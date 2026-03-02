D1S1: Beggen nach Norden-Niederlage zurück an der Spitze

Mit einem direkt über die Mauer verwandelten Freistoß aus rund 25 Metern traf Useldingens Starcevic in der 25.‘ zum 0:1 in Lintgen und damit zum einzigen und folglich auch entscheidenden Tor. Nach einer Notbremse gerieten die Gäste in der 80.‘ zwar in Unterzahl, doch da auch Lintgen eine gelb-rote Karte sah (89.‘), herrschte bald wieder personeller Gleichstand. Am Endstand sollte sich nichts mehr ändern. Achtmal öfter fand das Leder den Weg in Weiswampach ins Netz! Norden ging früh durch einen tollen Schuss von Da Silva Soares in den Winkel gegen Kehlen in Führung (1:0, 4.‘). Die Gäste gerieten dreimal in Rückstand und schlugen dreimal zurück, um am Ende sogar mit 5:3 zu siegen – was für ein Spiel!

Gaspar: „ich denke, wir wollten einfach mehr“

Kehlens Trainer Fabio Gaspar: „Ein verrücktes Spiel zwischen zwei guten Mannschaften. Es war gestern auf diesem Platz natürlich nicht einfach, das war, glaube ich, der einzige Kritikpunkt, den wir Trainer hatten. Ich denke, der Trainer von Norden muss sich das auch eingestehen, der Platz war fast nicht bespielbar, es war unmöglich, ein sauberes Passspiel auf diesem Platz aufzuziehen, weil er einfach nicht in gutem Zustand war. Norden ging sehr früh mit 1:0 in Führung, das hat uns natürlich nicht in die Karten gespielt. Die Mannschaft, die in Führung liegt, gewinnt dadurch natürlich an Selbstvertrauen. Für uns war es stetes schwierig, da wir ständig einem Rückstand hinterherliefen. Nach zwanzig Minuten hatte ich den Eindruck, dass wir besser ins Spiel gekommen waren, weil wir etwas umgestellt haben.

Wir haben versucht, direkter nach vorne zu spielen, mit langen Bällen hinter die Abwehr. Dadurch kamen wir dann zu der einen oder Aktion. In dieser Phase erzielten wir auch den Ausgleich. Wir dachten ok, jetzt sind wir wieder im Spiel und kurz darauf traf Norden nach einem Standard zum 2:1. Das ist natürlich auch der Verdienst ihrer Offensivspieler, mit Tiago (d.Red. Rocha) und Joao (Da Silva Soares) haben sie zwei brandgefährliche Stürmer, die man nicht aus den Augen verlieren darf. Unsere Mannschaft war darauf vorbereitet, aber das sind einfach Spieler, die jederzeit aus wenigen Chancen ein Tor erzielen können.

Mit der 1.Halbzeit war ich nicht ganz zufrieden, denn wir sahen, dass wir diesen Kampf auf dem Platz gegen einen physisch starken Gegner, der auch eine gesunde Mentalität hat, annehmen mussten. Das machen sie wirklich sehr, sehr gut. In der 2.Halbzeit ging es während der ersten Viertelstunde hin und her. Norden hatte zwei gute Chancen, wir auch und so ging es bis zum 3:3. Dann ging ein Ruck durch meine Mannschaft und sie wollten unbedingt die drei Punkte holen, weil sie in der Tabelle und in der Meisterschaft wieder in die Spur finden wollte. Ich denke, wir wollten einfach mehr und haben dann in den letzten zwanzig Minuten die Oberhand gewonnen und natürlich haben wir unsere beiden Tore erzielt, die auch sauber heraus gespielt waren.

Am Ende war es ein verdienter Sieg gegen einen Gegner, der bis Sonntag Tabellenführer war und der von seinem Trainer gut vorbereitet wurde. Es ist immer schwierig, dort zu gewinnen und für uns war es ein großer Sieg, um uns wieder in Schwung zu bringen und den Abstand in der Tabelle etwas zu verringern. Ich denke, das war ein sehr positiver Aspekt für uns. Wir sind mit zwei Siegen gut in die Rückrunde gestartet. Wir haben eine gewisse Stabilität erreicht. Ich denke, wir sind jetzt auch in der Formtabelle vorn mit dabei, da wir eine Konstanz gefunden haben, auch durch einen starken Pit Simon, der uns sehr gut tut.

Jetzt ist es wichtig, zu bestätigen. Es steht ein weiteres wichtiges Spiel bevor, um uns an die Top 5 dranzuhängen. Unser Devise ist, ein Spiel nach dem anderen zu nehmen und zu versuchen, jede Begegnung zu gewinnen und dann sehen wir weiter. Hut ab vor meinem Team! Der unbedingte Wille, den wir in der 2.Halbzeit gezeigt haben, war wirklich beeindruckend. Wir haben alles gegeben, die richtige Mentalität gezeigt und trotz des schwierigen Platzes versucht Fußball zu spielen. Ich muss die Jungs loben für ihre Leistung, denn es war nicht einfach. Es ist ihr Verdienst und ich freue mich sehr für sie. Wenn jemand sich fragt, warum so viele Tore fielen: nun ja, auf unserer Seite gab es den einen oder anderen individuellen Fehler, an dem wir arbeiten müssen, um dies auf ein Minimum zu reduzieren. Drei oder vier unserer Treffer waren sehr sauber herausgespielt.“

Bastendorf zeigte nach der Niederlage in Wintger und dem folgenden Trainerrücktritt gegen Fels eine Reaktion und lag nach einer Stunde verdient mit 3:0 in Führung, ehe die Gäste auf 3:2 herankamen. Zum Punktgewinn sollte es für die AS Rupensia Lusitanos aber trotz sich bietender Gelegenheiten nicht reichen und man rutscht auf den viertletzten Platz zurück. Koerich dominierte Schlusslicht Wintger fast nach Belieben und gewann mit 4:0. Vor allem das zwischenzeitliche 2:0 per Heber aus rund zwanzig Metern war sehenswert. Zwei Kopfballtreffer in der Nachspielzeit der 2.Halbzeit schraubten das Ergebnis spät noch in die Höhe.

Im Spitzenspiel in Diekirch kannten die Gäste aus Mertzig den besseren Start und gingen durch Decker mit 0:1 in Führung (19.‘). Die Young Boys drehten das Ergebnis jedoch noch vor der Pause. Ab Mitte der 2.Halbzeit boten sich dem FC Sporting wieder Gelegenheiten und Ottelé nutzte eine davon kurz vor Schluss zur Punkteteilung (2:2, 83.‘), die keines der beiden Teams weiterbringt. Sorgenkind Äischdall verlangte bei der Rückkehr seines Trainers an seine alte Wirkungsstätte den Gastgebern aus Schieren alles ab. Nach 0:2-Rückstand kamen die Gäste bis Mitte der 2.Halbzeit auf 2:2 zurück, doch quasi postwendend nach dem Ausgleich gelang Kavungu Nsimba der Siegtreffer (3:2, 74.‘). In einer ereignisreichen Schlussphase gab es pro Seite eine Ampelkarte und Schieren verschoss zudem noch einen Elfmeter.

Die zwei Tore beim 1:1 zwischen den abstiegsgefährdeten Mannschaften Medernach und Gilsdorf fielen in der Anfangsviertelstunde binnen weniger Minuten. Per sehenswertem Schlenzer traf Fernandes da Silva von der Strafraumgrenze zum 1:0 (12.‘). Im Gegenzug gab es Ecke für Gilsdorf, die Faria per Kopf zum 1:1 verwerte (14.‘). Insgesamt war es ein Kampfspiel, das mit einem Remis zu Ende ging. Beggen dominierte Hosingen rund eine Stunde lang fast nach Belieben und lag mit 2:0 in Führung, ein dritter Treffer war wegen Abseits aberkannt wurde. Dies sollte sich dann aber fast noch rächen. Mit der Hereinnahme des angeschlagenen Mmaee wurde Hosingen offensiv deutlich aktiver. Als Keeper Hyrin diesen dann im Strafraum legte gab es nicht nur Elfmeter sondern auch rot für den Beggener Schlussmann. Da die „Wichtelcher“ keinen Ersatzkeeper im Aufgebot hatten, ging Olivieri zwischen die Pfosten, konnte beim Elfer aber nichts machen (2:1). Am Ende sollte es aber beim Heimsieg bleiben, mit welchen Beggen an die Tabellenspitze zurückkehrt.