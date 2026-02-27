D1S1: Kampf um den Klassenerhalt im Fokus Spitzenduo muss sich aufrappeln, wichtiges Verfolgerduell in Diekirch von Paul Krier · Heute, 17:52 Uhr · 0 Leser

Bastendorf geht mit einem neuen Trainergespann in sein wichtiges Heimspiel gegen Fels – Foto: Arend Fern

Die beiden Tabellenersten konnten zum Rückrundenauftakt nicht gewinnen. So muss Ex-Leader Beggen gegen Sorgenkind Hosingen, dessen Bilanz der vergangenen fünf Partien quasi identisch mit der von seinen Gastgebern ist, gewinnen, möchte man nicht plötzlich die Konkurrenz von weiter unten im Nacken spüren. Medernach und Gilsdorf werden mit Argusaugen Richtung Dunant-Straße schielen, da beide zusammen mit Hosingen im Abstiegskampf stecken und in einem echten Sechs-Punkte-Spiel aufeinandertreffen. Der Trend und das Plus an Erfahrung sprechen für die Gäste. Schieren sollte gegen die Alliance Äischdall favorisiert sein. Für den neuen Gästetrainer Ruben Rocha wird es ein schwieriges Gastspiel bei seiner Rückkehr zu seinem ehemaligen Club. Rocha: „bin froh, damals dort (in Schieren) eine Chance bekommen zu haben“ „Die Vorbereitung lief relativ gut. Wir haben die gesetzten Ziele mehr oder weniger erreicht, unabhängig vom Ergebnis vom letzten Wochenende. Ich bin zufrieden mit dem, was wir geliefert haben und so sollen wir auch weitermachen. Gegen Teams aus den Top 5 ist es aber unrealistisch für uns, etwas zu erreichen, das wird in Schieren nicht anders. Wir werden aber jedes Spiel mit dem nötigen Ernst angehen. Persönlich freue ich mich, wieder nach Schieren zu kommen und die Leute dort wiederzusehen, mit denen ich immer noch in Kontakt stehen.