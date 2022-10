D1S1: Diekirch fühlt dem Spitzenreiter auf den Zahn Topspiel Lorentzweiler – Diekirch +++ Kellerduelle in Bettborn und Consdorf +++ Kehlen stellt Beggen auf die Probe

In der 1.Division jagen sich die Spitzenspiele regelrecht. So ist mit dem Tabellendritten Diekirch beim Leader Lorentzweiler auch im 1.Bezirk eine Topbegegnung auf dem Programm, zudem werden sich am Sonntag die stärksten Offensivreihen der Liga gegenüber stehen. Ob dies aber für einen Punktegewinn der Young Boys reichen wird, muss man sehen, in Sachen Erfahrung und individueller Klasse dürfte der FCL die Nase vorn haben.

„Alle sind fit“

„Wir haben nicht vor, uns in Lorentzweiler zurückzuziehen, wir wollen schon mitspielen. Wir müssen dem Gegner aber den nötigen Respekt entgegenbringen und auf seine Offensive aufpassen, wir werden uns aber keineswegs vor ihm fürchten. Jeder bei uns ist motiviert, alle sind fit für dieses wichtige Spiel. Eine Niederlage können wir uns aber eigentlich nicht erlauben, da der Rückstand dann bereits neun Punkte betragen würde“ erklärte uns der Diekircher Co-Trainer Elton Delgado die Ausgangslage und erwartet ein hochklassiges Spiel, da er nicht davon ausgeht, dass eine der beiden Mannschaften sich verstecken wird.

Bastendorf könnte im Falle eines Heimsieges gegen den FF Norden 02 ebenfalls wieder oben heranrücken, zuletzt holte man sieben Punkte aus drei Spielen in Folge während der Fusionsverein aus Weiswampach und Hüpperdingen den letzten Sieg vor ziemlich genau einem Monat feierte. Ein bedeutendes Spiel im Tabellenkeller bestreiten sowohl Berdorf-Consdorf und Lintgen, die beide erste vier Punkte auf dem Konto haben, als auch Pratzerthal-Redingen und Erpeldingen. Knapp über dem Strich muss man sehen, welche Impulse der neue Erpeldinger Trainer bereits geben konnte, während das Schlusslicht weiter auf dem Ausweichplatz in Bettborn antreten muss.

Eine Woche vor dem Pokalderby gegen Titelverteidiger Racing kann auch Avenir Beggen weiter nicht auf seinem Hauptplatz spielen. Entsprechend empfängt man mit Kehlen einen nicht zu unterschätzenden Gegner auf seinem Kunstrasenplatz. Mertzig wird als Tabellenfünfter gegen den Viertletzten Äischdall einen Heimsieg eingeplant haben, Useldingen könnte sich mit einem Erfolg in Hosingen vom Gegner des Tages weiter absetzen. Auch für Feulen wird in Colmar alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung sein.