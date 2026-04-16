D1S1: Abstiegskampf pur am 24.Spieltag!

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Diekirch hat noch Chancen auf Platz 2 und sollte so in Koerich einen Dreier anstreben. Doch gegen die stets wehrhaften Gastgeber wird dies kein Selbstläufer für die Young Boys. Koerich befindet sich aktuell jenseits von Gut und Böse. Was die weiteren Saisonziele sind haben wir Keeper Kevin Straus gefragt.
„Der FC Koerich hat z.Z. einen guten Lauf und ist seit vier Spielen ungeschlagen. Dennoch benötigen wir im Kampf um den Klassenerhalt noch 6 Punkte, um ruhig zu sein. Im Fußball kann es schnelle gehen, aber wir spielen konstant, nutzen unsere Chancen besser und vergeben lassen kaum noch Torchancen zu. Zwei der letzten drei Gegentreffer waren Elfmeter. Unser Ziel für den Rest der Saison ist es, so viele Punkte wie möglich zu holen – nach 41 Punkten in der letzten Saison - und uns anschließend bereits für die nächste Saison einzuspielen.
Jeder Gegner, der gegen uns antritt, weiß, dass es kein leichtes Spiel wird und es gibt noch genügend Mannschaften von oben und unten in der Tabelle, die wir nerven wollen. Wir wollen der Liga zeigen, dass wir auch oben mithalten könnten. Die Mannschaft befindet sich mit dem Trainerstab und dem Vorstand in einem Lernprozess. Wir wollen den FC Koerich in der 1.Division etablieren und dann Schritt für Schritt weitermachen. Ich bin überzeugt davon, dass der FC Koerich etwas Großes für die Zukunft aufbauen kann.“
In Bastendorf ist Vorsicht geboten. Nicht nur, dass man gegen Schieren vor einem äußerst schweren Heimspiel steht, eigentlich muss man mit Blick auf die anderen Duelle im Tabellenkeller auch punkten, da die Konkurrenz ansonsten heranrücken wird. Beim FF Norden 02 war es unter der Woche die Meldung, dass Trainer Majeres nach der Saison aufhören wird. Am Sonntag kommt Medernach zu einem voraussichtlich offenen Spiel beim Tabellenvierten, der noch in Reichweite des 2.Tabellenplatzes liegt.
Wird Useldingen zum Zünglein an der Waage für die Aufstiegsaspiranten? In Diekirch gewonnen, gegen Schieren einen Punkt geholt und nun kommt Leader Beggen, der gegen Kehlen seine Grenzen aufgezeigt bekommen hatte. Dennoch, zumindest auf dem Papier, werden die „Wiichtelcher“ Favorit sein. Das erwähnte Kehlen bekommt zuhause gegen Hosingen eine realistische Chance, weiter oben dranzubleiben. Doch Vorsicht: die Gäste sind seit vier Spielen in Folge unbesiegt! Ein erstes von zwei Kellerduellen bestreiten Fels und Gilsdorf. Mit einem Heimsieg wäre die AS Rupensia Lusitanos auf einen Zähler an seinen Gästen und damit am rettenden Ufer dran. In diesem Sechs-Punkte-Spiel spricht der Trend aber leicht zugunsten des FC Jeunesse.
Den zweiten „Kellerkracher“ bestreiten die Schlusslichter Wintger (16., 6 Punkte) und Alliance Äischdall (15., 8). Die ASW holte bereits am vergangenen Wochenende einen Zähler im Abstiegskampf und ist nicht abzuschreiben, da Bastendorf noch eingeholt werden kann. Für die Gäste spricht der leicht bessere Sturm, defensiv stehen sich die zwei schlechtesten Abwehrreihen der Liga gegenüber – eine Partie, die kaum spannender sein könnte! Mertzig - Lintgen könnte ebenfalls ein offenes Duell werden, da es für beide aber mit Blick nach oben um kaum noch etwas geht, fehlt dort das Salz in der Suppe.
Am Sonntag
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