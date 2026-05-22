D1S1: Beggen mit sehr guter Ausgangslage vor dem letzten Spieltag

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Alle Spiele finden am Samstag, den 23.Mai um 18 Uhr statt.
Trotz des 1:0-Heimsieges gegen den direkten Verfolger Schieren am letzten Sonntag behält man bei Leader Beggen die Füße auf dem Boden und ist sich bewusst, dass man in Medernach noch einen Punkt braucht – kein Ding der Unmöglichkeit, doch die junge Truppe von Trainer Civic bewies zuletzt ihr Kämpferherz und ergatterte bei zwei Spitzenteams jeweils ein 3:3-Unentschieden. Ein weiteres Remis wäre dann aber auch gleichbedeutend mit dem direkten Beggener Wiederaufstieg. Die um acht Treffer bessere Tordifferenz ist für Beggen nur die halbe Miete, diese aufzuholen ist theoretisch kein Ding der Unmöglichkeit.
Jeunesse Schieren empfängt zuhause den FC AS Hosingen in einer klaren Favoritenrolle. Zwar verlor man das Hinspiel zum Saisonauftakt, doch dies ist lange her. Die Gäste haben den Klassenerhalt geschafft und können so schon für die kommende Saison planen und testen. Bei den Gastgebern stellt man sich eigentlich bereits auf die Teilnahme an der Relegation ein, wie Verteidiger Ruben Pereira am Montag durchblicken ließ: „Die Mannschaft hält zusammen und wird für das Barrage-Spiel stärker denn je sein.“ Doch noch ist nicht aller Tage Abend.
Die restlichen Spiele der Abschlussrunde des 1.Bezirks der 1.Division haben im Prinzip nur noch statistische Relevanz. Doch gleich an drei Orten geht es um die Ehre: Diekirch empfängt Gilsdorf zu einem Derby, das sich trotz unterschiedlicher Tabellenplätze offen anlässt. Dies lässt sich aus der Formtabelle ableiten. In Koerich kommt es zu einem Westderby gegen die schon abgestiegene Alliance Äischdall, ein Heimsieg scheint dort nahezuliegen. Norden 02 empfängt die AS Wintger ebenfalls in der Favoritenrolle.
Fels (in Useldingen) und Bastendorf (gegen Mertzig) bestreiten eine Generalprobe für die anstehende Relegation.
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