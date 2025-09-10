D1S1: in Beggen wird am Mittwoch Geschichte geschrieben

Co-Leader Norden 02 empfängt Useldingen am Mittwochabend zu einem echten Härtetest und einer offenen Begegnung. Es ist dies eines von zwei Topspielen des 4.Spieltages. Während Kehlen nach der Trennung von Trainer Lessure in Bastendorf versuchen wird, sein Punktekonto zu eröffnen, stehen sich Koerich und Aufsteiger Fels in einer weiteren spannenden Partie gegenüber, deren Ausgang bei leichten Vorteilen für den Westverein insgesamt ungewiss sein dürfte.

Diekirch konnte Ende August beim favorisierten Sporting Mertzig seinen ersten Saisonsieg holen und dürfte gegen Neuling Wintger in der Lage sein, nachzulegen. In der zweiten Toppartie sollten sich Schieren und Mertzig gegenüberstehen, doch diese Partie wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Medernach (4.) kam mit seiner jungen Truppe gut in die neue Spielzeit. Trotz Favoritenrolle sollte man gegen die Alliance Äischdall auf der Hut sein, im Falle einer Heimniederlage würde der Fusionsverein einen in der Tabelle überholen.