D1S1: Feulen nächster Härtetest für Beggen Lorentzweiler (1.) beim Schlicht zu Gast +++ Kann Lintgen Norden wieder in den Abstiegssog ziehen? +++ interessantes Mertzig - Useldingen

Trotz gewisser Ansprüche hinkt Feulen den Spitzenteams des 1.Bezirks der 1.Division z.Z. etwas hinterher. Wegen einer nicht ausreichend starken Flutlichtanlage auf seinem Trainingsplatz, auf dem Beggen voraussichtlich sogar noch bis Ende März kommenden Jahres antreten muss, ist die USF am Sonntag bereits um 14:30 Uhr beim noch verlustpunktfreien FC Avenir zu Gast. Da es trotz Erfolg bei den „Wiichtelchern“ zuletzt etwas hakte, muss man schauen, wie sich dieses Topduell des Wochenendes entwickeln wird. Leichter scheint es da Leader Lorentzweiler zu haben, das in Bettborn auf das Schlusslicht FC Pratzerthal-Redingen trifft, das ebenfalls auf die Rückkehr auf sein eigentliches Hauptspielfeld wartet.

In der Gefahrenzone trifft Lintgen zuhause in einem sog. Sechs-Punkte-Spiel auf den FF Norden 02. Der Fusionsverein liegt nur vier Zähler vor seinen Gastgebern, die weiter auf der Stelle treten und in den letzten sechs Jahren nur ein Pflichtspiel gegen Norden gewinnen konnten.

„Endlich das umsetzen, woran wir im Training arbeiten“

Der Lintgener Trainer Paulo Moura: „Nach letztem Sonntag wurden einige, wichtige Dinge angesprochen. Was im Spiel gegen Bastendorf passiert war, war inakzeptabel und wir haben personelle Konsequenzen gezogen. Für die Partie gegen Norden wollen wir zunächst diese Fehler abstellen und endlich das umsetzen, woran wir im Training arbeiten. Wir sind uns bewusst, dass es bis zur Winterpause schwer wird, hoffen aber, noch ein paar Punkte sammeln zu können. Wir machen uns selber keinen Druck, gehen aber mit einem großen Willen in das Spiel und werden schauen, was dabei herauskommt. Die Mannschaft hat mein vollstes Vertrauen, es ist im Moment lediglich eine Kopfsache.“

Mit einem durchaus realistischen Sieg gegen die Alliance Äischdall könnte Bastendorf die Verfolgergruppe weiterhin bereichern. Interessant: in den letzten neun Ligaspieleb zwischen den beiden Clubs kam es nicht mehr zu einem Remis! Kehlen wird in einer ähnlichen Favoritenrolle zu Bedorf-Consdorf reisen, offener gestaltet sich Useldingens Gastspiel gegen Mertzig. Es ist dies auch eine Art zweites Topspiel am Sonntag, der FC Sporting ist starker Dritter und Useldingen steht mit einem guten Kader auf Rang 7 etwas tiefer als das Leistungsvermögen eigentlich glauben lässt.

Hosingen und Erpeldingen kämpfen in einem Nordduell um wichtige Zähler, um sich weiter von den Abstiegsrängen zu entfernen, entsprechend eng könnte diese Duell werden, zumal die Hausherren kürzlich einen Trainerwechsel vorgenommen hatten. Colmar steht nach dem Auswärtssieg in Erpeldingen nun vor einem schweren Heimspiel gegen Diekirch.

// Update 11.11.,13:35 Uhr //

Soeben wurde bekannt, dass das am vergangenen Sonntag kurzfristig abgesagte Spiel zwischen der Alliance Äischdall und Berdorf-Consdorf am 16.November um 20 Uhr nachgeholt wird. Zu besagtem Spiel fand sich bekanntlich kein Schiedsrichter ein.