D1S1: Der „Kellergipfel“ steigt erst am Dienstag Leader empfängt Sorgenkind, Norden (2.) vor Härtetest in Lintgen und Westderby in Koerich von Paul Krier · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

Gilsdorf gastiert erst am Dienstag in Hosingen – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Spitzenreiter Beggen sollte den Vorletzten Alliance Äischdall im Prinzip als Favorit empfangen. Doch man muss sehen, wie man die 120 Minuten in der „Coupe FLF“ plus Elfmeterschießen am Mittwoch nicht nur physisch sondern nach der unnötigen Niederlage auch mental weggesteckt hat. Medernach empfängt ein Mertzig, dem es nach dem Winter genau wie einem selbst an Ergebniskonstanz fehlt. Die Erfahrung spricht für die Gäste, der Trend für ein offenes Spiel. Dass das 2026 inkl. Pokal noch unbesiegte Schieren zuhause gegen Schlusslicht Wintger favorisiert ist, versteht sich fast von selbst. Koerich empfängt ein starkes Kehlen zum Derby. Mit vier Siegen in Folge und sieben Spielen nacheinander ohne Niederlage werden die Gäste mit breiter Brust zum Nachbarn fahren. Dort ist es zwar nie leicht, zu gewinnen, Kehlen verfügt aber sicherlich über den nötigen Rückenwind, um bestehen zu können. Bastendorf trifft auf ein Useldingen im Aufschwung und wird die eigentlich so wichtigen Punkte im Abstiegskampf sicher nicht geschenkt bekommen. Das Topspiel des Wochenendes im 1.Bezirk der 1.Division bestreiten Lintgen (5., 34 Punkte) und Norden (2., 37) – folglich ein echtes Sechs-Punkte-Spiel. Die Formtabelle spricht dabei zugunsten des FC Minerva, Ex-Leader Norden hat 2026 noch kein Spiel gewonnen.

Erst um 18 Uhr trifft Diekirch am Sonntag auf Fels und wird dabei ähnlich wie Kehlen (s.o.) mit einer starken Serie im Rücken versuchen, diese gegen das Sorgenkind auszubauen. Fels holte zwar immerhin 4 Punkte aus seinen drei Spielen im neuen Jahr, es wird aber trotzdem schwer, um bei den Young Boys zu etwas Zählbarem zu kommen. Erst am Dienstagabend kommt es zu einem wegweisen Spiel im Tabellenkeller: Hosingen (12., 19 Punkte) hat den punktgleichen Tabellennachbarn Gilsdorf (13.) zu Gast. Es deutet sich ein offener Schlagabtausch an, bei dem FuPa TV vor Ort sein wird. FuPa hat Hosingens Trainer Flavio Videira gefragt, was sein Team umsetzen muss, um sich zu behaupten. Videira: „als Kollektiv besser zusammenarbeiten“ „Gilsdorf kommt aus zwei Niederlagen. Ich kenne sie alle sehr gut, Spieler und Trainer. Helio (d. Red.: Brazinha) kann immer eine positive Überraschung aus dem Hut zaubern. Ich erwarte mir ein sehr schweres Spiel. Wir müssen den Fokus aber auf uns selber legen, versuchen die teils schweren individuellen Fehler zu vermeiden und als Kollektiv besser zusammenzuarbeiten.

Di., 17.03.2026, 20:00 Uhr FC AS Hosingen Hosingen FC Jeunesse Gilsdorf Gilsdorf 20:00 live PUSH