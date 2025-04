D1S1: Lorentzweiler baut Vorsprung nach Patzer von Mertzig aus

Die Gäste zeigten zu Beginn der 2.Halbzeit ein besseres Gesicht, ließen die sich bietenden guten Chancen auf den Anschluss aus und wurden prompt durch Fernandes bestraft, der eine Vorarbeit von Pinho zum 3:0 verwertete (56.‘). In der 68.‘ scheiterte Gästespieler Albanese am Pfosten, ehe Bucci in der 90.‘ immerhin der Ehrentreffer gelang (3:1). Doch Lopes stellte vom Anstoß weg den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her (4:1, 90.‘+1).

In der 56.‘ fiel das 0:3, als Pita eine tolle Spielaktion verzögerte um den Abwehrspieler auszuschalten und ins leere Tor zu treffen. Während Huriez gegen Pauly wieder glänzte rutschte Rickal ein Abschluss von Maene aus spitzem Winkel und im Anschluss an eine Ecke zum 0:4 durch die Beine (62.‘). Huriez hielt seinen Kaster mit tollen Paraden weiter sauber, erst in der 67.‘ war er geschlagen, als Pauly eine Flanke zum Ehrentreffer nutzte und einköpfte (1:4, 67.‘). Quasi postwendend war der starke Maene mit dem 1:5 zur Stelle (69.‘). Den Schlusspunkt setzte Kaba Ntangu (1:6, 90.‘+3).

Norden 02 verlor hoch gegen Medernach, dies trotz dass man die erste dicke Torchance für sich verbuchen konnte. Nach einer Viertelstunde traf Coqu sehenswert per Volley nach Flanke von Maene zum 0:1 (14.‘). Während Huriez auf der anderen Seite den Ausgleich vereitelte, setzte sich Schimei auf dem Flügel durch, bediente Coqu in der Mitte, der sich mit seinem zweiten Treffer bedankte (0:2, 24.‘). In der Folge erarbeiteten sich die Gäste eine ganze Serie an hochkarätigen Gelegenheiten, ohne aber nachlegen zu können.

In einer umkämpften Partie holte Sorgenkind Steinfort in Unterzahl einen Punkt bei Aufstiegsaspirant Mertzig. Dabei gingen die favorisierten Hausherren sehr früh durch Decker in Führung, der eine flache Hereingabe versenkte (1:0, 3.‘). Steinforts Moreira Mendes vergab den möglichen schnellen Ausgleich, ehe die Gastgeber Mitte der 1.Hälfte es mehrmals verpassten, nachzulegen. Nach dem Dreh zeigte sich der Gast durchaus mutig, Moreira Mendes blieb aber zunächst glücklos, als sein Kopfball haarscharf neben das Tor ging.

Als Steinforts Dragolovcanin in der 64.‘ mit gelb-rot vom Platz musste, hätten wohl die wenigsten noch an den Aufsteiger geglaubt. Doch man blieb dran und Fernandes profitierte in der 73.‘ von einem zu kurz geratenen Mertziger Klärungsversuch, um aus dem Rückraum zum 1:1 ins Eck zu schießen. Mit nur neun Mann – Torschütze Fernandes sah in der Nachspielzeit ebenfalls die Ampelkarte (90.‘+3) – brachte Steinfort das Remis über die Runden, das durchaus als Achtungszeichen zu verstehen ist.

„Der Wille ist da, wie unser Ausgleich mit einem Mann weniger belegt“

Steinforts Trainer Andrea Fiorani: „Wir wussten genau, dass wir in Mertzig kämpfen mussten. Uns fehlt leider ein treffsicherer Stürmer, aktuell hat unser bester noch aktiver Torschütze nur drei Treffer vorzuweisen. Ich hatte den Jungs eine Liste gezeigt, mit den Spielen, die wir dominierten, aber nicht gewannen. Hinten sind wir oft zu nervös und löcherig und vorne schießen wir keine Tore. Insgesamt haben wir rund ein Dutzend Spieler im Saisonverlauf verloren, teils durch Verletzungen, Operationen, Umzüge u.ä. An manchem Sonntag hatten wir nur fünfzehn Spieler im Kader und diese haben dennoch ihre Spiele gemacht.

In Mertzig mussten wir punkten und das ist uns gelungen. Leider sahen meine beiden Spielmacher gelb-rot. Der Wille ist da, wie unser Ausgleich mit einem Mann weniger belegt. Die Jungs sind sich bewusst, dass es noch möglich ist, die Relegation zu erreichen. Jeder glaubt daran und ist motiviert. Der Einsatz stimmt an jedem Sonntag, in Mertzig zeigte sich dies in der 2.Halbzeit. Acht Spieler sind in dieser Saison zum ersten Mal in der 1.Mannschaft dabei, darunter z.B. der erst siebzehnjährige Gianluca Peter, der regelmäßig zum Einsatz kommt. Ich war am Sonntag zufrieden mit der Leistung und wir sind noch am Leben.“