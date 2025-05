D1S1: der Abstiegskampf steht am Wochenende im Fokus

Schieren spielt zuhause gegen Bastendorf quasi um die letzte Chance auf die Aufstiegsrelegation. Nach drei Spielen ohne Sieg muss gegen den FC 47, der aus den vergangenen fünf Begegnungen nur einen Dreier holte, ein Sieg her, möchte man diese Restchance behalten. Useldingen und Gegner Lorentzweiler zogen am Mittwoch ins Finale der „Coupe FLF“ ein. Am Sonntag messen sich das Sorgenkind und der Leader, der noch nicht sicher Meister seiner Klasse ist, in einer Art frühen Generalprobe. Während der FCL an diesem Wochende klar favorisiert sein wird, erklärte Patrick Grettnich im Anschluss an das Pokalspiel seiner Elf am Mittwoch, dass man selber Schuld sei, plötzlich im Abstiegskampf zu stecken und dass die Priorität auf der Liga liegen würde. Diekirch nahm nach einer tollen Serie in der Meisterschaft in der „Coupe FLF“ einen Rückschlag hin und bekommt es nun mit einem guten Hosingen zu tun, das noch um den Klassenerhalt kämpft.

Eine wegweisende Partie werden Norden 02 und Erpeldingen bestreiten: sollten die Gäste gewinnen, würde man den Fusionsvereins aus Weiswampach und Hüpperdingen nicht nur überholen, sondern ihn mit in den Abstiegssog ziehen. Mertzig bekommt es als Tabellenzweiter mit Kehlen zu tun, das sich aber seit Wochen in einem negativen Trend befindet. Doch auch der FC Sporting konnte seine letzten zwei Spiele nicht gewinnen. Im Falle einer Niederlage würde man Lorentzweiler quasi zum Aufstieg verhelfen. Gilsdorf ist noch nicht gerettet, doch die Formkurve zeigte seit Wochen nach oben, genau wie die von Gast Medernach, so dass man sich eine gute Partie erwarten kann.