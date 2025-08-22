D1S1: erstes Topspiel im Alzette-Tal

Mir grundverschiedenen Auftaktergebnissen begegnen sich am Sonntag Useldingen und Kehlen im 1.Bezirk der 1.Division. Während der FC Jeunesse sich gleich an die Spitze setzen konnte, war Kehlen erstes Opfer des starken Aufsteigers Lintgen. Man sollte aber dennoch in der Lage sein, Useldingen Paroli zu bieten. Norden 02 wird seinen Auswärtserfolg bei Nachbar Wintger zuhause gegen Aufsteiger Fels sicherlich bestätigen wollen und können. Mit Bastendorf und der erwähnten AS Wintger spielen zwei Teams gegeneinander, die zum Auftakt leer ausgingen. Während sich dort ein offenes Duell andeutet, wird Sporting Mertzig in Koerich favorisiert sein.

Diekirch wird zuhause versuchen, sein erstes Saisontor zu schießen und natürlich auch Gegner Alliance Äischdall zu schlagen. Auch Schieren möchte erstmals jubeln, dies gegen ein Gilsdorf, das gegen seinen Nachbarn Young Boys am 1.Spieltag ebenfalls den Weg ins Tor noch nicht fand. Tendenziell dürfte Schieren als etwas stärker einzuschätzen sein. Medernach muss im Vergleich zum vergangenen Sonntag eine Schippe drauf packen, möchte man ein gutes Hosingen schlagen. Schließlich kommt es im Alzette-Tal noch zur Partie zwischen dem starken Aufsteiger Lintgen und Absteiger Beggen, die beide mit einem Sieg in die Saison gestartet waren.