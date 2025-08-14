D1S1: ein Aufsteiger unter etlichen Aufstiegsaspiranten?

Im 1.Bezirk der 1.Division gibt es nicht ein Verein, der FuPa gegenüber den Aufstieg als klares Saisonziel angab. Was kann man sich also erwarten?

Medernach ist eines der Teams, die oben mitmischen wollen. Wie nach einem Umbruch und Abstieg oft üblich, brauchte man vergangene Saison etwas, um sich zu stabilisieren, um die Spielzeit dann auf einem guten 4.Platz abzuschließen. Zwar haben Leistungsträger wie Pita und Martins Teixeira den Club verlassen, doch mit Kontinuität dürfte das selbst gesteckte Ziel erreichbar sein.

Ganz ähnlich sieht die Lage in Hosingen aus. Nach einem schwierigen Jahr konnte man sich gezielt verstärken, u.a. gelang es einem, den ehemaligen Nationaltorhüter Ralph Schon zu verpflichten, der damit den Königstransfer der Liga darstellt. Da Trainer Pattison bereits in der letzten Winterpause einige Spieler aussortierte und einen Umbruch begann, könnte dies ein weiterer Vorteil für sein Team sein, so dass man den FCASH in der Tat im oberen Tabellendrittel erwarten kann.

Der Tabellenzweite aus der Vorsaison , Sporting Mertzig, möchte auch in der neuen Saison oben ein Wörtchen mitreden. Deshalb setzt man auf einen etwas breiteren Kader aber auch auf Kontinuität, was ein durchaus bewährtes Erfolgsrezept darstellen dürfte.

Kapitän Marlon Rock : „Wir haben eine praktisch ganz neue Mannschaft. Nur zwölf Spieler sind geblieben. Wir verfügen aber sehr interessante Profile. Natürlich braucht das Team seine Zeit, bis es sich gefunden hat und bis eine erste Elf oder die ersten sechzehn feststehen. Wir sind auf einem guten Weg und haben in der Vorbereitung gute Ergebnisse gehabt. Wenn man absteigt, ist das Ziel eigentlich immer, wieder aufzusteigen. Ich denke, das ist auch bei uns so. Am liebsten als Erster und falls nicht, peilen wir den Barrage-Platz an. Relegation haben wir ja schon gespielt und das können wir. Ansonsten nehmen wir alles mit, was möglich ist (...) Im Nordbezirk gibt es viele Mannschaften, die interessante Transfers getätigt haben, leicht wird es definitiv nicht. (…).“

Gleich zum Auftakt tritt das angesprochene Medernach bei Absteiger Beggen an, das sich im Umbruch befindet und mit Marcin Siebert als neuen Cheftrainer in die Spielzeit 25-26 geht. Auch im Norden der Hauptstadt ist man vorsichtig und will sich zunächst absichern, bevor man ggf. nach höheren Zielen strebt.

Ein normaler Aufsteiger wird Minerva Lintgen nicht. Bereits in der 2.Division wurde einem ein höherklassiges Niveau nachgesagt, was die fast perfekte Spielzeit 24-25 auch belegte. Nun hat man noch einmal aus dem Vollen geschöpft, den Kader in der Breite verstärkt und mit Leuten wie u.a. Rocha, Ramdedovic oder Skrijelj BGL-Ligue-erfahrene Akteure zu sich gelotst, die einen Durchmarsch nicht unmöglich erscheinen lassen. Selber ist man aber vorsichtig. Man möchte sich zunächst etablieren und gibt einen einstelligen Tabellenplatz als Saisonziel aus.

Riskieren andere gute Teams, das Nachsehen zu haben?

Mit Carlos Pereira hat Diekirch nach einem guten 5.Rang in der vergangenen Saison einen neuen Trainer verpflichtet. Der Kader ist nicht mehr ganz so breit aufgestellt, so dass es bei der starken Konkurrenz schwierig erscheint, die Top 5 noch einmal zu erreichen.

Christian Raths hat den oben erwähnten neuen Diekircher Übungsleiter auf der Trainerbank bei „seinem“ Bastendorf ersetzt. Sein Team durchlief einen kleinen Umbruch und muss zeigen, ob man einen Toptorschützen wie den abgewanderten Ken Schmitz oder einen Routinier wie den als Trainer nach Vianden gewechselten Bobby Mendes ohne weiteres mit einer Schar an jungen Neuzugängen gebührend ersetzen kann.

Schieren gilt es auch in der Saison 2025-2026 nicht zu unterschätzen. Mit Bruno Alves hat man einen Trainer aus der Region verpflichtet, der in der nötigen Kontinuität seines Vorgängers weiterarbeiten dürfte. In Sachen Kader wurden laut FuPa-Informationen keine großen Sprünge gemacht, so dass der FC Jeunesse zumindest in die obere Tabellenhälfte vordringen kann, wenn nicht noch höher.

Norden 02 hat ebenfalls eine komplizierte Spielzeit 24-25 hinter sich. Man bleibt sich treu, setzt auf den eigenen Nachwuchs und hofft auf einen Platz im oberen Drittel, wie uns Präsident Olli Bresch verriet. Stabilität ist dabei das Stichwort.

Bresch: „Ziel sind die Plätze 5 bis 7“

„René Majeres bleibt die nächsten zwei Jahre Trainer. Mit Patrick Flick haben wir einen erfahrenen Co-Trainer, der selbst als Jugendtrainer viele unserer heutigen Nachwuchsspieler betreut hat. Komplettiert wird der Stab durch unseren Top-Torwarttrainer Kevin Wanson. Sie werden den Weg des Vorstandes, die Jugend zu integrieren, mitgehen. Da die 1.Division in der letzten Saison qualitativ enorm zugelegt hat (...) haben wir uns in einigen Bereichen verstärkt. Klares Ziel sind die Plätze 5 bis 7 in der Hoffnung, von Verletzungen verschont zu bleiben (…) Der Blick in der Tabelle ist nach oben gerichtet.“

Kehlen hat seine Abgänge in der gleichen Anzahl in etwa mit Neuverpflichtungen ersetzen können. Ob man dadurch qualitativ besser wird, muss abgewartet werden. Die Abgänge von Stumpf, Albanese und Pauli Baumgarten könnten schmerzen, doch auf der anderen Seite werden ein Pascoal oder Valente reichlich Erfahrung von höherem Level mitbringen. Tritt man konstanter als im Vorjahr auf, ist das obere Tabellendrittel drin.

Useldingen hat seinen Kader mit etlichen Neuzugängen viel breiter als in der Vorsaison aufgestellt. Darunter sind ein paar Spieler zu finden, die Erfahrung auf höherem Niveau haben, wie Dionisio oder Avdihodzic. Insgesamt ist es eine gesunde Mischung auls Talenten und Erfahrung. Bekommt man dies auch ordentlich auf den Platz, dürfte es für Useldingen keine Zittersaison mehr werden.

Was bleibt für den Rest?

👉 Vorschau auf den 2.Bezirk der 1.Division

Gilsdorf hat seine Mannschaft ebenfalls etwas breiter aufgestellt. Nach einem tollen Vorjahr wird man in der neuen Spielzeit aber vermutlich mit den stärker gewordenen Gegnern zu kämpfen haben. Ob der Kader dafür ausreicht, muss man sehen, doch Trainer Brazinha hat seine Fähigkeiten bereits unter Beweis gestellt.

Einen größeren Umbruch hat die Alliance Äischdall vollzogen. José Monteiro ist neuer Cheftrainer, einige erfahrene Spieler wurden geholt, die vorhandene und neue jüngere Akteure führen dürften. Was in der schwierigen zweiten Saison nach dem Aufstieg drin sein wird, ist aber schwer vorhersehbar.

Nikola Pupovac hatte Koerich bereits in der Rückrunde der letzten Saison übernommen und hatte damit gewissermaßen eine längere Vorbereitungszeit auf die Spielzeit 25-26. Sein Team wurde breiter aufgestellt. Man setzte bei den Neuen vor allem auf junge Talente, sowohl von auswärtigen Clubs als auch aus dem eigenen Nachwuchs. Mit diesem Aufgebot peilt man einen Mittelfeldplatz an.

Wintger verfügt als Aufsteiger nicht über dieselben Mittel wir Lintgen (s.o.). Der Kader wurde umgekrempelt und ausgebaut, dabei setzte man auf den eigenen Nachwuchs sowie Spieler aus der Region. Das Ziel ist der Klassenerhalt, welcher schwer genug wird bei der zu erwartenden Konkurrenz.

Auch der dritte Aufsteiger, Fels, findet eine ähnliche Ausgangslage wie Wintger vor. Immerhin konnte man mit Neuzugängen wie Kaboré, Elkhader oder Da Silva Duarte Erfahrung aus höheren Ligen zu sich holen, um damit Stabilität für den Abstiegskampf zu bekommen, auf den man sich einstellt.

