach einigen offensiven Akzenten der Gäste legte Jans per Elfmeter nach (2-0, 28.‘) und Dirkes erhöhte nur kurz darauf mit seinem ersten Saisontor auf 3-0 (31.‘). Jeweils eine vergebene gute Torgelegenheit pro Team gingen dem 4-0 von Marques Goncalves voraus (55.‘), sieben Minuten später machte Hanf das 5-0 (62.‘). Den Sixpack voll machte am Ende Da Silva Soares mit einem Fernschuss (6-0, 83.‘).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Nicht den Hauch einer Chancen ließ Leader Lorentzweiler der abstiegsbedrohten AS Colmar-Berg und setzte damit wenige Tage vor dem Gipfeltreffen mit Beggen ein dickes Ausrufezeichen. Abi (1.‘), Heirens (12.‘), Neves (16.‘), Agranaras (18.‘) und Teixeira (31.‘) zerlegten die ASC bereits in der ersten halben Stunde, Murcia (56.‘), wieder Abi (65.‘), erneut Murcia (73.‘) und Moro (88.‘) schossen den Spitzenreiter zu einem 9:0-Heimsieg.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Zwei Treffer in der Mitte der ersten Halbzeit langten Diekirch, um sich mit 2-0 gegen Hosingen zu behaupten und so endgültig im Aufstiegsrennen anzukommen. Pereiras 1-0 (13.‘) folgte Almeida Delgados 2-0 (23.‘) zehn Minuten später, womit die Young Boys das Wichtigste bereits früh in der Partie erledigt hatten.

Die Überraschung des Spieltages gelang Erpeldingen, das den Tabellenzweiten aus Beggen mit 3-1 besiegte. Einem ersten Warnschuss des vermeintlichen Außenseiters folgte eine Druckphase der Gäste, die der FC 72 aber ohne Schaden überstand, um nach 38 Minuten durch ein Kopfballtor von Niang nach einer Ecke in Führung zu gehen (1-0). Ganz ähnlich der Spielverlauf nach der Pause: Beggen hatte den besseren Beginn, kam nach einem Elfmeter im Anschluss an eine unübersichtliche Situation im Strafraum durch Younes Maziz zum Ausgleich (1-1, 52.'), um das Heft dann wieder aus der Hand zu geben. Wie beim 1-0 gelang Erpeldingen auch beim 2-1 ein Kopfballtor nach einer Ecke (70.' Agovic). Nachdem Ben Chabane eine dicke Gelegenheit auf den Ausgleich vergeben hatte, vollendete Ottelé einen perfekten Konter zum 3-1 (85.') und bei weiteren Kontern hatten die Gäste Glück, dass Erpeldingen nicht noch weiter erhöhen konnte. Die Negativserie des FC Avenir geht kurz vor dem weiter oben erwähnten Topspiel also weiter.

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Feulen legte im Derby gegen Mertzig vor rund 130 Zuschauern früh den Grundstein für seinen Erfolg, als Dos Reis nach nur sieben Minuten einen Eckball per Kopf ins Tor befördern konnte (1-0, 7.‘). In einer intensiven Begegnung hatten die Gäste die nächsten, guten Chancen, doch Feulen schlug erneut nach einer Standardsituation zu: einen Freistoß von Bozic köpfte Osmanovic zum 2-0 ins Netz (29.‘). Ab da war Feulen besser im Spiel und erhöhte kurz nach Wiederbeginn auf 3-0. Osmanovic eroberte den Ball im Mittelfeld, setze sich gut durch und traf ins lange Eck (48.‘). Immer wieder hatte der FC Sporting auch seine Momente in der Offensive, treffen sollte man aber nicht. Im Gegenteil, in der 69.‘ war es erneut ein Kopfballtor, diesmal wieder nach einer Ecke, das zum 4-0 führte (69.‘ Fonseca Santos). Kurz vor dem Ende vollendete Correia dos Santos dann noch einen Konter zum 5-0 (89.‘).

>> Abstimmung über die besten Spieler der Partie Nur wenige Impulse konnte das neue Useldinger Trainergespann scheinbar gegen Sorgenkind Berdorf-Consdorf setzen. Nach einer 3:0-Führung nach einer halben Stunde durch Treffer von Kelmendi (1-0, 17.‘, 2-0, 20.‘) und Freitas Morgado (3-0, 26.‘) ließen sich die Gastgeber die Butter fast vollends vom Brot nehmen. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff konnten die Gäste verkürzen, ein Doppelschlag Mitte der zweiten Hälfte brachte sie auf 3-3 heran (3-2, 65.‘, 3-3, 68.‘), ein Spielstand bei dem es bis zum Ende bleiben sollte. Für die USBC war es der erste Punkte seit dem 9.Oktober!