 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligavorschau
Lintgen um Kapitän Ihry bekommt es mit Beggen zu tun
Lintgen um Kapitän Ihry bekommt es mit Beggen zu tun – Foto: Paul Krier (Archiv)

D1S1: erstes Topspiel im Alzette-Tal

Lintgen empfängt Beggen und Kehlen stellt den ersten Leader auf die Probe

Verlinkte Inhalte

1.Div - 1.Bez
Beggen
Medernach
Bastendorf
Diekirch

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Mir grundverschiedenen Auftaktergebnissen begegnen sich am Sonntag Useldingen und Kehlen im 1.Bezirk der 1.Division. Während der FC Jeunesse sich gleich an die Spitze setzen konnte, war Kehlen erstes Opfer des starken Aufsteigers Lintgen. Man sollte aber dennoch in der Lage sein, Useldingen Paroli zu bieten. Norden 02 wird seinen Auswärtserfolg bei Nachbar Wintger zuhause gegen Aufsteiger Fels sicherlich bestätigen wollen und können. Mit Bastendorf und der erwähnten AS Wintger spielen zwei Teams gegeneinander, die zum Auftakt leer ausgingen. Während sich dort ein offenes Duell andeutet, wird Sporting Mertzig in Koerich favorisiert sein.

Diekirch wird zuhause versuchen, sein erstes Saisontor zu schießen und natürlich auch Gegner Alliance Äischdall zu schlagen. Auch Schieren möchte erstmals jubeln, dies gegen ein Gilsdorf, das gegen seinen Nachbarn Young Boys am 1.Spieltag ebenfalls den Weg ins Tor noch nicht fand. Tendenziell dürfte Schieren als etwas stärker einzuschätzen sein. Medernach muss im Vergleich zum vergangenen Sonntag eine Schippe drauf packen, möchte man ein gutes Hosingen schlagen. Schließlich kommt es im Alzette-Tal noch zur Partie zwischen dem starken Aufsteiger Lintgen und Absteiger Beggen, die beide mit einem Sieg in die Saison gestartet waren.

Am Sonntag

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
FC Minerva Lintgen
FC Minerva LintgenLintgen
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
FC Käerch
FC KäerchKäerch
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
AS Wintger
AS WintgerWintger
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

__________________

Hinweis

Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt sowie im Falle toller, lustiger Ticker-Passagen die Möglichkeit einer persönlichen Vorstellung des Ticker-Betreibers hier auf FuPa Luxemburg! (Beispiel hier)

Aufrufe: 022.8.2025, 14:23 Uhr
Paul KrierAutor