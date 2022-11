D1S1: Derby in Feulen gleich Spitzenspiel 12.Spieltag wird nachgeholt +++ Tabellendritter Mertzig beim Vierten Feulen zu Gast +++ Kellerduell Äischdall – Lintgen ebenfalls im Fokus

Wie ausgerechnet Sorgenkind Colmar-Berg dem Spitzenreiter Lorentzweiler heute Abend seine ersten Punkte abnehmen kann, scheint eine regelrechte Utopie zu sein, auch wenn im Fußball Vieles möglich ist. Dass der FCL Favorit ist, steht außer Frage. Auch Diekirch dürfte gegen Hosingen die besseren Karten in der Hand halten. Die historische Bilanz ist fast ausgeglichen (5-3-6), in den letzten acht Jahren fiel mit nur einer einzigen Ausnahme in jedem Aufeinandertreffen mindestens ein Tor und Hosingens leichter Aufwärtstrend wird den Young Boys nicht entgangenen sein. Nur wenige Kilometer weiter westlich ist der Tabellenzweite aus Beggen bei Sorgenkind Erpeldingen zu Gast. Der FC Avenir durchschreitet im Moment eine kleine Talsohle, sollte dennoch aufgrund der individuellen Qualitäten im Kader über die Mittel verfügen, beim FC 72 zu gewinnen.

Das Spiel schlechthin im 1.Bezirk der 1.Division wird heute Abend aber in Niederfeulen über die Bühne gehen, wo gleichzeitig ein Derby und Spitzenspiel stattfinden wird. Die US Feulen hat als starker Tabellenvierter den Dritten Sporting Mertzig zu Gast. Die zweitbeste Abwehr der Liga wird bei der drittbesten Offensive zu bestehen versuchen und vor allem möchte man das vermeiden, was in den vergangenen Jahren stets zu einem Problem für Mertzig in Spielen gegen Feulen war: in den letzten vier Begegnungen kassiert der FC Sporting insgesamt dreizehn Gegentore gegen die USF. Der Ausgang scheint heute Abend auf jeden Fall offen zu sein!

Interessant zu sehen sein dürfte Useldingens Auftritt nach dem überraschenden Trainerwechsel vom Dienstag. Mit Berdorf-Consdorf gestaltet sich die Aufgabe für Paul Hunnewald und Co. vermeintlich einfach, enger kann man sich den Ausgang der Partie zwischen den Tabellennachbarn Kehlen und Bastendorf erwarten. Dies gilt auch für das Kellerduell zwischen dem Viertletzten Äischdall und dem Drittletzten Lintgen. Bei beiden stellt sich die Abwehr als Sorgenkind heraus. Sollte die Bilanz der letzten Jahre fortgesetzt werden, wird ein Team heute Abend gewinnen, denn seit sieben Spielen gab es zwischen den beiden Vereinen kein Remis mehr. Norden 02 empfängt dann noch Pratzerthal-Redingen, das am letzten Wochenende sein erstes Saisonspiel gewinnen konnte und auch etwas mehr Regenerationszeit hatte. Ob dies alles eine Rolle spielen wird, muss sich aber noch zeigen.