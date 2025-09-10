 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligavorschau
Gilsdorf um Kapitän Marcelo de Paiva Mota spielte am Mittwoch in Beggen
Gilsdorf um Kapitän Marcelo de Paiva Mota spielte am Mittwoch in Beggen – Foto: Marcia Mendes

D1S1: in Beggen wird am Mittwoch Geschichte geschrieben

Spitzenspiel in Weiswampach – 110 Jahre nach erstem Aufeinandertreffen spielt Beggen gegen Gilsdorf

Verlinkte Inhalte

1.Div - 1.Bez
Beggen
Medernach
Bastendorf
Diekirch

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Co-Leader Norden 02 empfängt Useldingen am Mittwochabend zu einem echten Härtetest und einer offenen Begegnung. Es ist dies eines von zwei Topspielen des 4.Spieltages. Während Kehlen nach der Trennung von Trainer Lessure in Bastendorf versuchen wird, sein Punktekonto zu eröffnen, stehen sich Koerich und Aufsteiger Fels in einer weiteren spannenden Partie gegenüber, deren Ausgang bei leichten Vorteilen für den Westverein insgesamt ungewiss sein dürfte.

Diekirch konnte Ende August beim favorisierten Sporting Mertzig seinen ersten Saisonsieg holen und dürfte gegen Neuling Wintger in der Lage sein, nachzulegen. In der zweiten Toppartie sollten sich Schieren und Mertzig gegenüberstehen, doch diese Partie wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Medernach (4.) kam mit seiner jungen Truppe gut in die neue Spielzeit. Trotz Favoritenrolle sollte man gegen die Alliance Äischdall auf der Hut sein, im Falle einer Heimniederlage würde der Fusionsverein einen in der Tabelle überholen.

1915 war Gilsdorf der allererste Gegner von Avenir Beggen
1915 war Gilsdorf der allererste Gegner von Avenir Beggen – Foto: Buch 100 Jahre Beggen

In Beggen wird an einem unscheinbaren Mittwochabend Geschichte geschrieben: 1915 war der allererste Gegner des FC Avenir nach seiner Vereinsgründung der heutige Gast, der FC Jeunesse Gilsdorf. Passend zum 110-jährigen Beggener Vereinsjubiläum kommt der Verein aus dem Raum Diekirch nun wieder in den Norden der Hauptstadt. Damit nicht genug: in diesen 110 Jahren standen sich die ersten Mannschaften beider Vereine laut von Dritten bestätigten Informationen nie (!) in einem Pflichtspiel gegenüber.

Der Beggener Vereinshistoriker Hubert Rickal: „Damals hatte Beggen auf dem ‚Eecher Feld‘ mit 3:0 gewonnen. Ich hoffe, dass das Spiel heute Abend ebenfalls so gut für uns ausgeht.“

Während der Absteiger und Leader in o.g. Spiel auf sportlicher Ebene die besseren Karten in der Hand halten dürfte, wird Lintgen rund zehn Kilometer weiter nördlich versuchen, gegen Hosingen zu gewinnen und dabei ebenfalls über leichte Vorteile verfügen.

Am Mittwoch

Heute, 20:00 Uhr
FC Minerva Lintgen
FC Minerva LintgenLintgen
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
20:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Heute, 20:00 Uhr
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
20:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Heute, 20:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
20:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Heute, 20:00 Uhr
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
AS Wintger
AS WintgerWintger
20:00
Unser Tipp: Heimsieg

Heute, 20:00 Uhr
FC Käerch
FC KäerchKäerch
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
20:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Heute, 20:00 Uhr
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
20:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Heute, 20:00 Uhr
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
20:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Abgesagt

Mi., 17.09.2025, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
20:00live

Hinweis

  • Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt sowie im Falle toller, lustiger Ticker-Passagen die Möglichkeit einer persönlichen Vorstellung des Ticker-Betreibers hier auf FuPa Luxemburg! (Beispiel hier)
Aufrufe: 010.9.2025, 13:00 Uhr
Paul KrierAutor