D1S1: kann Diekirch Mertzig zum Anschluss verhelfen?

Schieren hat seine mathematischen aber minimalen Restchancen auf Platz 2 laut Trainer Ruben Rocha ad acta gelegt und trifft am Sonntag auf eine Alliance Äischdall, die noch jeden Punkt im Abstiegskampf braucht. Herschenken will der FC Jeunesse aber nichts. Im Tabellenmittelfeld braucht Useldingen rechnerisch noch einen Punkt in Bastendorf, um sicher zu sein, nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu bekommen. Lorentzweiler erlitt zuletzt einen unerwarteten Rückschlag und muss nun zuhause im Topspiel gegen Diekirch Vorsicht walten lassen. Möchte man vermeiden, den 1.Platz auf den letzten Drücker nicht noch in Gefahr zu bringen, muss ein Sieg her.

Kehlen begrüßt nach drei Niederlagen in Serie Gilsdorf, das drei seiner vier letzten Spiele gewinnen konnte. Noch ein Sieg fehlt dem FC Jeunesse, um in der Liga zu bleiben. Ganz unmöglich scheint ein solches Unterfangen in Kehlen mit Blick auf die Formtabelle nicht. Koerich bräuchte zum Klassenerhalt ebenfalls einen Sieg in Medernach, was gegen die stärkste Mannschaft der letzten Wochen aber ein sehr schwieriges Unterfangen darstellt. In Steinfort stehen sich die beiden bereits als Absteiger feststehenden Schlusslichter gegenüber. Ob Vianden nach sieben Niederlagen in Folge dort wenigstens noch einmal punkten kann?

Am Sonntag