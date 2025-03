D1S1: Derby Diekirch – Gilsdorf im Fokus

Ganze neun Teams aus dem 1.Bezirk der 1.Divison waren am Mittwoch in der „Coupe FLF“ im Einsatz. Der Tabellenzweite Mertzig gastiert am 21.Spieltag bei Norden 02. Beide mussten im Pokal in die Verlängerung und so wird es auch eine Frage der Kraft sein, wer am Sonntag die Überhand behält. Die Favoritenrolle sollte jedoch beim FC Sporting liegen. Useldingen und Koerich liegen nur vier Punkte und zwei Tabellenplätze voneinander entfernt und auch die Entwicklungen der vergangenen Wochen lassen auf einen offenen Ausgang schließen. Schieren dürfte trotz Pokal-Niederlage unter der Woche in Remich gegen Steinfort ebenso favorisiert sein wie Medernach in Hobscheid.

Bastendorf schied in der „Coupe FLF“ ebenso aus wie sein Gast aus Kehlen, musste aber wenigstens nicht in die Verlängerung. Der Trend der beiden Kontrahenten sah zuletzt sehr ähnlich aus, so dass eine Vorhersage schwer fällt. Lieferte Kehlen zuletzt einen Tick bessere Ergebnisse ab, so hat Bastendorf einen etwas geringeren Kraftaufwand zu verarbeiten. Leader Lorentzweiler wird trotz Verlängerung im Pokal gegen Erpeldingen im Prinzip über die besseren Karten verfügen.