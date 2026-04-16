D1S1: Abstiegskampf pur am 24.Spieltag! Fels – Gilsdorf und Wintger – Äischdall im Fokus. Wie entwickelt sich die Lage im Aufstiegsrennen? von Paul Krier · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Gilsdorf könnte mit einem Sieg gegen Fels einen wichtigen Schritt im Rennen um den Klassenerhalt gehen – Foto: Arend Fern

Diekirch hat noch Chancen auf Platz 2 und sollte so in Koerich einen Dreier anstreben. Doch gegen die stets wehrhaften Gastgeber wird dies kein Selbstläufer für die Young Boys. Koerich befindet sich aktuell jenseits von Gut und Böse. Was die weiteren Saisonziele sind haben wir Keeper Kevin Straus gefragt. Straus: „wollen der Liga zeigen, dass wir auch oben mithalten könnten“ „Der FC Koerich hat z.Z. einen guten Lauf und ist seit vier Spielen ungeschlagen. Dennoch benötigen wir im Kampf um den Klassenerhalt noch 6 Punkte, um ruhig zu sein. Im Fußball kann es schnelle gehen, aber wir spielen konstant, nutzen unsere Chancen besser und vergeben lassen kaum noch Torchancen zu. Zwei der letzten drei Gegentreffer waren Elfmeter. Unser Ziel für den Rest der Saison ist es, so viele Punkte wie möglich zu holen – nach 41 Punkten in der letzten Saison - und uns anschließend bereits für die nächste Saison einzuspielen.