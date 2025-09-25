D1S1: kann Mertzig den Leader in Bedrängnis bringen?

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Bastendorf scheint nach dem Umbruch im Sommer noch in einer Findungsphase zu sein. Seine Gäste von Norden 02 sind trotz der zuletzt erlittenen ersten Niederlage dagegen Tabellenzweiter und damit für diese Begegnung favorisiert. Nach seiner Pokalsensation gegen Wormeldingen empfängt Koerich (10., 5 Punkte) Useldingen (7., 9). Mit einem Heimsieg würde man in direktem Kontakt zur oberen Tabellenhälfte bleiben. Schieren, mit dem auf kommenden Mittwoch verlegten Nachholspiel gegen Mertzig in der Hinterhand, könnte mit einem nicht unmöglich erscheinenden Heimerfolg gegen Aufsteiger Fels oben angreifen. Doch es ist Vorsicht geboten, da es bei den Gästen zu einer Veränderung auf dem Trainerposten kam und diese somit etwas schwerer auszurechnen sein könnten.
Medernach hat zwei bewegende Wochenenden hinter sich. Einer spektakulären Niederlage in Mertzig folgte beinahe eine Überraschung in der „Coupe de Luxembourg“ gegen Jeunesse Esch – erst im Elfmeterschießen unterlag man dem Rekordmeister. Mit für junge Teams oft üblichen Leistungsschwankungen empfängt man einen ebenfalls jungen Aufsteiger Wintger, der mit einem neuen Trainer an den „bloen Eck“ kommt.
„Es ist wichtig, dass wir Selbstvertrauen und das Gefühl bekommen, einmal ein Spiel gewonnen zu haben. (...) Wir haben einen großen Kader mit vielen jungen Spielern (...). Am Dienstag waren z.B. dreißig Mann beim Training“ erklärte uns ASW-Interimstrainer Marc Schmit am Mittwoch eigentlich mit Blick auf das Pokalspiel seiner Mannschaft in Sandweiler, welches bekanntlich jedoch abgesagt worden war. Diese Aussage dürfte aber genauso auf das Liga-Spiel dieses Wochenendes zutreffen, wenngleich der geplante wichtige Test dafür in Sandweiler nicht stattfinden konnte.
Mit Beggen und Mertzig stehen sich nicht nur zwei ehemalige Vereine aus der Nationaldivision gegenüber, gleichzeitig ist diese Begegnung ein potenzielles Spitzenspiel. Potenziell, da die Gäste des FC Sporting z.Z. hinter dem FC Avenir das zweitstärkste Team in der Formtabelle sind und zudem als Tabellensechster noch ein Nachholspiel zu bestreiten haben. Es kündigt sich ein offener Schlagabtausch an. Dies dürfte auch auf das Spiel Hosingen – Äischdall zutreffen, die z.Z. eine Durststrecke erleben.
Lintgen und Gegner Gilsdorf fühlten ihren Gästen aus der BGL Ligue im Pokal mächtig auf den Zahn, was auf der anderen Seite bedeutet, dass der auf dem Papier stärkere FC Minerva vor dem Leistungsvermögen des FC Jeunesse gewarnt sein sollte. Mit drei Siegen in Folge hat Diekirch sich in der Tabelle vorgearbeitet. Gast Kehlen reist aber mit einem neuen Trainer und damit auch mit einem neuen Elan und zwei Erfolgen in Serie an, so dass auch der Ausgang dieses Duells schwer einzuschätzen sein wird.
Am Sonntag
__________________
Hinweis
Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt sowie im Falle toller, lustiger Ticker-Passagen die Möglichkeit einer persönlichen Vorstellung des Ticker-Betreibers hier auf FuPa Luxemburg! (Beispiel hier)