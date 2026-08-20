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Ligavorschau
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D1S1: ein breites Feld an Aufstiegsaspiranten
Die Hälfte der Liga will oder könnte um die zwei Spitzenplätze mitspielen, sogar mancher Aufsteiger hegt Ansprüche
von Paul Krier · Heute, 17:34 Uhr · 0 Leser
Schieren wird erneut als einer der großen Aufstiegskandidaten gehandelt – Foto: Paul Krier
FuPa-Einschätzung: Steinsel befindet sich als Verein im Umbruch, etwas das man so auch in der Zusammensetzung der 1.Herren-Mannschaft wiederfindet, die auf links gedreht wurde. Ein breiterer Kader soll das Team von Neu-Trainer Touré in die Lage versetzen, nach dem Abstieg gleich wieder oben mitzuspielen.
Einschätzung durch die Konkurrenz: Zwei andere Teams aus dem 1.Bezirk der 1.Division sehen den Absteiger um den direkten Wiederaufstieg mitspielen.
FuPa-Einschätzung: Zwar gab es im Diekircher Kader eine gewisse Fluktuation, doch diese fusst auf einem ruhigen Umfeld und Team sowie de, Trainergespann aus der Vorsaison. Mit den Sommertransfers legt man vor allem an Erfahrung zu. Während man selber FuPa gegenüber keine Ziele angab, scheint die Einschätzung durch die Konkurrenz (s.u.) durchaus darauf hinzuweisen, dass Diekirch ein ernstzunehmender Kandidat auf den Aufstieg werden kann.
Einschätzung durch die Konkurrenz: Fünf Ligakonkurrenten sehen die Young Boys unter den Aufstiegskandidaten.
FuPa-Einschätzung: In Gilsdorf fand in den vergangenen Monaten ähnlich wie in Steinsel ein gewisser Umbruch im Verein und auch in der 1.Mannschaft statt. Was dabei im 1.Bezirk der 1.Division herausspringen wird, ist schwer zu sagen. Der Kader wurde umgebaut, mit Manuel Madureira kam ein neuer Trainer. Erst nach ein paar Meisterschaftsrunden wird man einen Trend erkennen können.
FuPa-Einschätzung: Eigentlich hatte Hosingen schon in der Spielzeit 25-26 genug Potenzial und Erfahrung in seiner Mannschaft, konnte dieses aber nur selten auf den Platz bringen und war dadurch lange in Abstiegsgefahr. Eigentlich sollte man aber höhere Ansprüche haben, was auch der verbreiterte Kader angeht, der mit vielen Jungs aus der Region aufgestockt wurde. Wo das letztlich hinführen wird, scheint offen. Die Konkurrenzsituation dürfte mit sich bringen, dass maximal ein Platz im oberen Tabellenmittelfeld drin sein dürfte.
FuPa-Einschätzung: Koerich hat seinen Kader mit interessanten Elementen ausgebaut. Konstanz wird in der neuen Saison wichtig sind. Lässt man den in der Vorsaison oft gezeigten guten Leistungen auch noch Punkte folgen, könnte man sogar Richtung oberes Drittel schielen. Doch das Rennen um einen Platz in diesem Bereich wird ein breites Feld bestreiten.
FuPa-Einschätzung: Lintgen war 25/26 als Aufsteiger bereits stark, wollte aber keine Stufe überspringen. Den nächsten Schritt könnte man aber in der neuen Spielzeit gehen. Mit Leuten wie Parnasse, Olivieri und Ottelé hat man neue Optionen. Mit Perrey hat es aber auch ein Topstürmer in die Nationaldivision geschafft. Die Frage wird sein, wie gut man gegenüber den anderen Aufstiegsaspiranten aussehen wird. Der angestrebte Platz unter den ersten fünf ist aber auf alle Fälle drin.
Einschätzung durch die Konkurrenz: Zwei Ligakonkurrenten sehen im FC Minerva einen Aufstiegskandidaten.
FuPa-Einschätzung: Medernach, dessen junge Mannschaft eine beachtliche Vorsaison gespielt hatte, musste mit u.a. Huriez, Ribeiro Batista oder auch Ribeiro da Veiga einige Stammspieler ziehen lassen. Es wurden wieder viele junge Spieler an den „bloen Eck“ geholt, mit denen man die Spielzeit 25/26 wiederholen kann. Die eigene Zielsetzung kann als realistisch angesehen werden.
FuPa-Einschätzung: Der Mertziger Kader wurde offensichtlich etwas ausgedünnt, sollte aber trotzdem noch über ausreichend Qualität verfügen, um eine ordentliche Saison zu spielen. Insgesamt herrscht trotz Karriereende von Schlesser, Risch oder Madeira Kontinuität. Ob aber das selbst gesteckte Ziel nicht zu hoch gegriffen ist, muss sich zeigen. Sollte es verfehlt werden, wird dies aber auch an der starken Konkurrenz liegen und weniger an der eigenen Leistungsfähigkeit.
FuPa-Einschätzung: Was wird aus Norden 02 in der neuen Saison? In der vergangenen spielte man lange oben mit, nun hat man aber viele Abgänge zu verzeichnen und einen neuen Trainer an der Seitenlinie. Immerhin lassen der ehemalige Fola- und Strassen-Spieler Yanis Lahrach sowie der einstige Wiltzer Schimei Pita bei den Neuzugängen aufhorchen, insgesamt dürfte der Kader laut FuPa-Angaben etwas ausgedünnt worden sein. Ein kleiner Umbruch, der den Fusionsverein aus dem hohen Norden nicht als absolutes Spitzenteam erscheinen lässt.
Einschätzung durch die Konkurrenz: Immerhin ein Verein aus der Liga sieht den FF Norden 02 trotz allem um den Aufstieg mitspielen.
FuPa-Einschätzung: Schieren scheiterte in der Spielzeit 2025/2026 nur knapp am Aufstieg. Da man in allen Bereichen breit aufgestellt ist, beim Trainergespann und im Kader, wird man den FC Jeunesse auf der Rechnung haben müssen. Das Aufgebot wurde nur punktuell angepasst, so dass die Konstanz und die entwickelte Spielidee weitere Argumente sind, die auf eine Spitzenrolle von Schieren hindeuten.
Einschätzung durch die Konkurrenz: Zusammen mit Diekirch wird Schieren bei den anderen Teams der Liga als der große Favorit auf den Aufstieg angesehen. Fünf Vereine gaben FuPa gegenüber an, dass der FC Jeunesse wieder um den Aufstieg mitspielen wird.
FuPa-Einschätzung: In quasi allen Mannschaftsteilen hat sich Useldingen verstärkt, ohne aber sein Team zu sehr zu verändern. Es kamen junge „Wilde“ und Erfahrene, die in einer gewissen Kontinuität eingebaut werden dürften. Bereits in der vergangenen Saison war man gut aufgestellt und behält man seinen Leitfaden bei, ist das angestrebte Ziel alles andere als eine Utopie.
Einschätzung durch die Konkurrenz: Dies wird auch durch drei Ligakonkurrenten bestätigt, die Useldingen unter den Aufstiegsaspiranten sehen.
FuPa-Einschätzung: Echternach ist wieder im Nordbezirk. Ob das etwas Grundlegendes an der Ausgangssituation ändert, muss man sehen. Das Trainergespann um Roger Sousa und René Roller wird mit einem FuPa-Informationen zufolge leicht verkleinerten Kader versuchen, eine ordentliche Saison zu spielen. So kann man die selbst vorgegebene Zielsetzung auslegen: man visiert eine gute Hinrunde an, nach der man dann schauen will, wie es weitergeht. Ob man vielleicht einen bestimmten Hintergedanken hegt?
FuPa-Einschätzung: Der Überraschungsaufsteiger ist sicherlich kein Team, das sich große Sprünge erlauben kann, vor allem in finanzieller Hinsicht. Dennoch hat man sein Aufgebot breiter aufgestellt und man kann mit dem positiven Elan des Aufstieges eine Klasse höher sicherlich um den Klassenerhalt mitspielen.
FuPa-Einschätzung: Nach dem „Betriebsunfall“ Abstieg ist Erpeldingen nach nur einer Saison zurück in der 1.Division. Mit bewährten Mitteln aber auch einem stark aufgestockten Kader will man versuchen, die Klasse dieses Mal zu halten. Die Neuzugänge sind der Vereinslinie entsprechend größtenteils jung und kommen aus der Region, mit u.a. Coulibaly, Sabotic oder z.B. Da Silva Dionisio wurde aber auch Erfahrung geholt. Das selbst gesteckte Ziel kann man erreichen.
FuPa-Einschätzung: Bisher noch nie in der 1.Division gewesen, hat sich Aufsteiger US Folschette noch mehr vorgenommen: kann man den FuPa gegenüber getätigten Angaben Glauben schenke, hat man den direkten Durchmarsch in die Ehrenpromotion auf dem Schirm. Doch alleine das breite Feld an Konkurrenten bei einem solchen macht diese Aufgabe schwieriger, als sie ohnehin bereits aussieht. Der Kader wurde stark ausgebaut, fast anderthalb neue Startaufstellungen kamen und mit Adil Badr ist ein alter Bekannter auf die Trainerbank zurückgekehrt. Ob das alles passt und ob der Druck seitens mancher Sponsoren, die z.T. auch in der Nationaldivision tätigt sind, nicht zu groß wird, muss sich im Saisonverlauf zeigen.
Ziel: Klassenerhalt und alles weiter ist ein Bonus
FuPa-Einschätzung: Das offensivstarke Harlingen-Ischpelt wusste bereits in der vergangenen Saison zu überzeugen. Der Weg in der „Coupe FLF“ bewies, dass man Teams aus der 1.Division gleichwertig oder gar überlegen war. Der etwas breiter aufgestellte Kader muss sich natürlich erst eine Klasse höher beweisen. Man möchte den Rhythmus finden, den Klassenerhalt schnell unter Dach und Fach bringen, um dann zu sehen, ob noch ein „Bonus“ drin sein wird. Auch hier gilt: eine starke Mannschaft wird in der Lage sein, die Klasse zu halten, muss aber aufgrund der auch starken Konkurrenz sehen, in wie weit man oben herankommen kann.
Einschätzung durch die Konkurrenz: Ein anderer Verein aus dem 1.Bezirk der 1.Division sieht die Green Boys gleich wieder um den nächsten Aufstieg mitspielen.
Anmerkung: FuPa hat alle Vereine aus dem 1.Bezirk der 1.Division zu ihren Zielen angeschrieben, erhielt aber nicht von allen Feedback, weshalb wir uns bei einigen Einschätzungen nur auf z.T. spärlich vorliegende Informationen stützen mussten. Nicht alle Clubs haben sich zudem ausführlich zu ihren Favoriten auf die Spitzenplätze geäußert. Die „Einschätzung durch die Konkurrenz“ ist aus diesem Grund nicht bei allen Teams aufgeführt.
Der 1.Spieltag
Gleich zwei Kracher stehen gleich am 1.Spieltag im 1.Bezirk der 1.Division auf dem Programm: Hosingen empfängt Norden zum Derby und mit Schieren und Lintgen werden sich im Alzette-Tal zwei designierte Aufstiegsaspiranten (s.o.) gegenüberstehen. Das ambitionierte Folschette wird sich gleich in Useldingen beweisen müssen während Absteiger Steinsel mit Mertzig eine alles andere als leichte Aufgabe zu bewältigen haben wird.