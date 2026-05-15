D1S1: Gipfeltreffen in Beggen stellt alles in den Schatten

Beggen um Robin Moreira (r.) erwartet am Sonntag ein vorgezogenes Finale um den direkten Aufstieg – Foto: FC Avenir Beggen/Hubert Rickal

Fels kann sich gegen Kehlen auf einen Härtetest einstellen, den man bereits als Probe für die Abstiegsrelegation nutzen kann. Die richtige Musik spielt am Sonntag im 1.Bezirk der 1.Division aber andernorts, in Wintger zum Beispiel. Das Schlusslicht ist gegen ein aktuell bärenstarkes Useldingen auf einen Heimsieg angewiesen, möchte man sich an den letzten seidenen Faden klammern, der noch auf das Erreichen der Relegation hoffen lässt. Während es bei Mertzig - Norden 02 nur noch um die Ehre und Statistik geht, findet in Hobscheid ein wahrer Krimi im Abstiegskampf gegen Bastendorf statt. 5 Punkte liegen die Gäste vor der gastgebenden Alliance Äischdall, mit einem Unentschieden würde man den Fusionsverein (und auch Wintger) zum Abstieg verurteilen. Daraus ergibt sich genauso, dass die Hausherren unbedingt gewinnen müssen. Der Trend spricht aber klar für Bastendorf.

Gilsdorf hat am letzten Wochenende den Klassenerhalt geschafft und trifft nun in einem Spiel um einen besseren Tabellenplatz auf Koerich. Hosingen ist ebenfalls durch, das Gastspiel von Diekirch im hohen Norden dürfte ein offenes werden. Lintgen ist zuhause Favorit gegen Medernach, wo es für Olivier Lickes, den Trainer der Hausherren, ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Verein gibt. Alle diese Spiele werden von einer Ansetzung überstrahlt: als ob die Kalenderplaner der FLF es vor der Saison geahnt hätten, treffen am vorletzten Spieltag die beiden punktgleichen Spitzenteams im direkten Vergleich aufeinander. Beggen ist vor Wochenfrist wieder an seinen Gästen aus Schieren vorbeigezogen und aufgrund der besseren Tordifferenz Erster – so eng liegen direkter Aufstieg und Aufstiegsrelegation kurz vor dem Saisonende zusammen. Sogar ein möglicher Sieger vom Sonntag ist noch nicht aufgestiegen. Spannender geht es also kaum!