D1S1: Abstiegskampf bei Gilsdorf – Erpeldingen

„Gut vorbereitet und bereit“

Medernach wird in Steinfort in der Favoritenrolle antreten, doch es sind andere Partien des vorletzten Spieltages, die das Augenmerk am Wochenende auf sich ziehen werden. Eine davon ist das Derby zwischen Koerich und Kehlen, das für die Gäste noch ein minimales Restrisiko mit Blick nach unten in sich bringt. Eine Punkteteilung sollte endgültige Sicherheit bedeuten. Viel akuter sind die Probleme im Abstiegskampf für Gilsdorf (9., 37 Punkte) und Erpeldingen (12., 34). Mit einem Remis würde der FC Jeunesse den Klassenerhalt absichern. Blickt man auf den Formverlauf der letzten Spieltage, so ist ein Gilsdorfer Erfolg nicht unrealistisch. Erpeldingen machen vor allem viele Unentschieden zu schaffen. Sportdirektor Michel Nilles: „In Gilsdorf müssen wir stark auftreten. Wir kennen diese Situation und haben dies in allen unseren letzten Spielen gezeigt. Wir sind gut vorbereitet und bereit!“