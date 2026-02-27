D1S1: Kampf um den Klassenerhalt im Fokus

Die beiden Tabellenersten konnten zum Rückrundenauftakt nicht gewinnen. So muss Ex-Leader Beggen gegen Sorgenkind Hosingen, dessen Bilanz der vergangenen fünf Partien quasi identisch mit der von seinen Gastgebern ist, gewinnen, möchte man nicht plötzlich die Konkurrenz von weiter unten im Nacken spüren. Medernach und Gilsdorf werden mit Argusaugen Richtung Dunant-Straße schielen, da beide zusammen mit Hosingen im Abstiegskampf stecken und in einem echten Sechs-Punkte-Spiel aufeinandertreffen. Der Trend und das Plus an Erfahrung sprechen für die Gäste. Schieren sollte gegen die Alliance Äischdall favorisiert sein. Für den neuen Gästetrainer Ruben Rocha wird es ein schwieriges Gastspiel bei seiner Rückkehr zu seinem ehemaligen Club.
„Die Vorbereitung lief relativ gut. Wir haben die gesetzten Ziele mehr oder weniger erreicht, unabhängig vom Ergebnis vom letzten Wochenende. Ich bin zufrieden mit dem, was wir geliefert haben und so sollen wir auch weitermachen. Gegen Teams aus den Top 5 ist es aber unrealistisch für uns, etwas zu erreichen, das wird in Schieren nicht anders. Wir werden aber jedes Spiel mit dem nötigen Ernst angehen. Persönlich freue ich mich, wieder nach Schieren zu kommen und die Leute dort wiederzusehen, mit denen ich immer noch in Kontakt stehen.
Ich bin froh, damals dort eine Chance bekommen zu haben und ich war ja dann auch relativ erfolgreich (d.Red: Schieren gewann unter Rocha die Coupe FLF). Ich kenne die Mannschaft gut, sie verfügt über einen tollen Trainer und ist fußballerisch für mich mit das beste Team der Liga. Das gilt es zu respektieren und die Begegnung über neunzig Minuten sehr ernsthaft zu bestreiten. Unser Ziel in dieser Saison ist der Klassenerhalt. Später kann man sich in einem gut strukturierten und offenen Verein weiter nach oben orientieren.“
Mit Diekirch und Mertzig stehen sich zwei von vier Teams der Liga gegenüber, die z.Z. 31 Punkte auf dem Konto haben. Nach vier Siegen in Folge gegenüber nur einem aus den letzten vier Partien spricht die Formtabelle dabei zugunsten der Young Boys. Koerich ist stets ein zäher Gastgeber und so wird Schlusslicht Wintger trotz erstem Saisonsieg auf dem „Déckebierg“ nichts geschenkt bekommen. Bastendorf hat am Donnerstag einen Trainerwechsel vollzogen – mehr dazu in wenigen Stunden hier auf FuPa – um im wichtigen Kellerduell gegen Fels wieder in die Spur zu finden.
Mit Blick auf die Tabelle ist Norden – Kehlen das Spitzenspiel der 17.Runde. Es deutet sich ein spannendes und offenes Duell an, das aus Sicht der Gastgeber ein schweres aber wichtiges im Aufstiegsrennen sein wird. Geschenke vom Westverein kann man sich in Weiswampach keine erwarten. Auf solche kann Lintgen auch nicht von Seiten seiner Gäste aus Useldingen hoffen, dennoch sollt der FC Minerva in der Lage sein, sein Heimspiel erfolgreich zu bestreiten um so im Idealfall ganz oben angreifen zu können.
Am Sonntag
Hinweis
