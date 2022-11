D1S1: Abstiegskampf pur bei Äischdall - USBC Härtetests für Lorentzweiler und Beggen +++ Kehlen – Mertzig von Bedeutung +++ Feulen und Diekirch vor lösbaren Aufgaben

In Lintgen zeigte die Formkurve nach der Übernahme von Paulo Moura leicht bergauf, mit Bastendorf kommt aber ein robuster Gegner ins „Stade Jean Donnersbach“, den man nicht ohne Weiteres schlagen kann. Spitzenreiter und Nachbar Lorentzweiler wird bei seinem Gastspiel in Weiswampach zwar favorisiert sein, der FF Norden 02 hat aber aufgehört, seine Punkte einfach herzuschenken und wird den Leader vor eine schwere Aufgabe stellen, wenngleich man sich selber gerade gegen Spitzenteams oft schwer tat. Einfacher sieht da die Aufgabe für den Tabellenfünften aus Diekirch aus, der Schlusslicht Pratzerthal-Redingen empfängt und sich realistische Chancen ausrechnen kann, an der Spitzengruppe dranzubleiben.

Für Erpeldingen steht gegen Colmar das nächste richtungsweisende Spiel an. Sollte man sich durchsetzen, könnte man den Abstand nach unten auf ein beruhigendes Ausmaß erweitern, sollte sich dagegen die ASC durchsetzen, rutscht man wieder näher an die Gefahrenzone heran. Beide Clubs sind mit neuen Trainern ausgestattet, was eine Vorhersage nicht unbedingt einfacher macht. Auch in Hosingen wurde der Übungsleiter ausgetauscht, ob dies aber für eine Überraschung bei der starken US Feulen ausreichend wird, scheint dann doch fraglich, da eine der löchrigsten Abwehrreihen der Liga dem drittbesten Sturm begegnet. Für Beggen haben spätestens seit dem Pokalspiel gegen Titelverteidiger Racing die Wochen der Wahrheit begonnen, welche sich in der Liga nicht nur mit dem schweren Auswärtsspiel in Useldingen fortsetzen. Ein genauso enges Spiel kann man sich zwischen Kehlen und Mertzig erwarten, der Höhepunkt dieses Wochenendes findet aber im Tabellenkeller statt.

Bereits in der vergangenen Saison kämpften die Alliance Äischdall und Berdorf-Consdorf gegen den Abstieg, beide hielten am Ende aber die Klasse. Die Lage sieht in der neuen Spielzeit nicht bedeutend besser aus, seit sieben Spielen wartet die USBC auf ein Erfolgserlebnis, die Alliance konnte in den vergangenen drei Ligaspielen nicht den geringsten Punkt holen. Der Druck könnte dennoch für beide höher sein, da das rettende Ufer noch in Schlagdistanz liegt.