D1 S2: Grevenmacher meldet sich mit Kantersieg zurück

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Was am Wochenende los war

Bereits am Freitagabend trafen Junglinster und Mensdorf aufeinander, schlussendlich eine klare Angelegenheit für den Gast, der durch den Sieg immer noch eine Art Lauerstellung auf die Relegation inne hat. Junglinster (das zudem noch Sebastiani de Oliveira mit glatt Rot verlor) dagegen, wurde wieder komplett in den Abstiegs/Relegationsstrudel mit hineingerissen und steht nur noch aufgrund des besseren Torverhältnisses über dem Strich.

Stimmen zum Spiel

(Interviews geführt von Kevin Harpes)

Mike Hurt, Kapitän von Junglinster: „Ehrlich gesagt weiß ich nicht woran es liegt in der Rückrunde. Wir haben eine gute Vorbereitung gemacht und auch die Spielweise war gar nicht so verkehrt. Im ersten Match haben wir gegen Oberkorn drei Punkte gesammelt; dann sind wir irgendwie in ein Formtief geraten, wo meiner Meinung nach ein wenig das Engagement, die Attitüde fehlt. Wir müssen weiter hart arbeiten. Zu heute muss ich ganz klar sagen, das Mendsorf die bessere Mannschaft war und das Sie verdient gewonnen haben. Wir selbst sind heute bei fast jedem Zweikampf einen Schritt zu spät gewesen. Jetzt kommen die wichtigen Spiele und da müssen wir es viel besser machen. In den nächsten Spielen mit Wasserbillig, Kopstal und Sanem müssen wir unbedingt neun Punkte holen, um aus dem Keller herauszukommen.“

Mensdorfs Torwart Max Kerschen auf die Frage was sich in der Rückrunde geändert hat, die sehr gut verläuft: „Schwer zu sagen. Wir hatten ein mega Teambuilding zu Palma, was uns zusammengeschweißt hat, so wie letztes Jahr auch schon. Und genau wie im letzten Jahr, wo es auch schon der Beginn einer super Rückrunde war. Dieses Jahr war irgendwie der Glaube nicht mehr so da, dafür war Grevenmacher einfach zu weit weg; aber so kann es halt gehen und wir haben schon eine Menge Punkte aufgeholt und sind wieder dran. Es ist wieder alles möglich und wir versuchen so lange wie möglich dran zu bleiben. Die nächsten vier Wochen werden mit entscheidend, da spielen wir gegen die direkten Kontrahenten. Jedes Spiel zählt, schauen wir mal.“

Und weiter: „Wir schauen nicht so direkt auf die Relegation, wir schauen von Spiel zu Spiel, dass wir einfach unsere Punkte holen. Wir haben Spaß, es stimmt in der Mannschaft, jeder hat Bock auf das Training zu kommen; es ist wirklich mega im Moment.“ Mit einem Augenzwinkern auf die Frage ob das Teambuilding wirklich in Palma war und nicht bei Thomas Palma (Anm. d. Red: Spieler von Mensdorf) zu Hause: „Es war schon auf der Insel. Es war mega cool. Wir sind zusammen ein wenig auf Tour gegangen, aber wir haben dort auch super trainiert.“

Itzig erledigt seine "Pflicht" ebenfalls und fügt Echternach nach langer Zeit mal wieder eine Niederlage zu. Dabei verlief der Start für die Mannschaft von der Sauer positiv, nach 7 Minuten erzielte Steinbach die Führung, welche Guimaraes Almeida (20) und Djagbassou (49), dann aber in eine Gästeführung drehten. Dadurch bleibt man weiter Grevenmacher auf den Fersen, die diesmal einen Kantersieg landeten. 7-0 stand es zum Schluss gegen ein durch Verletzungen geschwächtes Mertert-Wasserbillig; man könnte meinen, das der Tabellenzweite sich den kompletten Frust von der Seele geschossen hat. Vielleicht war es aber auch der Effekt des Trainerwechsels, bekanntlich saß ja Marc Thomé das erste mal auf der Bank. Grevenmacher war während des Spieles überlegen und hatte diesmal auch Abschlussglück, gefühlt fast die Hälfte der Chancen fand sein Ziel. Auch die Defensive stand sicher und bot dem Nachbarn kaum Möglichkeiten. So war zur Halbzeit - beim Stande von 4-0 - die "Messe eigentlich schon gelesen", Reuland musste auf Gästeseite nach 57 Minuten frühzeitig zum duschen. Während der CSG mal wieder ein Ausrufezeichen setzte und die Verfolger auf Distanz hält, ist Wasserbillig zwingend auf Punkte angewiesen. Die Chance dazu besteht am Freitag gegen Junglinster, die noch einen Punkt dahinter stehen.

Der CS Oberkorn holt im Keller einen Zähler gegen Weiler und sah zudem auch lange Zeit wie der Sieger aus (der Ausgleich fiel erst 6 Minuten vor dem regulären Ende), schwebt aber weiter in akuter Abstiegsnot, da die schärfsten Kontrahenten Kopstal und Munsbach ebenfalls im direkten Duell einen Punkt erspielten. Die Tore erzielten Ferreira (51) für Munsbach und Sow (66). Für den Gast vergab zudem noch Kramaric vom Punkt (28), zudem mussten Sie die letzten 30 Minuten wegen eines Platzverweises gegem Barros mit einem Mann weniger agieren. Merl derweil gelang gegen Sanem ein wahrer Befreiungsschlag und was ein Verlauf des Spiels: Erst vergab Gomes vom Punkt (10), so dass es torlos in die Pause ging. Nach dem Wiederanpfiff, besser fünf Minuten später, gelang Fernandes Quianque die Führung, aber Ca (62) und Tunzele ( 83) drehten das Ergebnis komplett. Als dann Diaby 4 Minuten vor dem regulären Ende mit der Ampelkarte das Feld verlassen musste, sah alles nach einem Auswärtssieg aus. Doch mit einem Mann weniger begann eine furiose Nachspielzeit, in der Hemed erst abstaubte (91) und Pedrosa (93) dann sogar den ganzen Einsatz sicherte. Lohn für Merl: An Junglinster und Wasserbillig vorbeigezogen und nun auf Rang 10.

Auch Bartringen wahrt seine nach wie vor bestehende Restchance auf die Relegation und feiert einen Auswärtssieg in Schengen. Bereits nach dreissig Minuten führte man komfortabel mit 3-0 kam dann aber - zumindest ergebnistechnisch - nochmal etwas ins Schwitzen, als der Gegner einen Foulelfmeter in der siebenten Minute der Nachspielzeit zum 2-3 verwandelte; zuvor wurde bereits einmal vom Punkt vergeben. Schengen muss nun wirklich so langsam aufpassen, steht man doch nur noch drei Punkte über dem Relegationsstrich. Souverän wieder mal Leader Remich, welcher im Auswärtsspiel in Sandweiler überhaupt nichts anbrennen liess. Die Torschützen Ubrahimovic (31), Dervisevic (43+70) und Kops (61) sorgten dafür, das der Gegner weiter tabellarisch in akuter Not platziert ist.

Nachholspiel am Mittwoch



Kommenden Mittwoch geht es in dieser Liga weiter, wenn im "6-Punkte-Nachholspiel" Kopstal auf Sandweiler trifft.

Mi., 01.04.2026, 20:00 Uhr FC Kopstal 33 Kopstal US Sandweiler Sandweiler 20:00 PUSH