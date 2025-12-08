D1S1: Beggen und Norden ziehen davon

Was am Wochenende los war

Mit dem 3:0 gegen Aufsteiger Fels verabschiedet sich Kehlen mit vier Spielen ohne Niederlage in die Winterpause. In einer von vielen Nickeligkeiten geprägten Partie legten die Gastgeber in Person von Camilo los wie die Feuerwehr, als dieser per Kopf (4.‘) und Abstauber (6.‘) schnell auf 2:0 stellte. Wurde das dritte Kehlener Tor kurz vor der Pause noch wegen einer Abseitsstellung aufgehoben, so machte Verissimo in der 74.‘ im Anschluss an einen Freistoß alles klar. Wintger überraschte in Useldingen mit dem zweiten Punktgewinn in Folge. Zwar geriet man nach einer Flanke sehr früh in Rückstand (1:0, 2.‘), da Useldingen weitere Chancen aber nicht nutzte drehten die Gäste die Partie nach Wiederanpfiff (1:1, 47.‘ 1:2, 66.‘). Ein Elfmeter für die Hausherren führte zum anschließenden 2:2 und damit zur Punkteteilung. Norden sicherte sich in einem von zwei Topspielen der 15.Runde durch einen Rocha-Doppelpack den vollen Einsatz gegen Mertzig, das man damit auf Distanz hält und Beggen auf den Fersen bleibt.

Nach dem Überraschungssieg gegen Beggen legte Koerich nach und gewann mit 3:1 gegen Gilsdorf und macht einen wichtigen Schritt von der Gefahrenzone weg, in der die Gäste festhängen und überwintern. Per Drehschuss nach Angriff über links gingen die die Hausherren in Führung (1:0, 37.‘). Nach nicht einmal einer Stunde erhöhten sie auf 2:0 (56.‘) und eine Viertelstunde vor dem Ende machten sie alles klar, 3:1 hieß es beim Abpfiff. Binnen nicht einmal 50 Minuten versenkte Diekirch seine Gäste aus Hosingen, Meireles Alves gelang dabei ein Hattrick, De Sousa Tavares traf zweimal. So stand es nach 49 Minuten 5:0, Hosingen gelang am Ende nur noch Ergebniskosmetik.

Im zweiten Spitzenspiel gewann Beggen nach holprigen Wochen klar in Schieren. Früh traf Gästespieler Baretto nur das Lattenkreuz. Die 1.Halbzeit war intensiv, wurde aber nach überhartem Einsteigen von Kavungu mit zehn gegen elf beendet, da der Schierener für diese Aktion rot sah. In der 50.‘ traf Baretto dann haargenau unten links zwischen Torwarthandschuh und Pfosten zum 0:1. Gleich danach herrschte wieder personeller Gleichstand, als Medjo Mvondo die Ampelkarte sah (51.‘). Als Etoundi von einem Ausrutscher des Keepers profitierte, war eine Vorentscheidung gefallen (0:2, 60.‘), Joker Fernandes sorgte per Kopfball nach einer Ecke für die Entscheidung (0:3, 74.‘). Medernach ging früh durch einen Abstauber nach Abpraller vom Torwart mit 1:0 gegen Lintgen in Führung, es gelang einem aber nicht, nachzulegen. Als Medernachs Bikie nach einem Foul als letzter Mann rot sah (52.‘), kam der FC Minerva zu mehr Torchancen und sicherte sich in der 84.‘ durch Sghari den Punktgewinn (1:1).

Lintgen: „können stolz darauf sein, als Aufsteiger eine so gute erste Runde gespielt zu haben“

Olivier Lickes, Trainer von Minerva Lintgen: „Wie schon in den letzten drei Spielen lagen wir auch diesmal innerhalb der ersten fünf Minuten zurück, was jedes Mal den Spielplan völlig durcheinanderbrachte. Trotzdem kämpften wir uns jedes Mal zurück und verloren nicht. Wir gehen mit vier Spielen in Folge in die Winterpause, die wir nicht verloren haben.

Wir können stolz darauf sein, als Aufsteiger eine so gute erste Runde gespielt zu haben. Wir haben über unseren Erwartungen gespielt. Wir mussten schwierige Momente verkraften, wie den Tod unseres Sportdirektors. Jetzt sammeln wir all unsere Kräfte, um eine ähnlich positive Rückrunde zu spielen.“