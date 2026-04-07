D1S1: Beggen profitiert von Punktverlusten der Konkurrenz

Beggen gewann mit 3:1 in Fels – Foto: paul@lsn.sarl

Im 1.Bezirk der 1.Division bleibt es spannend, auch wenn die Tabelle anderes vermuten lässt. Dies liegt vor allen daran, dass sich in den kommenden Wochen der Wahrheit manch wegweisendes Spiel ankündigt.

Der 22.Spieltag in Zahlen

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Was am Wochenende los war

Am Osterwochenende verpasste Gilsdorf einen Punktgewinn in Mertzig, wo man mit 4:3 knapp den Kürzeren zog. Ken Decker ist kurz vor seinem Karriereende dabei noch gut in Form, steuerte er doch zwei Treffer zum Heimsieg bei. Ebenfalls am Karfreitag kannte Koerich kein Pardon mit Gastgeber Bastendorf und gewann mit 5:0. Während Do Rosario in der Schlussphase zweimal auf Seiten der Gäste netzte, war es der Freistoß-Hammer von Jacoby aus dreißig Metern in den Winkel, der die Zuschauer staunen ließ (0:3, 58.‘). Auch in Wintger durfte ein Spieler gleich zweimal jubeln: Mmaee bescherte Hosingen im wichtigen Kellerduell einen 2:0-Vorsprung, ehe die ASW nach einem Eigentor noch einmal herankam. Zum Punktgewinn sollte es aber nicht mehr reichen.

Beggen kämpfte sich zu einem 3:1-Sieg in Fels, das mit Blick auf die Zahl der Torabschlüsse vor allem in der 1.Halbzeit mit dem Tabellenführer mithalten konnte. Die früh in Führung gegangenen „Wichtelcher“ zeigten sich aber realistischer vor dem gegnerischen Kasten und können mit diesem Erfolg ihren Vorsprung auf die Konkurrenz ausbauen. Verfolger Schieren kam in Useldingen nämlich nur und zu einem Punkt nach einem leistungsgerechten 1:1 und büßt Zähler im Rennen um Platz 1 ein. Nach einer Führung per Elfmeter (1:0, 31.‘) hatten die Gastgeber es verpasst nachzulegen und fingen sich nach einer knappen Stunde den Ausgleich via Unterkante der Latte nach Zuspiel von rechts (1:1, 57.‘). Lintgen hatte kaum Mühe in Hobscheid und gewann durch u.a. zwei Treffer von Zoundi und Bousba mit 6:0.

Kehlen setzte sich verdient mit 2:0 zuhause gegen Medernach durch und kann Platz 2 noch im Blick behalten. Per Volleyschuss von der Strafraumgrenze brachte Camilo die Hausherren früh in Führung (1:0, 6.‘). Nachlegen konnte Kehlen aber trotz zahlreicher weiterer Torchancen erst zu Beginn der Schlussviertelstunde. Verissimo Lima köpfte in der 76.‘ eine Flanke zur Entscheidung in die Maschen (2:0). Im Verfolgerduell ging Norden in 26.‘ gegen Diekirch zwar in Führung, erlebte aber fatale zwanzig Schlussminuten als man durch einen Doppelpack von Niang Cheikh binnen weniger als 60 Sekunden in Rückstand geriet, um am Ende 2:3 zu verlieren.