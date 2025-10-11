Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
– Foto: Peter Schildmann
D1 von TuS Eintracht Bielefeld – SC Halle 2: 8:2 (1:0)
Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der TuS Eintracht Bielefeld knapp mit 1:0 führte, zeigte die D1 im zweiten Durchgang ihre ganze Stärke. Mit sehenswerten Kombinationen und großem Einsatz erzielte das Team sieben weitere Treffer und gewann am Ende deutlich mit 8:2 gegen SC Halle 2.
Dank dieses klaren Erfolgs bleibt TuS Eintracht Bielefeld weiterhin souverän auf Platz 1 der Tabelle und setzt damit ein weiteres Ausrufezeichen im Rennen um die Qualirunde.