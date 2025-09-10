D1S1: in Beggen wird am Mittwoch Geschichte geschrieben

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Co-Leader Norden 02 empfängt Useldingen am Mittwochabend zu einem echten Härtetest und einer offenen Begegnung. Es ist dies eines von zwei Topspielen des 4.Spieltages. Während Kehlen nach der Trennung von Trainer Lessure in Bastendorf versuchen wird, sein Punktekonto zu eröffnen, stehen sich Koerich und Aufsteiger Fels in einer weiteren spannenden Partie gegenüber, deren Ausgang bei leichten Vorteilen für den Westverein insgesamt ungewiss sein dürfte.
Diekirch konnte Ende August beim favorisierten Sporting Mertzig seinen ersten Saisonsieg holen und dürfte gegen Neuling Wintger in der Lage sein, nachzulegen. In der zweiten Toppartie sollten sich Schieren und Mertzig gegenüberstehen, doch diese Partie wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Medernach (4.) kam mit seiner jungen Truppe gut in die neue Spielzeit. Trotz Favoritenrolle sollte man gegen die Alliance Äischdall auf der Hut sein, im Falle einer Heimniederlage würde der Fusionsverein einen in der Tabelle überholen.
In Beggen wird an einem unscheinbaren Mittwochabend Geschichte geschrieben: 1915 war der allererste Gegner des FC Avenir nach seiner Vereinsgründung der heutige Gast, der FC Jeunesse Gilsdorf. Passend zum 110-jährigen Beggener Vereinsjubiläum kommt der Verein aus dem Raum Diekirch nun wieder in den Norden der Hauptstadt. Damit nicht genug: in diesen 110 Jahren standen sich die ersten Mannschaften beider Vereine laut von Dritten bestätigten Informationen nie (!) in einem Pflichtspiel gegenüber.
Der Beggener Vereinshistoriker Hubert Rickal: „Damals hatte Beggen auf dem ‚Eecher Feld‘ mit 3:0 gewonnen. Ich hoffe, dass das Spiel heute Abend ebenfalls so gut für uns ausgeht.“
Während der Absteiger und Leader in o.g. Spiel auf sportlicher Ebene die besseren Karten in der Hand halten dürfte, wird Lintgen rund zehn Kilometer weiter nördlich versuchen, gegen Hosingen zu gewinnen und dabei ebenfalls über leichte Vorteile verfügen.
