D1S1: Kehlen düpiert den Leader

Symbolbild – Foto: Mathias Leschek

Was am Wochenende los war

Koerich nutzte zwei von rechts kommende Bälle, um in der Schlussphase der 1.Halbzeit mit 2:0 in Lintgen in Führung zu gehen. Der Anschlusstreffer des FC Minerva per Elfmeter (1:2, 79.‘) sollte zu spät fallen, um noch zu einem Punktgewinn zu kommen. Diekirch ist nach dem standesgemäßen 3:0 gegen Sorgenkind Bastendorf eines von gleich drei Teams, die 44 Punkte auf dem Konto haben. Durch einen 3:1-Erfolg über Norden rückt Schieren auf 2 Zähler an Platz 1 heran. Monteiro Mesquita hatte die Gastgeber kurz vor der Pause per Fernschuss in Führung gebracht (1:0, 39.‘), konnte seinen Vorsprung dann in Unterzahl – Kavungu sah nach 75‘ rot – ausbauen. Nordens Anschluss (2:1, 80.‘) wurde postwendend mit dem 3:1 (83.‘) beantwortet.

Medernach gab von Beginn an Gas gegen Useldingen, vergaß dabei bis zum 1:0 (28.‘) aber das Toreschießen, was sich nach der Pause rächen sollte. Sehenswert war Munikens Ausgleich in den Winkel (1:1, 57.‘) und Israel drehte die Partie in der 74.‘ (1:2). Kaum 60 Sekunden später flog Medernachs Torwart mit rot vom Feld, der 19-jährige Ersatzmann Silva Rocha kam für den erst 16-jährigen Feldspieler Weinbauer. In Unterzahl kamen die Gastgeber aber weiter zu Chancen, ehe Coqu ganz zum Schluss per Elfmeter wenigstens den Punkt retten konnte (2:2, 90.‘+4).

Civic: „man trauert den vielen hundertprozentigen Torchancen nach“

Medernachs Trainer Almir Civic zum Spiel: „Am Ende weiß ich nicht, ob ich mich freuen soll oder nicht. Wenn man in letzter Sekunde noch den 2:2-Ausgleich erzielt, muss man natürlich froh sein, nicht verloren zu haben. Aber angesichts des Spielverlaufs hätten wir die Partie viel früher entscheiden müssen. In der ersten Viertelstunde hatten wir drei, vier hundertprozentige Torchancen, die wir nicht genutzt haben. In der 25.Minute gingen wir mit 1:0 in Führung. Useldingen hatte in der 1.Halbzeit nur eine richtig gute Chance, die sie ebenfalls nicht verwerten konnten. Wir gingen mit diesem 1:0 in die Pause, was an sich in Ordnung war. Es war gut zu führen, aber es hätte deutlich höher stehen müssen.

Useldingens Trainer wollte wohl, dass sie in der 2.Halbzeit heißer sind und so kamen sie auch zurück. Unsere erste große Chance hatten wir etwa fünf Minuten nach Wiederanpfiff, da hätten wir sie durchaus in Bedrängnis bringen können. Danach lief unser Stürmer völlig allein auf ihren Torwart zu, der im Eins-gegen-Eins die Oberhand behielt, er hat sie im Spiel gehalten. Danach ließen wir zu sehr nach, gerieten etwas zu sehr in die Defensive. Wir waren nicht mehr so gut im Spiel, und Useldingen behielt in der 2.Halbzeit die Oberhand. Aber wenn man die Tore selber nicht macht, kassiert man sie irgendwann hinten und so kam es dann auch. Es war eine etwas strittige Situation, da man nicht genau wusste, ob das Tor gerechtfertigt war oder nicht. Ich glaube, es war auch für den Schiedsrichter schwer zu beurteilen. In derselben Situation sah unser Torwart Gelb-Rot.

In Unterzahl fühlte sich jeder etwas verantwortlicher und wusste, dass wir etwas tun mussten. Wir hatten dann zwei, drei sehr gute Angriffe zum 2:2, die wir leider vergaben. Beim letzten Vorstoß wurde unser Stürmer im Strafraum von hinten getreten, was in der allerletzten Minute zu einem berechtigten Elfmeter führte, mit dem wir das 2:2 erzielten. Am Ende ist man froh, nicht verloren zu haben, aber man trauert den vielen hundertprozentigen Torchancen nach, die man hatte. Fünf oder sechs davon waren wirklich gut, da hätten wir mehr nutzen müssen, dann hätten wir das Spiel viel früher zu unseren Gunsten entschieden. Ich denke, wir befinden uns etwas im Niemandsland der Tabelle. Der Punkt verschafft uns etwas Luft und ich denke, mit dem 2:2 können alle leben.“

Trotz Beggens 1:0-Führung (20.‘) wurde deutlich, dass der Spitzenreiter Probleme mit seinen Gästen aus Kehlen bekommen würde. Per direkt verwandelten Freistoß schlug Kehlen zurück (1:1, 30.‘). War die 1.Halbzeit noch ausgeglichen, so drehte der jetzige Tabellendritte die Partie gleich zu Beginn der 2.Halbzeit u.a. durch einen Fallrückzieher von Simon (1:2, 49.‘), sowie einen Kopfballtreffer von Carzaniga (1:3, 52.‘). Da Beggen nach einen parierten Elfmeter den Anschluss nicht herstellen konnte, machte Carzaniga nach einem Konter den Deckel auf den Gästesieg (1:4, 84.‘). Kurz vor (0:1, 43.‘) bzw. nach der Pause (1:1, 52.‘) fielen die beiden Treffer im Duell um Punkte gegen den Abstieg zwischen Hosingen und Fels, bei dem beide Mannschaften die eine oder andere Großchance ausließen.

Im anderen Kellerduell gab es ebenfalls ein 1:1, was aus Sicht der Gäste durchaus als Lebenszeichen verstanden werden muss. Lages brachte Gilsdorf per direkt verwandelter Ecke in Führung (1:0, 44.‘), doch in der 66.‘ spielte Wintger den Ausgleich sehenswert heraus (1:1). Wintger behält damit noch kleine Restchancen auf die Relegation. Mertzig ging per Traumtor von Neves aus 25 Metern unter die Latte mit 0:1 in Hobscheid in Führung (21.‘) und sollte diese in einer sehr fairen Partie ohne Karten nach dem Dreh auf 0:3 ausbauen.