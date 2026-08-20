D1S1: ein breites Feld an Aufstiegsaspiranten Die Hälfte der Liga will oder könnte um die zwei Spitzenplätze mitspielen, sogar mancher Aufsteiger hegt Ansprüche von Paul Krier · Heute, 17:34 Uhr · 0 Leser

Schieren wird erneut als einer der großen Aufstiegskandidaten gehandelt – Foto: Paul Krier

Wo die Reise für Norden 02 wohl hinführen wird? – Foto: Fernand Arend

Norden Ziel: obere Tabellenhälfte

FuPa-Einschätzung: Was wird aus Norden 02 in der neuen Saison? In der vergangenen spielte man lange oben mit, nun hat man aber viele Abgänge zu verzeichnen und einen neuen Trainer an der Seitenlinie. Immerhin lassen der ehemalige Fola- und Strassen-Spieler Yanis Lahrach sowie der einstige Wiltzer Schimei Pita bei den Neuzugängen aufhorchen, insgesamt dürfte der Kader laut FuPa-Angaben etwas ausgedünnt worden sein. Ein kleiner Umbruch, der den Fusionsverein aus dem hohen Norden nicht als absolutes Spitzenteam erscheinen lässt.

Einschätzung durch die Konkurrenz: Immerhin ein Verein aus der Liga sieht den FF Norden 02 trotz allem um den Aufstieg mitspielen.

👉 Transfers | 👉 Spielplan (in Google-Kalender importieren) Schieren Ziel: oben mitspielen

FuPa-Einschätzung: Schieren scheiterte in der Spielzeit 2025/2026 nur knapp am Aufstieg. Da man in allen Bereichen breit aufgestellt ist, beim Trainergespann und im Kader, wird man den FC Jeunesse auf der Rechnung haben müssen. Das Aufgebot wurde nur punktuell angepasst, so dass die Konstanz und die entwickelte Spielidee weitere Argumente sind, die auf eine Spitzenrolle von Schieren hindeuten.

Einschätzung durch die Konkurrenz: Zusammen mit Diekirch wird Schieren bei den anderen Teams der Liga als der große Favorit auf den Aufstieg angesehen. Fünf Vereine gaben FuPa gegenüber an, dass der FC Jeunesse wieder um den Aufstieg mitspielen wird.

👉 Transfers | 👉 Spielplan (in Google-Kalender importieren) Useldingen Ziel: Oben mitspielen

FuPa-Einschätzung: In quasi allen Mannschaftsteilen hat sich Useldingen verstärkt, ohne aber sein Team zu sehr zu verändern. Es kamen junge „Wilde“ und Erfahrene, die in einer gewissen Kontinuität eingebaut werden dürften. Bereits in der vergangenen Saison war man gut aufgestellt und behält man seinen Leitfaden bei, ist das angestrebte Ziel alles andere als eine Utopie.

Einschätzung durch die Konkurrenz: Dies wird auch durch drei Ligakonkurrenten bestätigt, die Useldingen unter den Aufstiegsaspiranten sehen.

👉 Transfers | 👉 Spielplan (in Google-Kalender importieren) Echternach Ziel: gute Hinrunde spielen, danach weitersehen

FuPa-Einschätzung: Echternach ist wieder im Nordbezirk. Ob das etwas Grundlegendes an der Ausgangssituation ändert, muss man sehen. Das Trainergespann um Roger Sousa und René Roller wird mit einem FuPa-Informationen zufolge leicht verkleinerten Kader versuchen, eine ordentliche Saison zu spielen. So kann man die selbst vorgegebene Zielsetzung auslegen: man visiert eine gute Hinrunde an, nach der man dann schauen will, wie es weitergeht. Ob man vielleicht einen bestimmten Hintergedanken hegt?

👉 Transfers | 👉 Spielplan (in Google-Kalender importieren) Christnach Ziel: Klassenerhalt

FuPa-Einschätzung: Der Überraschungsaufsteiger ist sicherlich kein Team, das sich große Sprünge erlauben kann, vor allem in finanzieller Hinsicht. Dennoch hat man sein Aufgebot breiter aufgestellt und man kann mit dem positiven Elan des Aufstieges eine Klasse höher sicherlich um den Klassenerhalt mitspielen.

👉 Transfers | 👉 Spielplan (in Google-Kalender importieren) Erpeldingen Ziel: Klassenerhalt

FuPa-Einschätzung: Nach dem „Betriebsunfall“ Abstieg ist Erpeldingen nach nur einer Saison zurück in der 1.Division. Mit bewährten Mitteln aber auch einem stark aufgestockten Kader will man versuchen, die Klasse dieses Mal zu halten. Die Neuzugänge sind der Vereinslinie entsprechend größtenteils jung und kommen aus der Region, mit u.a. Coulibaly, Sabotic oder z.B. Da Silva Dionisio wurde aber auch Erfahrung geholt. Das selbst gesteckte Ziel kann man erreichen.

👉 Transfers | 👉 Spielplan (in Google-Kalender importieren) Folschette Ziel: Aufstieg

FuPa-Einschätzung: Bisher noch nie in der 1.Division gewesen, hat sich Aufsteiger US Folschette noch mehr vorgenommen: kann man den FuPa gegenüber getätigten Angaben Glauben schenke, hat man den direkten Durchmarsch in die Ehrenpromotion auf dem Schirm. Doch alleine das breite Feld an Konkurrenten bei einem solchen macht diese Aufgabe schwieriger, als sie ohnehin bereits aussieht. Der Kader wurde stark ausgebaut, fast anderthalb neue Startaufstellungen kamen und mit Adil Badr ist ein alter Bekannter auf die Trainerbank zurückgekehrt. Ob das alles passt und ob der Druck seitens mancher Sponsoren, die z.T. auch in der Nationaldivision tätigt sind, nicht zu groß wird, muss sich im Saisonverlauf zeigen.

👉 Transfers | 👉 Spielplan (in Google-Kalender importieren) Harlingen Ziel: Klassenerhalt und alles weiter ist ein Bonus

FuPa-Einschätzung: Das offensivstarke Harlingen-Ischpelt wusste bereits in der vergangenen Saison zu überzeugen. Der Weg in der „Coupe FLF“ bewies, dass man Teams aus der 1.Division gleichwertig oder gar überlegen war. Der etwas breiter aufgestellte Kader muss sich natürlich erst eine Klasse höher beweisen. Man möchte den Rhythmus finden, den Klassenerhalt schnell unter Dach und Fach bringen, um dann zu sehen, ob noch ein „Bonus“ drin sein wird. Auch hier gilt: eine starke Mannschaft wird in der Lage sein, die Klasse zu halten, muss aber aufgrund der auch starken Konkurrenz sehen, in wie weit man oben herankommen kann.

Einschätzung durch die Konkurrenz: Ein anderer Verein aus dem 1.Bezirk der 1.Division sieht die Green Boys gleich wieder um den nächsten Aufstieg mitspielen.

👉 Transfers | 👉 Spielplan (in Google-Kalender importieren) Anmerkung: FuPa hat alle Vereine aus dem 1.Bezirk der 1.Division zu ihren Zielen angeschrieben, erhielt aber nicht von allen Feedback, weshalb wir uns bei einigen Einschätzungen nur auf z.T. spärlich vorliegende Informationen stützen mussten. Nicht alle Clubs haben sich zudem ausführlich zu ihren Favoriten auf die Spitzenplätze geäußert. Die „Einschätzung durch die Konkurrenz“ ist aus diesem Grund nicht bei allen Teams aufgeführt.