D1S1: Beggen mit sehr guter Ausgangslage vor dem letzten Spieltag Direkter Schierener Aufstieg noch nicht gänzlich ausgeschlossen. Drei Derbys am 30.Spieltag. von Paul Krier · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Ob Platz 1 für Schieren doch noch drin sein sollte? – Foto: Arend Fern

Alle Spiele finden am Samstag, den 23.Mai um 18 Uhr statt. Das Spitzenduo und der Aufstiegskampf Trotz des 1:0-Heimsieges gegen den direkten Verfolger Schieren am letzten Sonntag behält man bei Leader Beggen die Füße auf dem Boden und ist sich bewusst, dass man in Medernach noch einen Punkt braucht – kein Ding der Unmöglichkeit, doch die junge Truppe von Trainer Civic bewies zuletzt ihr Kämpferherz und ergatterte bei zwei Spitzenteams jeweils ein 3:3-Unentschieden. Ein weiteres Remis wäre dann aber auch gleichbedeutend mit dem direkten Beggener Wiederaufstieg. Die um acht Treffer bessere Tordifferenz ist für Beggen nur die halbe Miete, diese aufzuholen ist theoretisch kein Ding der Unmöglichkeit.