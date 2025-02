D1S1: erfolgreiches Wochenende für Spitzentrio

Die Hausherren konnten auch in der 2.Halbzeit die erste Gelegenheit für sich verbuchen, doch Martins konnte auf der Linie für Medernach retten. Der FC 72 war seit Wiederanpfiff besser drin, hatte aber auch Glück, als Medernachs Joker Lopes Fernandes eine Viertelstunde vor Schluss nur den Pfosten traf. In der Schlussphase setzte Gueye dann den Schlusspunkt per Elfmeter (0:3, 86.‘).

Medernach dominierte sein Gastspiel von Beginn an, auch wenn Gastgeber Erpeldingen die erste gute Gelegenheit nach nur 2 Minuten hatte. Nach nicht einmal einer Viertelstunde köpfte Gueye eine scharfe Flanke zum 0:1 ins Tor. Die Gäste erarbeiteten sich weitere Chancen und in der Schlussphase der 1.Halbzeit erhöhte Schimei auf 0:2 (40.‘). Medernach verpasste es jedoch, noch vor dem Dreh nachzulegen: in der Nachspielzeit scheiterte Schimei mit einem Elfmeter an Torwart Ewertz.

Das Spiel begann mit einer gewissen Spannung, da Vianden nach einer 1:5-Niederlage im letzten Aufeinandertreffen auf Wiedergutmachung aus war. Bereits in der 9.' brachte Bucci die Gäste aus Kehlen jedoch mit einem Elfmeter in Führung (0:1). Im weiteren Verlauf des Spiels wurde es hitzig: In der 51.' sah Garcia Martins (Vianden) die gelb-rote Karte. Doch auch Kehlen blieb nicht verschont: Gomes Andrade erhielt in der 60.' eine jedoch umstrittene rote, nachdem er, zwar mit gestrecktem Fuß, aber den Angaben zufolge den Ball spielte. In der Schlussphase der Partie, als die Uhr bereits auf der 89. ' stand, gelang es dem FC Orania , den Ausgleich zu erzielen. André Gonçalves Ribeiro traf nach Assist von Machado Carvalho und sorgte für den späten 1:1-Ausgleich.

11 Minuten später bekamen dann auch die Hausherren einen Strafstoß gepfiffen, den Kapitän Lopes in der 68.‘ zum Ausgleich nutzte (1:1). Erst in der 87.‘ traf Heirens halb mit dem Kopf, halb mit dem Rücken zur erstmaligen Führung des Favoriten (2:1). Danach brach Koerich ein: Jazez vollendete einen von Borges Furtado eingeleiteten Konter zum 3:1 (90.‘+1) und der Vorlagengeber traf nach einem tollen Seitenwechsel kurz darauf zum 4:1 (90.‘+3).

Zum bemerkenswerten Winter-Neuzugang Jack Mmaee , der sich mit zwei Toren und zwei Assists gleich hervorgetan hat, meinte Pattison: „Mit seinem Format und seiner Erfahrung ist er ein Plus sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine. Viele Spieler können zu ihm aufblicken. Doch Jack ist auch nur so gut, wie wir als Mannschaft auftreten. Er bringt aber defensive Stabilität und offensive Entlastung mit und lenkt den Fokus der Gegner oft auf sich.“

Nach zwei Siegen zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte haben wir bei Hosingens Trainer Neil Pattison nachgehakt, wie sich der Unterschied zur Hinrunde erklären lässt: „Wir hatten einen guten Start in die Rückrunde. Wir konnten die Aufmerksamkeitsfehler abstellen, es war eine Kopfsache. Wir haben im Winter den Reset-Knopf gedrückt und wieder bei Null angefangen. Wir arbeiten jetzt mit einem reduzierten Kader, der Rhythmus ist deswegen höher. Im Schnitt sind nur noch 16 bis 18 Feldspieler in der Trainingsgruppe, die dadurch stärker und homogener ist. Es gibt einen höheren Konkurrenzkampf und es herrscht eine positive Stimmung, jeder arbeitet für den anderen.“

Der FC AS Hosingen gewann sein sehr wichtiges Heimspiel gegen den FC Steinfort mit 3:1. Erst in der 68.' eröffnete Dias Pereira das Geschehen nach einer Vorlage von Winter-Neuzugang Mmaee (1:0). Nur vier Minuten später verwandelte Mmaee selbst einen Elfmeter zum 2:0 (72.'). In der 81.' erhöhte Tavares Mendes auf 3:0, nachdem Dias Pereira ihm den Ball zugespielt hatte. Steinfort gelang in der 84.' nur noch der Ehrentreffer (3:1), Hosingen verlässt mit diesem Erfolg die direkte Gefahrenzone.

Das Derby zwischen Bastendorf und Gilsdorf endete mit einem 2:2-Remis. Die Gastgeber gingen dabei durch ein Eigentor von Oliveira im Anschluss an einen Freistoss nach 14 Minuten in Führung (1:0, ET). In einem Kampfspiel näherte sich Gilsdorf in der Schlussphase der 1.Halbzeit u.a. durch einen Pfostentreffer dem Ausgleich an, fallen sollte dieser aber erst nach der Pause. Nach zwei vergebenen Chancen war es in der 54.‘ Simoes Dinis, der eine Freistoßvorlage zum 1:1 nutzte. Keine 10 Minuten danach vollendete Oliveira Gomes einen schnellen Vorstoß des FC Jeunesse, um das Ergebnis zu drehen (1:2, 62.‘). Doch Bastendorf antwortete zeitnah: in der 69.‘ verwertete Schmitz eine Flanke von Lesueur zum Ausgleich (2:2), der bis zum Abpfiff Bestand haben sollte.

Mertzig legte im zweiten Teil der 1.Halbzeit den Grundstein zum Auswärtserfolg in Hobscheid. Die Alliance Äischdall konnte die Anfangsphase noch ausgeglichen gestalten, doch in der 26.‘ war man machtlos, als Decker eine Flanke von Ferreira Martins zum 0:1 ins Tor köpfte. Auch das 0:2 war ein Kopfballtreffer, in der 37.‘ legte Risch nämlich nach einem hohen Ball von Oliveira Soares nach. Kaum 180 Sekunden später sorgte Decker, toll frei gespielt von Schwitz, bereits für die Vorentscheidung (0:3, 40.‘). Der Doppeltorschütze sollte seiner Mannschaft kurz nach Wiederanpfiff jedoch einen Bärendienst erweisen. Nachdem Decker und Klein den Angaben zufolge aneinander geraten waren, flog der Mertziger vom Platz, Klein sah gelb (49.‘). Der Alliance Äischdall gelang es aber nicht, genügend Profit aus der Überzahlsituation zu schlagen. Zwar kam man per Elfmeter noch auf 1:3 heran (73.‘ Barkat), doch als man kurz vor dem Ende eine Großchance alleine vor dem Keeper vergab, war nichts mehr zu holen.

In einem engen Duell sicherte sich Schieren am Sonntag einen knappen 1:0-Sieg gegen den FF Norden 02. Das Tor des Tages fiel erst in der 84.Spielminute, Pereira Lopes erzielte den entscheidenden Treffer (1:0).