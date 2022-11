D1S1: Das Topspiel steigt auf dem Beggener Nebenplatz Kellerduell Colmar – Redingen bereits heute Abend +++ Leader morgen in Hosingen zu Gast +++ interessantes Bastendorf - Useldingen

Wenn Colmar-Berg und Pratzerthal-Redingen den 13.Spieltag des 1.Bezirks der 1.Division heute Abend eröffnen, werden sich zwei Aufsteiger gegenüberstehen, die weiterhin so ihre Probleme in der höheren Liga haben. Besonders prekär sieht die Lage für die Gäste aus, die erst zwei Punkte holen konnten. Klarer verteilt dürften die Rollen am Samstag sein, wenn Hosingen den Spitzenreiter aus Lorentzweiler empfängt. Zwar läuft es beim FCASH seit dem Trainerwechsel gut, man konnte mit Feulen vor drei Wochen ein Topteam überraschen, doch wie man der gut eingespielten Elf des FCL den Schneid abkaufen kann, ist schwer zu sagen.

Die Toppartie bestreiten am Sonntag der Tabellenzweite Beggen und der Vierte Diekirch. Man darf gespannt sein, wie der FC Avenir sich nach seiner ersten Saisonniederlage präsentieren wird. Vieles wird auch davon abhängen, ob alle Mann an Bord sind. Mit Diekirch kommt ein Gegner auf den Nebenplatz des Stadions in der Dunant-Straße, der sich im Verlauf der Saison konstant nach oben gearbeitet hat und ein ernstzunehmender Konkurrent wird die beiden oberen Plätze ist. Bei sechs Punkten Vorspring auf den Gegner des Tages darf sich Beggen eigentlich keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Knappe zehn Kilometer nördlich ist Kehlen in Lintgen zu Gast und dürfte einen Auswärtssieg einheplant haben. Gleiches dürfte für Feulen gelten, das in Consdorf zu Besuch ist.

Bastendorf und Useldingen trennen in der Tabelle zwar sechs Punkte, dennoch sind die beiden Mannschaften Nachbarn im Klassement. Die Gäste dürften aber den Druck auf ihrer Seite haben, da eine Niederlage den Abstand zum FC 47 auf beachtliche neun Punkte anwachsenlassen würde. Der Tabellendritte Mertzig wird seinerseits mit Erpeldingen ein Sorgenkind empfangen, das erst dreimal gewinnen konnte und nur zwei Punkte über dem Strich rangiert. Knapp unter diesem befindet sich die Alliance Äischdall, die im Erfolgsfall gegen den FF Norden 02 an den Gegner des Tages herankommen könnte. Die Gäste aus dem hohen Norden stehen in der Tabelle aber auf einem Platz, der das eigentliche Leistungsvermögen nur unzureichend widerspiegelt.

Heute, Freitag