D1S1: Beggen bringt Aufstieg unter Dach und Fach

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Was am Wochenende los war

Auch wenn die Vorzeichen für Avenir Beggen auf eine schnelle Rückkehr in die Ehrenpromotion gut standen, war die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen. Im Fernduell mit Schieren brauchte der FC Avenir in Medernach einen Punkt, um auch rechnerisch aufzusteigen. Dies gelang in einer offenen Partie, in der man durch einen Elfmeter in Führung ging, aber auch Glück hatte, dass die Gastgeber die eine oder andere glasklare Gelegenheit nicht nutzen konnten und ihrerseits einen Elfmeter nicht bekamen. In der Schlussphase glich Medernach dann doch aus, das 1:1 sollte Beggen wie angedeutet aber reichen.

Baretto: „meiner Meinung ist dieser Aufstieg verdient“

Beggens Giovanni Baretto nach dem Aufstieg: „Anfang der Saison war es schwer vorauszusehen, zu was wir in der Lage sein würden. Nach fünf Spielen sagte ich mir aber, dass wir um die Meisterschaft spielen würden. Wir kämpften bis zum Schluss. Meiner Meinung ist dieser Aufstieg verdient. Wir waren mental stark, denn es gab eine Phase von mehreren Spielen, in der wir ohne Sieg blieben.

In der Umkleidekabine wurde darüber gesprochen und wir sagten uns, dass die Saison noch nicht vorbei sei, Schieren nicht alle Spiele gewinnen würde und dass wir dagegen alle gewinnen müssten. Seit Koerich ist es dann wieder gelaufen. Der schönste Moment der Saison war für mich der Sieg gegen Schieren. Beide Teams waren punktgleich, das Stadion war voll und wir erzielten das entscheidende Tor gegen Ende der Partie, die Emotionen waren überwältigend.“

Im Falle einer Beggener Niederlage hätte Schieren trotzdem einen hohen Sieg gebraucht. Dafür tat man gegen Hosingen trotz zwischenzeitlichem Rückstandes alles und fegte den Gegner mit 8:3 vom Platz, dies nach jeweils einem Doppelpack durch De Borba Da Silva und Antunes Da Silva. Reichen sollte wie angedeutet nicht mehr für den direkten Aufstieg. Über die Relegation (s.u.) kann man diesen aber immer noch erreichen. Koerich und Äischdall trennten sich im Derby mit einem 2:2 und jeweils einem Platzverweis pro Seite.