D1S1: Abstiegskampf pur überragt Gipfeltreffen

Useldingen kann sich in Schieren einem Formtest für das Finale der „Coupe FLF“ unterziehen und sich beim Sieger der Ausgabe 2024 vielleicht ein paar Tipps abholen. Der Fokus richtet sich am Wochenende im 1.Bezirk der 1.Division aber nach unten in die Tabelle. Während die Alliance Äischdall gegen Diekirch schon die Relegation vorbereiten kann, kommt es zu einem trügerischen Duell zwischen Bastendorf und Norden 02. Die Gastgeber sollten aufgrund der besseren Tordifferenz zwar gerettet sein, die mathematische Gewissheit fehlt aber noch. Norden wird dagegen nur im Erfolgsfall sicher in der Liga bleiben. Die vergangenen Wochen liefen für beide mehr als mäßig, so dass man von einem offenen Krisenduell ausgehen kann.

Das Gipfeltreffen Lorentzweiler – Mertzig ist für beide ein besserer Aufgalopp, dies für unterschiedliche Missionen: Lorentzweiler spielt am 7.Juni im oben angesprochenen Endspiel der „Coupe FLF“, Gegner Mertzig tritt Anfang Juni in der Relegation um einen Platz in der Ehrenpromotion an. Um viel mehr geht es am letzten Spieltag in Hosingen, wo Gilsdorf zu Gast sein wird. Während der FC Jeunesse sich den Klassenerhalt bereits sichern konnte, bedarf Hosingen am Sonntag eines Heimsieges, um ebenfalls im kommenden Fußballjahr sicher in der 1.Division zu spielen. Der Trend lässt auf ein spannendes aber auch offenes Duell zweier Teams schließen, die zuletzt in Topform waren.