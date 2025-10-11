 2025-10-10T17:03:43.034Z

Spielbericht
– Foto: Peter Schildmann

D1 von TuS Eintracht Bielefeld – SC Halle 2: 8:2 (1:0)

Verlinkte Inhalte

Testspiele
Eintracht Bi
SC Halle II
Heute, 13:30 Uhr
TuS Eintracht Bielefeld
TuS Eintracht BielefeldEintracht Bi
SC Halle II
SC Halle IISC Halle II
8
2

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der TuS Eintracht Bielefeld knapp mit 1:0 führte, zeigte die D1 im zweiten Durchgang ihre ganze Stärke. Mit sehenswerten Kombinationen und großem Einsatz erzielte das Team sieben weitere Treffer und gewann am Ende deutlich mit 8:2 gegen SC Halle 2.

Dank dieses klaren Erfolgs bleibt TuS Eintracht Bielefeld weiterhin souverän auf Platz 1 der Tabelle und setzt damit ein weiteres Ausrufezeichen im Rennen um die Qualirunde.

Aufrufe: 011.10.2025, 16:38 Uhr
Peter SchildmannAutor