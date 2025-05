D1S1: Erpeldingen und Äischdall müssen nachsitzen

Medernach zerlegte Absteiger Vianden in seine Einzelteile. Nach drei frühen Toren durch Lopes Fernandes (1:0, 3.‘), Coqu (2:0, 5.‘) und Harani (3:0, 14.‘) erhöhte der erste Torschütze nach einer guten halben Stunde bereits sehenswert auf 4:0 (33.‘). Kurz nach Wiederanpfiff versenkte Traoré einen Freistoß direkt zum 5:0 (48.‘) und Lopes Fernandes legte mit seinem Hattrick-Treffer nach (54.‘). In der 72.‘ schoss Battela Lavinas einen Elfmeter in den Winkel (7:0) und vom Anstoß weg schoss Moukoko nach Pass in die Tiefe das 8:0 (73.‘). In der 81.‘ konnte der FC Orania verkürzen, jedoch durch ein Eigentor der Hausherren (8:1).

Erpedingen hatte gegen Koerich ebenfalls kaum eine Chance und geriet früh durch Monteiro Domingos in Rückstand (0:1, 8.‘). Die Gastgeber, die Benny Reiter kurzfristig für Beko Diomande als Kurzzeit-Trainer geholt hatten, kassierten auch früh nach der Pause einen Gegentreffer: Leogrande traf nach Assist von Vieira (0:2, 47.‘). Nur 4 Minuten später erhöhte Monteiro Domingos per direkt verwandeltem Freistoß (0:3, 51.‘) und Vieira liess in der 64.‘ das 0:4 folgen. In der Schlussphase köpfte Pereira das 0:5 (84.‘). Erpeldingen muss damit am 4.Juni in der Relegation ran, um über diese noch eventuell die Klasse zu halten.

Im Stade Albert Berchem feierte der FC Kehlen einen klaren 5:0-Sieg gegen Steinfort. Bucci eröffnete den Torreigen aber erst kurz vor der Pause (1:0, 40.'). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte Stumpf auf 2:0 (46.'), gefolgt von Bucci, der nur 60 Sekunden später seinen zweiten Treffer erzielte (3:0, 47.'). Camilo ließ in der 76. Minute das 4:0 folgen, bevor Bucci in der 77.' seinen Hattrick perfekt machte (5:0).

Nach einer 1.Halbzeit mit nur sehr wenigen klaren Torchancen setzte sich Hosingen nach dem Dreh gegen Gilsdorf durch und konnte den Klassenerhalt feiern. In der Anfangsphase des 2.Abschnitts überlief Mmaee einen Gegenspieler, legte in die Mitte auf Schroeder, der zum 1:0 abzog (55.'). In der Schlussviertelstunde versuchte Gilsdorf zu antworten, Ibrahimovic und Simoes Dinis vergaben aber, so dass es beim knappsten aller möglichen Heimsiege für Hosingen blieb,

Im Gipfeltreffen konnten Aufsteiger Lorentzweiler (1.) und Barragist Mertzig (2.) ihre Form vor dem Endspiel der „Coupe FLF" bzw. der Relegation noch einmal unter Wettkampfbedingungen testen. Heraus sprang ein 1:1-Remis. Im 1.Durchgang war nur wenig los, die Seiten wurden ohne Tore gewechselt. Gleich nach Wiederanpfiff war Huskic zur Stelle, um eine Flanke von Moreno Tavare zum 1:0 zu verwerten. Nach diesem Treffer wurde die Partie nur bedingt lebhafter. Mit Anbruch der Schlussphase glich Madeira nach einem Ballverlust der Gastgeber aus (1:1, 79.').

Mit viel Dusel hielt Norden 02 trotz Niederlage in Bastendorf die Klasse. Ein Torwartfehler führte in der 35.' zum 1:0 für die Gastgeber durch Schmitz. Nach einer Stunde glich Tom Jans mit einem Kopfball nach einer Ecke aus (1:1, 61.'). Die Schussphase hatte viel zu bieten: sein zweites Tor gelang Schmitz ebenfalls per Kopf (2:1, 80.'). Christian Jans glich kurz darauf per Elfmeter wieder aus (2:2, 86.'), ehe Lesueur per Dropkick die Entscheidung zugunsten der Hausherren gelang (3:2, 90.').

Durch Pinho (0:1, 14.') und Lopes (0:2, 27.') lag Diekirch bereits nach einer halben Stunde in Hobscheid in Führung und machte damit aus der Generalprobe der Gastgeber für ihre Barrage-Spiel eine schwierige Aufgabe. Z.T. sollte dieser Test aber gelingen: aus einem Schiedsrichterball heraus gelang Caione mit einem Kracher das 1:2 noch vor dem Pausentee (38.'). In der 65.' sah es für die Alliance Äischdall nach Zuspiel in die Mitte und Tor von Geditz besser aus (2:2). Keine 10 Minuten später brachte Da Silva die Young Boys wieder in Führung und von dessen zweitem Treffer (2:4, 83.') konnten sich die Hausherren trotz verwandeltem Elfmeter (3:4, 88.') nicht mehr erholen.