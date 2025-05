D1S1: Kann Mertzig plötzlich noch auf Rang 1 hoffen?

In Weiswampach stand das spätere Schlussergebnis bereits nach einer knappen halben Stunde fest. In der 16.‘ beförderte Kratzer ein Zuspiel in die Mitte zum 1:0 ins leere Tor, 9 Zeigerumdrehungen später besorgte Do Rosario mit einem Schuss ins rechte Eck bereits den Ausgleich (1:1, 25.‘). Beide Teams konnte mit Blick nach unten durch diese Punkteteilung keinen entscheidenden Schritt machen.

In einem packenden Duell zwischen den Young Boys Diekirch und der AS Hosingen endete das Spiel mit einem 3:3-Unentschieden, dies nach 0:3-Rückstand der Hausherren. Coulibaly brachte die Gäste früh in der 6.Minute in Führung und erzielte kurz vor der Halbzeit auch das 0:2 (45.'+1). Gleich nach dem Seitenwechsel erhöhte Tavares Mendes auf 0:3 (47.'), doch Diekirch gab nicht auf: Meireles verkürzte in der 49.Minute postwendend (1:3). Ein Elfmeter von Pinho in der 79.Minute führte zum 2:3, bevor De Sousa Tavares in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte (3:3, 90.'+4), der Hosingen zwei fast schon sicher geglaubte weitere Punkte im Abstiegskampf kostet.

Doch auch der FCL hat wenig später Pech, als Lopes ebenfalls nur das Aluminium traf. Ganz am Ende öffnete Lorentzweiler und Useldingen konterte und so war es Lopes, der in der Nachspielzeit ebenfalls nur den Pfosten traf. Es sollte dennoch beim unerwarteten Heimsieg bleiben, der Useldingen im Abstiegskampf Luft verschafft während Lorentzweiler immer noch nicht direkt aufgestiegen ist.

Leader Lorentzweiler ließ sich in Useldingen bei der Generalprobe für das Endspiel der „Coupe FLF“ überraschen. Das Tor des Tages erzielte Sabotic in der 25.‘, als er eine Freistoßvorlage aus dem Rückraum zum 1:0 in die Maschen drosch. Zuvor blieb jeweils eine Chance pro Seite ungenutzt. Der Spitzenreiter versuchte, sich zu wehren, hatte aber in der 58.‘ auch Glück, als ein Kullerball von Adam nur an den Pfosten ging.

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels

Die Gastgeber dominierten das Spiel und gingen in der 38.Minute durch De Borba Da Silva Caixado mit 1:0 in Führung. Nach der Pause erhöhte Antunes da Silva in der 52.' auf 2:0, nachdem er von Caixado ideal in Szene gesetzt wurde. Mendes sorgte in der 77.' für das 3:0, nachdem er eine Vorlage von Antunes da Silva verwertete. In der 90.' erzielte Schmitz Bastendorfs Ehrentreffer zum 3:1. Trotz dieses Erfolges sind Schierens Chancen auf Rang 2 im Prinzip nur noch theoretische Natur.

„Der 2.Platz ist keine Option mehr“

Schierens Trainer Ruben Rocha: „Es war ein guter Sieg für uns. Wir waren sehr zufrieden mit der Leistung, was in den drei Spielen zuvor nicht unbedingt der Fall war. In jenen Spielen fehlte uns die nötige Effektivität vor dem gegnerischen Tor oder das nötige Durchhaltevermögen über 90 Minuten gegen Topteams, wie z.B. in Lorentzweiler. Deswegen ist der 2.Platz keine Option mehr. Dies ist auch dadurch bedingt, dass wir gegen Teams von weiter unten viele Punkte haben liegenlassen.

Deswegen denke ich, dass wir uns nicht mehr viele Hoffnungen auf diesen 2.Rang machen. Was mir persönlich zum Saisonende wichtig ist, ist dass wir jedes Spiel noch mit dem nötigen Ernst angehen um zu versuchen, unseren 3.Platz zu verteidigen. Im Vergleich zur vergangenen Saison wäre das ein sehr großer Fortschritt. Dies ist ein grosser Schritt nach vorne im Projekt des Vereins und das ist noch mein Ziel bis zum Ende der Spielzeit.“

Restprogramme

Schieren: Äischdall (a), Vianden (a), Useldingen (h)

Bastendorf: Useldingen (h), Diekirch (a), Norden (h), Lorentzweiler (n, Finale Coupe FLF)

In eigener Sache

Da am Dienstagabend noch eine Partie des 27.Spieltags im 2.Bezirk der 1.Division stattfindet, werden wir den entsprechend Rückblick erst am Mittwoch veröffentlichen.