D1S1: Gipfeltreffen Lorentzweiler – Beggen ragt heraus Westderby in Kehlen +++ interessante Verfolgerduelle in Diekirch und Feulen +++ wegweisende Spiele für Schlusslichter

Wenige Tage nach dem ersten Saisonsieg gegen Colmar-Berg wurde Pratzerthal-Redingen unter der Woche beim FF Norden 02 schnell wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Man muss also schauen, wie sich das Duell mit Hosingen entwickelt. Die Gäste kassierten zwar zuletzt zwei knappe Pleiten in Folge, dies aber gegen Topteams und nach zwei wichtigen Siegen. Vom Potential her ist Hosingen entsprechend stärker einzuschätzen. Das erwähnte Norden 02 trifft auf Colmar-Berg, das am Mittwoch beim Spitzenreiter regelrecht unterging. Es war also mentale Aufbauarbeit bei der ASC gefragt, ob diese gelungen ist, muss sich in Weiswampach zeigen. Die Alliance Äischdall gastiert als Außenseiter in Kehlen zum Westderby, Useldingen muss mit neuem Trainer gegen ein aufstrebendes Lintgen Vorsicht walten lassen, will man nicht noch weiter Richtung Gefahrenzone abrutschen.

Das Highlight des Wochenendes findet in Lorentzweiler statt, wo der Tabellenzweite aus Beggen beim Spitzenreiter gastiert. Die Gäste durchschreiten im Moment eine negative Phase, die aber eher eine Ergebniskrise als eine schöpferische ist. Dennoch kommt Lorentzweiler zu keinem günstigen Zeitpunkt und im Rücken lauert bereits Feulen, der Druck wird beim FC Avenir liegen. Wir haben mit dem ehemaligen Beggener und mittlerweile langjährigen FCL-Spieler Daniel Lopes gesprochen.

„Es ändert nichts, dass Beggen in den letzten Spielen Punkte abgeben musste“

„Es wird ein schweres Spiel für uns, ich hoffe aber generell auch auf ein gutes Spiel. Es ändert gar nichts, dass Beggen in den letzten Spielen Punkte abgeben musste. Wir müssen alles geben, um die drei Punkte zu bekommen, was natürlich auch unser Ziel ist. Ich bin schon so lange aus Beggen weg, dass es am Sonntag kaum eine Rolle spielt, gegen meinen Jugendverein zu spielen. Würde die Partie in der Dunant-Straße stattfinden, wäre dies wohl anders“ so Lopes zum Topspiel im 1.Bezirk der 1.Division.

Neben dem Gipfeltreffen kommt es im oberen Segment der Tabelle zu zwei weiteren direkten Aufeinandertreffen ambitionierter Teams. Diekirch empfängt als Vierter den punktgleichen Tabellennachbarn Mertzig (5.), das sich noch von der herben Derby-Niederlage in Feulen erholen muss. Dieses Feulen spielt als Dritter gegen den Sechsten aus Bastendorf, kein Selbstläufer für die USF, die im Idealfall am Sonntag sogar den 2.Tabellenplatz übernehmen könnte, dies an einem Wochenende, an dem die sechs Spitzenteams der Liga allesamt untereinander bleiben werden. Nach Erpeldingens Überraschungssieg gegen Beggen wird man sein Heimspiel gegen den Vorletzten Berdorf-Consdorf mit breiter Brust angehen.