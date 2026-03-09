D1S1: Beggen kann seinen Vorsprung ausbauen

Symbolbild – Foto: André Nückel

Der 18.Spieltag in Zahlen

Alle Ergebnisse

Was am Wochenende los war

Nach einer torlosen 1.Halbzeit ging das favorisierte Lintgen durch einen Doppelpack von Rafdy mit 2:0 in Führung, welche zum Sieg reichen sollte, da Gastgeber Hosingen das Anschlusstor zu spät gelang. Beggen gab sich in Gilsdorf keine Blöße und durch drei Bilderbuchtore sowie nach der Pause Fehler der Hintermannschaft der Gastgeber gewann man mit 6:1 und zieht Verfolger Norden davon. Medernach legte in der 1.Halbzeit den Grundstein für seinen richtungsweisenden Erfolg im Abstiegskampf in Hobscheid. Ein abgefälschter Schuss sowie ein Ballverlust der Gastgeber führten zu den Gegentoren des Fusionsvereins aus dem Westen, 0:2 stand es auch am Ende. Im wichtigen Verfolgerduell unterlag Mertzig Schieren trotz Führung nach u.a. zwei Gegentoren in der Nachspielzeit der 1.Halbzeit. Beim Stand von 1:2 aus Sicht der Hausherren verschossen diese einen Elfmeter. Unglücksrabe Pol Schlesser nahm sich dennoch die Zeit, FuPa sein Fazit zum Spiel mitzuteilen:

Schlesser: „am Ende gewann Schieren dank seiner Entschlossenheit und Effizienz“

„Wir kamen gut ins Spiel und hatten zu Beginn einige gute Aktionen, weil wir mit unseren schnellen Spielern über die Flügel gut durchkamen. Das 1:0 fiel durch einen schönen Freistoß von Patrick (d.Red: Neves), der bis zum zweiten Pfosten segelte und Sergio (Oliveira Soares) musste den Ball nur noch zum 1:0 ins Tor schieben. Danach gab es zu viele Ballverluste im Mittelfeld, wodurch wir Schieren zu viele Gelegenheiten anboten, ins Spiel zu finden. So erzielten sie vor der Halbzeitpause zwei Tore aufgrund unserer eigenen Fehler und mangelnder Körperspannung.

In der zweiten Halbzeit starteten wir gut, waren aber nicht durchschlagskräftig genug, um Tore zu erzielen, ohne unsere drei gesperrten Spieler als Ausrede zu nehmen. Ich habe auch meinen Elfmeter verschossen, sonst hätte es nach 70 Minuten 2:2 gestanden und ich denke, es wäre ein anderes Spiel geworden. Am Ende gewann Schieren aber dank seiner Entschlossenheit und Effizienz vor dem Tor und wir werden uns am Mittwoch in der Coupe FLF revanchieren.“

Diekirch erfüllte seine Pflichtaufgabe bei Schlusslicht Wintger, nicht mehr und nicht weniger. Gleich mit dem ersten Abschluss ging man in Führung (0:1, 6.‘) und in einer insgesamt wenig berauschenden Partie machte man Mitte der 2.Hälfte alles klar (0:2, 73.‘). Fels rang Koerich, das ein Chancenplus verbuchte, nieder. Nach einer schönen Ballstafette schoss das Sorgenkind das 1:0 (31.‘), verpasste es aber u.a. mit einem Lattentreffer nachzulegen. In der Schlussphase der 1.Hälfte köpften die Gäste den Ausgleich. Nach dem Dreh verzweifelte Koerich sowohl am Felser Keeper als auch am Aluminium und dann kam es, wie es kommen musste als Oliveira einen weiteren sehenswerten Spielzug zum Sieg für die Gastgeber abschloss (2:1, 87.‘).

Norden tritt nach dem Winter weiter auf der Stelle und unterlag in Useldingen mit 3:1. Unter gütiger Mithilfe des Gästetorwarts ging Useldingen Mitte der 1.Halbzeit in Führung. Schlussmann Rickal machte seinen Fehler in der Nachspielzeit wieder gut, als er einen Elfmeter von Weis parierte. In der 74.‘ wurde Lopes zum vorentscheidenden 2:0 auf die Reise geschickt und als kurz danach das 3:0 fiel, war die Sache durch, daran sollte der Ehrentreffer nicht mehr ändern. Kehlen ließ seinen Gästen aus Bastendorf vor allem in der 2.Halbzeit keine Chance und gewann am Ende mit 5:0 und meldet damit so langsam Ansprüche nach oben an.





