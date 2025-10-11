D1 von TuS Eintracht Bielefeld – SC Halle 2: 8:2 (1:0)

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der TuS Eintracht Bielefeld knapp mit 1:0 führte, zeigte die D1 im zweiten Durchgang ihre ganze Stärke. Mit sehenswerten Kombinationen und großem Einsatz erzielte das Team sieben weitere Treffer und gewann am Ende deutlich mit 8:2 gegen SC Halle 2.

Dank dieses klaren Erfolgs bleibt TuS Eintracht Bielefeld weiterhin souverän auf Platz 1 der Tabelle und setzt damit ein weiteres Ausrufezeichen im Rennen um die Qualirunde.