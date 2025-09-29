D1S1: Hohe Siege für Lintgen und Medernach

Was am Wochenende los war

Lintgen fertigte Gilsdorf mit 7:0 ab, Yann N’Guessan gelang bei diesem Kantersieg ein Hattrick während der Aufsteiger sein erwartetes Potenzial immer häufiger unter Beweis stellen kann. Nachdem die Gäste am Wochenende zuvor BGL-Ligist Mamer im Pokal in die Verlängerung gezwungen hatten, bekam man am Sonntag keinen Fuß auf den Boden. Wie das zu erklären war, wollten wir von Trainer Helio Brazinha wissen:

Brazinha: „die einzigen die gestern gut waren, waren unsere Anhänger“

„Wir waren gar nicht bei der Sache, gewannen überhaupt keinen Zweikampf und waren taktisch und technisch zu langsam. Gestern waren wir mit dem Kopf überall, bloß nicht auf dem Platz. Gegen Mamer wollte jeder zeigen, dass wir gegen eine Mannschaft aus der BGL Ligue mithalten können und sind auch so als Team aufgetreten. Am Sonntag fehlte in Sachen Fußball und Mannschaftsgeist alles. Wir haben uns selber geschlagen, die einzigen die gestern gut waren, waren unsere Anhänger.“

Die Alliance Äischdall kam in Hosingen erst in der 2.Halbzeit auf Touren und holte nach einem 2:0-Rückstand zur Pause durch u.a. einen Doppelpack von Matias immerhin noch einen Punkt beim 3:3. Das 4:1 von Beggen im verkappten Topspiel gegen Mertzig kann man als „komisch aber verdient“ bezeichnen. Der FC Sporting war nämlich zu Beginn klar überlegen, ehe Beggen mit seinen ersten beiden Schüssen auf das Tor mit 2:0 in Führung ging. In Unterzahl legten die Gastgeber nach der Pause zwei Treffer nach und gewannen u.a. durch einen Olivieri-Hattrick eine Begegnung mit 4:1, in der das Chancenverhältnis relativ ausgeglichen war.

Ein Hattrick von Harani und ein Doppelpack von Coqu stellten fünf der sechs Medernacher Tore gegen Aufsteiger Wintger dar, das mit 6:1 am „bloen Eck“ verlor. Die Gastgeber machten beim hohen Heimsieg nicht nur das 4:8 in Mertzig wieder gut, sondern auch mehrmals Bekanntschaft mit dem Aluminium. Der Sieg hätte entsprechend sogar noch höher ausfallen können. Nach dem Trainerwechsel in Fels konnte Aufsteiger AS Rupensia Lusitanos mit einem Punktgewinn beim favorisierten FC Jeunesse Schieren aufwarten, verspielte dabei in der Schlussphase aber sogar eine 2:0-Führung.

Ein wahres Spektakel boten Koerich und Useldingen den gut 230 Zuschauern beim 5:4-Heimsieg, das furios mit einem Doppelpack von Ludovicy begann ehe die Gäste binnen weniger Minuten ausgleichen konnten. Danach ging es mit dem besseren Ende für Koerich hin und her. Norden erledigte seine Pflichtaufgabe in Bastendorf mit einem klaren 4:0-Erfolg. Bei den sich im Umbruch befindenden Gastgebern dürfte man aber so langsam anfangen, sich Sorgen zu machen. Für Kehlens erst kürzlich verpflichteten Trainer Fabio Gaspar war es die Rückkehr an die letztjährige Wirkungsstätte in Diekirch. Durch zwei Kopfballtore von Goma gewann sein Team mit 2:1 bei den Young Boys.

Feedback

Wie gefällt euch die neue Aufbereitung unserer Rückblicke auf die Spieltage der einzelnen Ligen? Schickt uns eure Meinungen, Ideen und eventuelle Verbesserungsvorschläge per E-Mail an luxemburg@fupa.net!