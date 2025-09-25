Symbolbild – Foto: Clemens Budde

D1S1: kann Mertzig den Leader in Bedrängnis bringen? FC Sporting gastiert zum Topspiel in Beggen, Verfolger Norden und Lintgen vor lösbaren Aufgaben Verlinkte Inhalte 1.Div - 1.Bez Beggen Medernach Bastendorf Diekirch + 12 weitere

Bastendorf scheint nach dem Umbruch im Sommer noch in einer Findungsphase zu sein. Seine Gäste von Norden 02 sind trotz der zuletzt erlittenen ersten Niederlage dagegen Tabellenzweiter und damit für diese Begegnung favorisiert. Nach seiner Pokalsensation gegen Wormeldingen empfängt Koerich (10., 5 Punkte) Useldingen (7., 9). Mit einem Heimsieg würde man in direktem Kontakt zur oberen Tabellenhälfte bleiben. Schieren, mit dem auf kommenden Mittwoch verlegten Nachholspiel gegen Mertzig in der Hinterhand, könnte mit einem nicht unmöglich erscheinenden Heimerfolg gegen Aufsteiger Fels oben angreifen. Doch es ist Vorsicht geboten, da es bei den Gästen zu einer Veränderung auf dem Trainerposten kam und diese somit etwas schwerer auszurechnen sein könnten. Medernach hat zwei bewegende Wochenenden hinter sich. Einer spektakulären Niederlage in Mertzig folgte beinahe eine Überraschung in der „Coupe de Luxembourg“ gegen Jeunesse Esch – erst im Elfmeterschießen unterlag man dem Rekordmeister. Mit für junge Teams oft üblichen Leistungsschwankungen empfängt man einen ebenfalls jungen Aufsteiger Wintger, der mit einem neuen Trainer an den „bloen Eck“ kommt.