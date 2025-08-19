D1S1: Favoriten untermauern gleich ihre Ansprüche

Was am Wochenende los war

Der Samstag begann vor über 300 Zuschauern mit einem interessanten und spannenden Derby zwischen Äischdall und Koerich, das mit einem gerechten 1:1 zu Ende ging. Einen Tag später zeigte Aufsteiger Lintgen gleich sein Leistungsvermögen und verwies Kehlen mit 4:1 in seine Schranken. Die Gäste konnten das Spiel kurz vor der Pause mit dem Anschlusstor zum 2:1 zeitweilig wieder spannend gestalten, waren nach einem Platzverweis für Pascoal aber nicht mehr in der Lage, zwei weitere Gegentore zu verhindern.

Lickes: „nach 20 Minuten verdient mit 2:0 vorne“

Lintgens Trainer Olivier Lickes: „Aufgrund des Spielverlaufs lagen wir meiner Meinung nach nach 20 Minuten verdient mit 2:0 vorne. Danach zogen wir uns etwas zurück. Kehlen fand in die Partie und versuchte viel, über die Flügel zu kommen. Nach einer solchen Aktion und einer Flanke gelang ihnen das Anschlusstor. Ich sagte meiner Mannschaft, dass nach der Pause eine schwierige Phase auf sie zukäme, in der es auf Kampf und Laufbereitschaft, also die Tugenden des Fußballs, ankommen würde. Wir wollten auf Konter zum 3:1 kommen. Nachdem Kehlen sich dann durch einen Platzverweis selber geschwächt hatte, hatten wir das Spiel im Griff und nach zwei weiteren Toren war die Sache gelaufen.“

Mit dem gleichen Ergebnis setzte sich Useldingen unter dem Einfluss des starken Neuzugangs De Figueiredo bei Aufsteiger Fels durch und ist zusammen mit dem FC Minerva erster Tabellenführer. In einer offenen 1.Halbzeit stand es im Derby zwischen Aufsteiger Wintger und Norden 2:2. Nach dem Dreh fielen bis in die Schlussphase hinein keine Tore mehr, dann näherten sich die Gäste dem Sieg an und fanden diesen schließlich durch den entscheidenden Treffer von Jans, der das Leder aus rund vierzig Metern in den Kasten zimmerte (2:3, 90.‘+1)!

Ein Doppelpack von Denny Ottelé und ein Treffer von Pol Schlesser sorgten für einen standesgemäßen Saisonauftakt des letztjährigen Tabellenzweiten Sporting Mertzig, das ein sich im Umbruch befindendes Bastendorf mit 3:0 schlug. Im Derby zwischen Gilsdorf und Diekirch waren die Gäste in der 1.Halbzeit besser, ehe die Hausherren nach dem Dreh gut ins Spiel fanden. Am Ende wurde es ein kampfbetontes Duell, in dem aber keine Tore fallen sollten. Durch einen Treffer von Mmaee startete Hosingen mit einem guten 1:0 gegen Schieren in die neue Saison, hatte aber unmittelbar vor der Halbzeitpause auch Glück, als ein Tor der Gäste wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde.

Absteiger Beggen spielte ein überlegen geführtes Heimspiel gegen Medernach. Die zwei sehenswerten Tore sollte man aber erst erzielen, als die Gäste in Unterzahl waren. Thiels Elfmeter zum Anschluss für die Gäste kam zu spät.

