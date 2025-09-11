D1S1: Beggen und Norden weiter auf Erfolgskurs

Die wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagte Begegnung zwischen Schieren und Mertzig zog an uns herangetragene Zweifel nach sich, ob nicht doch hätte gespielt werden können. FuPa wurden Fotos des Schierener Platzes übermittelt, der auf diesen in Teilen gut aussah. Diese Bilder konnten von unserer Seite aber nicht näher überprüft werden. Laut einem anderen, FuPa erst am Donnerstag zugeschickten Foto war der Platz in Schieren am Mittwoch um 18:42 Uhr wohl gezeichnet gewesen.

Auf Nachfrage beim gastgebenden Verein hin teilte man uns am Mittwochnachmittag schriftlich mit, dass die Gemeinde untersagt hätte, den Platz am Mittwoch zu nutzen und lieferte deren folgenden Satz mit, den wir hier ungekürzt wiedergeben: „Suite à l’inondation partielle constatée ce matin sur le terrain de football (gazon), la Commune de Schieren a décidé, afin de préserver les infrastructures, de ne pas autoriser la rencontre prévue demain, le 10 septembre 2025 sur ce terrain“. Der FC Jeunesse Schieren habe daraufhin die FLF über die Entscheidung der Gemeinde in Kenntnis gesetzt. Es sei laut Vereinsangaben unverantwortlich gewesen, den Platz für die kommenden drei oder vier Spiele zu ruinieren.

Von Mertziger Seite verwies man dagegen auf die FLF-Satzung, in der es heißt, dass einzig die FLF die zuständige Autorität sei, Partien abzusagen, insbesondere wenn eine solche Absage am Spieltag selbst getroffen werden müsse. Der FC Sporting wäre aus diesem Grund schriftlich an den Verband herangetreten. Diese offizielle Absage des Verbandes erreichte die FuPa-Redaktion am Mittwoch bereits um 11:30 Uhr, inkl. des neuen Spieltermins am 17.September.

Was am Mittwoch los war

Die anderen sieben Begegnungen wurden wie geplant gespielt. Dabei trennten sich Aufsteiger Lintgen und Hosingen mit einem 2:2, bei dem die Gastgeber einen zweimaligen Rückstand egalisieren konnten. Hoch her ging es in der Schlussphase, als insgesamt drei Spieler binnen fünf Minuten des Platzes verwiesen wurden. Nach 110 Jahren gelang es Gilsdorf nicht, eine uralte Revanche in Beggen zu nehmen: trotz Überlegenheit der Hausherren gingen der FC Jeunesse zwar in Führung, doch Beggen drehte die Partie mit einem Doppelschlag noch vor der Pause, ehe Olivieri einen indirekten Freistoß nach einer guten Stunde sehenswert in den rechten oberen Winkel zirkelte. Nach klarer Pausenführung (3:0) ließ Medernach die Alliance Äischdall im 2.Abschnitt wieder herankommen und zitterte sich am Ende zum Erfolg.

Mit dem zweiten Sieg in Serie kommt Diekirch so langsam in Schwung. Mit 3:1 bezwang man Aufsteiger Wintger, der Mitte der 1.Halbzeit auf 2:1 herankam und die Begegnung lange spannend hielt, ehe der ehemalige Feulener Candé Embalo in der Schlussphase den Dreier für die Young Boys unter Dach und Fach brachte.

Pereira: „es fehlen uns Leader im Team“

Diekirchs Trainer Carlos Pereira gegenüber FuPa: „Wir befinden uns mit einer jungen Truppe im Neuaufbau. Viele Spieler sammeln gerade ihre ersten Erfahrungen in der 1.Mannschaft, deswegen fehlt es noch an Konstanz. Die ersten 20 Minuten gegen Wintger dominierten wir, doch danach zogen wir uns selbst den Stecker. Danach wurde es schwierig, es wurde viel mit langen Bällen gespielt und nach dem 2:1 hatte Wintger sogar noch eine gute Chance zum 2:2. In solchen Phasen fehlen uns Leader im Team. Ich tauschte zur 2.Halbzeit gleich beide Außenverteidiger aus. Nach der Pause zeigten wir keinen guten Fußball, Wintger blieb stets gefährlich und wir hatten auch Kommunikationsprobleme. Nach einem schwachen Spiel gewannen wir aber insgesamt verdient.“

Eine Rot-Flut erlebte die Partie Koerich – Fels, in der die Gäste früh mit 2:0 in Führung lagen, nach 18 Minuten jedoch nach einer Notbremse genauso früh in Unterzahl gerieten. Noch vor dem Dreh gelang Thill durch einen verdeckten Schuss das Anschlusstor und in der Nachspielzeit der 1.Hälfte drückte er das Leder nach einer Flanke zum 2:2 in die Maschen. Ab der 68.‘ herrschte wieder personeller Gleichstand und in der Nachspielzeit sah jeweils ein weiterer Spieler pro Team die Ampelkarte.

Manchmal bewirken Trainerwechsel dann doch etwas: Kehlen stürmte in Bastendorf durch u.a. einen Verissimo-Hattrick zu einem klaren 6:1-Sieg, dem ersten Erfolg in der noch jungen Meisterschaftssaison. Nach einer torlosen 1.Halbzeit geriet Norden durch ein Eigentor von Da Silva Soares kurz nach der Pause mit 0:1 gegen Useldingen in Rückstand. Nur 5 Minuten später machte der Unglücksrabe seinen Fehler wieder gut und glich ins kurze Eck aus und legte in der 70.‘ auch noch das 2:1 nach. Rocha vollendete den Heimsieg (3:1, 75.‘).