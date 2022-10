Symbolbild – Foto: Mathias Leschek

D1S1: Hart erkämpfte Siege für das Spitzenduo Lorentzweiler und Beggen eilen von Sieg zu Sieg +++ acht Tore in Hosingen +++ wichtige Siege für Erpeldingen und Lintgen

Bastendorf haderte im Spiel gegen Norden trotz Überzahl in der Schlussphase mit seiner ungenügenden Kaltschnäuzigkeit. So hatte man vor der Pause mehr und teils spektakuläre Torchancen wie z.B. ein Fallrückzieher von Oliveira. Nach Wiederbeginn waren die Gastgeber ebenfalls im Vorteil, doch sogar ein Vierbeiner, der nach einer Stunde für eine kurze Spielunterbrechung gesorgt hatte, weil er auf das Spielfeld geeilt war, brachte den Gastgebern nicht das nötige Glück. Im Gegenteil: als Gästespieler Pereira da Rocha nach einer Tätlichkeit die rote Karte sah (78.'), war kurioserweise der FF Norden 02 am Drücker. Scheiterte Hanf zunächst an der Latte (88.'), so sorgten zwei Standardsituationen für die Entscheidung. Tom Jans köpfte nach neunzig Minuten einen Freistoß zum 0-1 ins Tor und in der Nachspielzeit zirkelte Christian Jans einen Freistoß direkt zur Entscheidung in den Winkel (0-2, 90.'+4).

Im Duell der Sorgenkinder USBC und Lintgen brachten sich die Gastgeber selber um ein besseres Ergebnis. Hubert verpasste die Führung des Fusionsvereins nämlich, als er einen Efmeter nicht im Tor unter bringen konnte. Eine Viertelstunde später bestrafte Sequeira diese Nachlässigkeit mit einem direkt verwandelten Freistoß (0-1), doch die Hausherren kamen nur fünf Minuten später durch Almeida zurück (1-1). Als man schon dachte, die Punkte würden geteilt werden wiederholte Sequeira sich quasi selbst und sorgte mit einem weiteren Freistoß für den erst zweiten Lintgener Saisonsieg, das den Gegner des Tages damit überholt.

In einer wenig berauschenden Begegnung brachte Decker die Hausherren nach einer Vorlage per Freistoß unmittelbar vor der Pause in Führung (1-0, 45.'+2), nachdem er kurz vor aus spitzem Winkel bereits Pech hatte, dass das Leder entlang der Torlinie lief. Etwas intensiver gestaltete sich der Auftakt der zweiten Hälfte, was auch daran lag, dass die Gäste mehr Einsatz zeigten. Nach rund einer Stunde sorgte Oliveira Soares für die Vorentscheidung, als er per Lupfer von der Strafraumgrenze auf 2-0 erhöhen konnte (63.'). Die Schlussviertelstunde war kaum angebrochen, da reagierte Freymann am Schnellsten, als er einen Abpraller im Anschluss an einen Freistoß zu Anschlusstor ins Netz befördern konnte (2-1, 76.'). Mertzig ließ hinten aber nichts mehr zu, vergab in der Nachspielzeit sogar noch eine Doppelchance und durfte sich am Ende über den dritten Pflichtspielsieg in Serie sowie Platz 4 freuen.

In einem teils sehr hart geführten Spiel ging Beggen am Sonntag früh durch Yassine Maziz in Führung (1-0, 5.'), in der Folge wurde es ein richtiger Schlagabtausch in dem sich nichts geschenkt wurde. Die Folge war, dass Beggen-Trainer Loscheider Lima Borges bereits nach einer halben Stunde wegen einer akuten Gelb-Rot-Gefährung auswechselte, ein Schicksal, das Teixeira gegen eine Ampelkarte kurz vor der Pause eintauschte (43.'). Die zweite Halbzeit lief kaum, da war Akers zur Stelle und machte in Unterzahl das 2-0 (46.'). Zehn Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Yassine Maziz auf 3-0 (55.') und erhöhte in der 64.' per Foulelfmeter auf 4-0 – wohlgemerkt mit zehn gegen elf! Wie wichtig alle diese Tore waren, zeigte sich in der Schlussviertelstunde, als Osmanovic aus spitzem Winkel mehr als nur der Ehrentreffer gelang (4-1, 74.'). Ein unglückliches Beggener Eigentor (4-2, 81.') sorgte wieder für Spannung, zumal wenn Kehlen das 4-3 gefunden hätte. Da dies aber nicht geschah, thront Beggen als Co-Leader mit Lorentzweiler ganz oben in der Tabelle.

Ein wahres Schützenfest feierte Useldingen in Hosingen, welches kaum dazu kam, Luft zu holen. Früh brachte Adam die Gäste nach einem schönen Doppelpass mit Freitas Morgado in Führung (0-1, 4.'), ein Hosinger Eigentor sorgte dafür, dass der Rückstand anwuchs (0-2, 25.). Den schnellen Anschlusstreffer (0-3, 30.' Kinnen) beantwortete Useldingen genauso schnell, nach einer Kopfbalstafette landete der Ball bei Freitas Morgado, der das 1-3 machen konnte (34.'). Dieser verdienten Pausenführung fügte Kelmendi das vierte Gästetor hinzu, als der starke Freitas Morgado zunächst am Torwart scheiterte, der ehemalige BGL-Ligue-Spieler aber zum 1-4 abstauben konnte (59.'). Spätestens da war der Bann gebrochen, die Gäste gaben weiter den Ton an und Civic schoss einen Freistoß direkt zum 1-5 ins Tor (72.'). Nur zwei Minuten später dann bereit das 1-6 wieder durch Kelmendi (74.'), Verbaarschots schöner Treffer zum 2-6 (90.'+2) hatte lediglich statistischen Wert.

Ein Doppelschlag durch Dos Reis (0-1, 17.') und Alves (0-1, 18.') der favorisierten US Feulen brachte Gastgeber Colmar früh in Not. Nach der Pause konnte an zwar Bozics 0-3 (60.') zeitnah beantworten (1-3, 63.' Kaba), doch am Ende sorgte Fonseca (1-4, 90.'+4) für die endgültige Entscheidung. „Auf dem zweiten Durchgang können wir aufbauen" „Wir haben das Spiel ganz klar in der ersten Halbzeit verloren, nach den zwei Gegentreffern innerhalb einer Minute. Da fehlte es ganz klar an der nötigen Konzentration. Nach einigen Umstellungen zur zweiten Hälfte agierten wir besser und spielten uns auch einige Chancen heraus. Auf diesem zweiten Durchgang können wir aufbauen, auch wenn wir das Spiel verloren haben. Die uns fehlende Erfahrung besaß der Gegner in allen Reihen" so ASC-Trainer Johann Bourgadel gegenüber FuPa.

Nur knapp schrammte Pratzerthal-Redingen im Kellerduell mit Erpeldingen am ersten Saisonsieg vorbei. Ein Freistoß von Kocan führte zum 1-0 (27.'), der Keeper hatte das Leder wohl, aber scheinbar hinter der Linie. Sieben Minuten später dann fast das 1-1, doch Erpeldingen scheiterte an der Latte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte stand das Aluminium dann den Gastgeber im Weg, als Faber alleine durch war, aber am Pfosten scheiterte. Nach einer guten Chancen von Agovic sah der Gästespieler in der Folge die Ampelkarte (58.'). Erpeldingen drückte dennoch auf den Ausgleich, welcher Niang Cheikh per Elfmeter gelingen solle (1-1, 72.'). Nach einer weiteren gelb-roten Karte, dieses Mal für FCPR-Spieler Caetano, ging es in personellem Gleichstand weiter, welches den Gästen zugute kam. Das 1-2 deutete sich mehr und mehr an und am Ende war es Da Costa Perreira (1-2, 90.'+2) dem es gelingen sollte.