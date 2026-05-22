 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

D1S1: Beggen mit sehr guter Ausgangslage vor dem letzten Spieltag

Direkter Schierener Aufstieg noch nicht gänzlich ausgeschlossen. Drei Derbys am 30.Spieltag.

von Paul Krier · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Ob Platz 1 für Schieren doch noch drin sein sollte?
Ob Platz 1 für Schieren doch noch drin sein sollte? – Foto: Arend Fern

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1.Div - 1.Bez
Beggen
Medernach
Bastendorf
Diekirch

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Alle Spiele finden am Samstag, den 23.Mai um 18 Uhr statt.

Das Spitzenduo und der Aufstiegskampf

Trotz des 1:0-Heimsieges gegen den direkten Verfolger Schieren am letzten Sonntag behält man bei Leader Beggen die Füße auf dem Boden und ist sich bewusst, dass man in Medernach noch einen Punkt braucht – kein Ding der Unmöglichkeit, doch die junge Truppe von Trainer Civic bewies zuletzt ihr Kämpferherz und ergatterte bei zwei Spitzenteams jeweils ein 3:3-Unentschieden. Ein weiteres Remis wäre dann aber auch gleichbedeutend mit dem direkten Beggener Wiederaufstieg. Die um acht Treffer bessere Tordifferenz ist für Beggen nur die halbe Miete, diese aufzuholen ist theoretisch kein Ding der Unmöglichkeit.

Jeunesse Schieren empfängt zuhause den FC AS Hosingen in einer klaren Favoritenrolle. Zwar verlor man das Hinspiel zum Saisonauftakt, doch dies ist lange her. Die Gäste haben den Klassenerhalt geschafft und können so schon für die kommende Saison planen und testen. Bei den Gastgebern stellt man sich eigentlich bereits auf die Teilnahme an der Relegation ein, wie Verteidiger Ruben Pereira am Montag durchblicken ließ: „Die Mannschaft hält zusammen und wird für das Barrage-Spiel stärker denn je sein.“ Doch noch ist nicht aller Tage Abend.

Morgen, 18:00 Uhr
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
18:00
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 18:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
18:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Drei Derbys

Die restlichen Spiele der Abschlussrunde des 1.Bezirks der 1.Division haben im Prinzip nur noch statistische Relevanz. Doch gleich an drei Orten geht es um die Ehre: Diekirch empfängt Gilsdorf zu einem Derby, das sich trotz unterschiedlicher Tabellenplätze offen anlässt. Dies lässt sich aus der Formtabelle ableiten. In Koerich kommt es zu einem Westderby gegen die schon abgestiegene Alliance Äischdall, ein Heimsieg scheint dort nahezuliegen. Norden 02 empfängt die AS Wintger ebenfalls in der Favoritenrolle.

Morgen, 18:00 Uhr
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
AS Wintger
AS WintgerWintger
18:00
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 18:00 Uhr
FC Käerch
FC KäerchKäerch
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
18:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 18:00 Uhr
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
18:00
Unser Tipp: Unentschieden

Die restlichen Spiele

Fels (in Useldingen) und Bastendorf (gegen Mertzig) bestreiten eine Generalprobe für die anstehende Relegation.

Morgen, 18:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
FC Minerva Lintgen
FC Minerva LintgenLintgen
18:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 18:00 Uhr
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
18:00
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 18:00 Uhr
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
18:00
Unser Tipp: Unentschieden

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