D1S1: Äischdall und Gilsdorf mit wichtigen Erfolgen

Auch in Koerich sahen die Zuschauer vor der Pause keine Tore. Gleich nach Wiederbeginn nutzte Decker in der Mitte eine flache Hereingabe, um die Gäste aus Mertzig in Führung zu bringen (0:1, 51.‘). Von da an machte es der Tabellenzweite gut und in der 69.‘ legte El Kanouni auf Gengler ab, der per Dropkick auf 0:2 erhöhte. Die dominanten Gäste ließen in der Nachspielzeit noch das 0:3 per Kopfball von Schlesser folgen (90.‘+3) und bleiben Lorentzweiler auf den Fersen. Womit auch klar ist, dass Mertzig in der Tat gewann und nicht Koerich, wie im Extranet der FLF am Montagvormittag zu lesen war.

Orania-Co- und Torwarttrainer Didier Mendes Carvalho zum Spiel: „Gilsdorf war nicht stärker als wir. Wir waren besser drin, nutzten aber unsere Torchancen nicht und wurden dann bestraft. Dennoch hatten wir weniger Torgelegenheiten als in den vorangegangenen Spielen. Eigentlich waren wir nur zu einer Hundertprozentigen gekommen, die der Gilsdorfer Torwart aber mit einer unglaublichen Parade zunichte machte. Wir müssen auf die Spieler zurückgreifen, die noch da sind. Wir haben viele Verletzte zu beklagen, außerdem haben einige andere das Boot verlassen. Wir haben dadurch etliche aus den Reserven integriert, denen es aber an Erfahrung auf diesem Niveau fehlt und bei Auswechslungen verlieren wir zudem an Qualität. Wir bereiten bereits die nächste Saison in der 2.Division vor, mit Transfers usw. Es wird einiges umgekrempelt, auch intern. Wir werden versuchen, mehr mit der eigenen Jugend zu arbeiten und hoffen, dann um den direkten Wiederaufstieg mitspielen zu können.“

Nach einer torlosen 1.Halbzeit konnte sich Gilsdorf im so wichtigen Kellerduell gegen Schlusslicht Vianden in der Schlussphase der Begegnung einen Dreier holen, mit dem man die direkte Gefahrenzone verlässt. Das Tor des Tages erzielte Ibrahimovic in der 81.Spielminute, als ihm ein Kopfball nach Ecke vor die Füße fiel und er per Drehschuss zum 1:0-Heimsieg traf. Nach dieser Niederlage ist der Klassenerhalt für Vianden kaum noch zu schaffen.

Als Pita in der 68.‘ an einer Weltklassereaktion des Diekircher Torhüters scheiterte und auch weitere Medernacher Gelegenheiten ungenutzt blieben, schockte De Sousa Tavares die Blau-Weißen in der 78.‘ um ein Haar, als sein Schlenzer knapp vorbei strich. Pech hatte auch Diekirchs Pinho in der Nachspielzeit, als er nur den Pfosten traf. Nach Platzverweis für Gästespieler Gonçalves (90.‘+2) blieb es beim Unentschieden.

Nach einer emotionalen Partie zwischen Medernach und Diekirch wurden die Punkte geteilt. Die Young Boys gingen relativ früh durch Fernandes in Führung, der von der Seite von Da Silva bedient wurde (0:1, 13.‘). Kurz nach Wiederanpfiff war es ein direkter Freistoß von Pita, der aufsetzte und so zum 1:1 im kurzen Eck einschlug (52.‘). Kurz darauf schoss Kontz knapp daneben und auch Pita und Muaka fehlte es in dieser Drangphase der Hausherren an der nötigen Genauigkeit.

Im spannenden Duell zwischen dem FC Steinfort und FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen endete das Spiel 1:1. Nach einer weiteren torlosen ersten Halbzeit sah Gästespieler Pereira da Rocha in der 60.Minute die gelb-rote Karte. In der 68.' verwandelte Dragolovcanin einen Elfmeter zur 1:0-Führung für Steinfort. Doch in der 87.' glich Rocha, nach Assist von Marques Goncalves, aus (1:1). Kurz vor Schluss vergab Miguel Filipe Fernandes einen weiteren Elfmeter für die Hausherren, wodurch die Punkte geteilt wurden - ein Zähler, der mit Blick auf die Tabelle zu wenig für Steinfort gewesen sein dürfte.

Im Stade Albert Berchem dominierte der FC Kehlen das Spiel gegen Jeunesse Useldingen mit 4:1. In der 22. Minute eröffnete Alverdi (1:0) und kaum 120 Sekunden später erhöhte Stumpf auf 2:0. Camilo legte schon in der 26.Minute das 3:0 nach. Nach der Halbzeit erzielte Welter für Useldingen in der 50.' den Anschlusstreffer (3:1), nachdem Thill ihn bedient hatte. Doch Kehlen ließ sich nicht beirren: Camilo stellte in der 79.Minute mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her, nachdem Assist von Alverdi.

Im torlosen Spiel zwischen Erpeldingen und Schieren wurde uns aus der 1.Halbzeit lediglich eine Großchance von Gästespieler Fernandes unmittelbar vor dem Pausenpfiff übermittelt und nach der Pause dauerte es bis in die Nachspielzeit, ehe Schierens De Borba Da Silva Caixado an einer Glanzparade von Ewertz scheiterte, bevor das 0:0 feststand, was für Erpeldingen im Abstiegskampf ein Punktgewinn und für Schieren mit Blick auf Platz 2 ein Punktverlust darstellen dürfte.

Schon nach einer halben Stunde stand das Endergebnis des Abstiegsduells Hosingen – Äischdall fest. Coulibaly brachte die Gastgeber sehr früh im Anschluss an eine Flanke von rechts in Führung (1:0, 5.'), welche Strockreiser per Elfmeter egalisieren konnte (1:1, 16.'). Nach 30 Minuten war dann Strockreiser zur Stelle, um eine flache Ecke an den Sechzehner aus rund sechzehn Metern per Vollspann zum 1:2 in die Maschen zu dreschen (30.'). Es folgten jeweils eine hochkarätige Gelegenheit pro Team, ehe die Seiten getauscht wurden. Nach dem Tee verflachte die Partie. Erst in der Schlussphase versuchten die Gäste, nachzulegen, am Ende blieb es bei ihrem knappen aber umso wichtigeren Auswärtserfolg.